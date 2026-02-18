事業用不動産の仲介・リーシング支援を手掛ける株式会社アットオフィス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：谷 健太郎）は、神保町駅徒歩2分、 2025年6月竣工のオフィスビル「ADW神保町」のテナント募集を開始いたしました。 本物件は、内装や什器備品を完備したフルセットアップでの募集となります。

本物件のセットアップ区画の企画にあたっては、所有者である株式会社エー・ディー・ワークスの依頼のもと、仲介・リーシングの知見を持つアットオフィス、および設計会社の株式会社WIZUが参画し、マーケット需要を反映したワークスペースを実現しました。







街のブランドと利便性を活かす、神保町の「知的生産拠点」

本物件の位置する神保町エリアは、出版社や学術機関が集積する「本の街」として知られ、落ち着いた知的環境と優れた交通アクセスを両立しています。本物件は神保町駅から徒歩2分、さらに御茶ノ水駅・水道橋駅も徒歩圏内という高い利便性が魅力です。

本物件は、神保町エリアでは希少な10坪～20坪クラスのコンパクトなセットアップ物件です。エリアの持つブランドイメージを活かしたい企業や、研究・思考型の業務に従事するチームに最適な環境を整えました。

無駄を削ぎ落とした「フルセットアップ」で、事業成長を加速

本物件の2階から10階までの各区画は、あらかじめ内装および什器備品を整えた 「フルセットアップ」仕様です。

初期コストと手間の削減

内装工事費用や什器準備のリードタイムを大幅に短縮し、速やかな業務開始を後押し。

最適化されたレイアウト

約17坪の空間に、執務エリア、ミーティングスペースを効率的に配置。 4～8名のチームが快適に集中できる空間を用意。

開放的な角ビル設計

角ビルならではの採光を活かした設計により、清潔感と開放感のあるオフィス環境を実現。

物件概要

物件名：ADW神保町

所在地：東京都千代田区神田神保町1-30-2

交通：都営三田線・新宿線、東京メトロ東西線「神保町」駅 徒歩2分

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上11階建

竣工：2025年6月

募集区画：2階～10階（各階 56.38㎡ / 約17.05坪）

入居日：相談

備考：フルセットアップオフィス、トイレ男女別、角ビル採光

物件担当：佐々木 （080-5426-5370）

※図面・レイアウト詳細、内覧のご予約は物件担当までお問い合わせください。

アットオフィスについて

オフィス仲介を軸に、その知見を活かした中小オフィスビルオーナー向けのリーシング支援や、戦略的なオフィスデザイン・内装企画を展開しています。ビル経営の課題解決と、多様化する企業のワークプレイス構築を支援いたします。

