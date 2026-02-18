株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するウォッチセレクトショップ「H°M’S WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」にて、スウェーデン発ウォッチブランド「CORNICHE（コーニッシュ）」より、世界限定250本の特別モデル『Heritage Mirage Chronograph（ヘリテージ ミラージュ クロノグラフ）』をリリースする。

本モデルは、わずか250本のみ生産されるリミテッドエディション。すべての個体にシリアルナンバーが刻印される、特別仕様となっています。最大の特徴は、温かみのあるサーモンダイヤルに堂々と配されたアラビア語の数字インデックスです。ポリッシュ仕上げの立体的なアプライド仕様により、光を受けて美しく輝き、クラシックでありながら力強い印象を演出。ブラックの“パンダ”サブダイヤルとのコントラストが視認性を高め、デザインに明快なリズムを与えています。マッチングされた針とともに、実用性と存在感を兼ね備えたフェイスを完成させました。

ケースは39mm径、厚さ11.5mm。316Lステンレススチールを採用し、ポリッシュとブラッシュを組み合わせた仕上げによって、角度ごとに豊かな表情を見せます。ケース側面には限定モデルの証としてナンバープレートを配置。控えめながら確かな特別感を主張します。ダイヤルにはタキメータースケールを備え、スポーティな要素を強調しつつも全体は洗練されたバランスに。風防は反射防止・指紋防止コーティングを施したサファイアガラスを採用しています。ストラップにはエプソンレザーを使用し、クイックリリースピン仕様で着脱も容易。ムーブメントには、SEIKO VK64ハイブリッドクロノグラフを搭載。クォーツの高精度と機械式クロノグラフの操作感を融合したメカクォーツ仕様で、クロノグラフ秒針はスムーズにスイープし、リセット時には瞬時にゼロへと帰還します。

「Heritage Mirage Chronograph」は、クラシックなプロポーションに、印象的なアラビア数字とサーモンダイヤルを組み合わせた、タイムレスで個性際立つ1本。世界限定250本、国内入荷数には限りがあり、売り切れ次第販売終了となります。2026年2月21日（土）より、エイチエムエスウォッチストア表参道およびCORNICHE取り扱い店舗にて先行発売開始。その後、2月24日（月）より、エイチエムエスウォッチストア公式オンラインストアで発売。

Heritage Chronograph - Mirage Chronograph

ケース ： 316L ステンレススチール 文字盤 ： セラミック/サーモン ケースサイズ ： 39mm ベルト : エプソムレザー(ブラック） 風防 ： サファイアガラス 厚み : 12mm 防水機能 ： 5ATM(5気圧防水) ムーブメント ： SEIKO VK64 クオーツリミテッド ： 世界限定250本 シリアルナンバー刻印有

▼ 販売店舗H°M’S” WatchStore 表参道H°M’S” WatchStore 横浜ジョイナスBeyondCool キャッスルBeyondCool 名鉄百貨店HYBRID STYLEmint timePRIVE tcH°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ )▼ お客様お問い合わせ先店名: エイチエムエスウォッチストア表参道住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F03-6438-9321