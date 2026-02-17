旅費経費精算/稟議パッケージソリューション【WAVE225】が、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」 経費精算システム 小売/流通/商社系部門第1位に選出されました

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：溝渕 敬司 以下「NTTデータ ウェーブ」）が提供する旅費経費精算/稟議パッケージソリューション【WAVE225】 は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の経費精算システムカテゴリの小売/流通/商社系部門 第1位に選出されました。※経費精算システムカテゴリでは、第3位にも選出されました。

■旅費経費精算/稟議パッケージソリューション【WAVE225】について

【WAVE225】は、国内ワークフローシェアNo.1の“intra-mart（※1）”を基盤とした旅費経費精算/稟議パッケージソリューションです。

豊富なテンプレートにより、様々な業務に標準で対応可能しています。大企業やグループ企業等の複雑なルール・規定にも柔軟にカスタマイズ可能です。また、ペーパーレス＆脱ハンコによるテレワーク推進にも対応し、多くのお客様からご好評をいただいています。

WAVE225の詳細はこちら

URL: https://wave225.com/

WAVE225に関するお問合せはこちら

メール： info_wave225@nttd-wave.com（WAVE225担当）

■BOXIL資料請求数ランキングとは

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※2）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※3）を基に選出しています。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

公式サイトURL: https://boxil.jp/ranking/

今回【WAVE225】が受賞した経費精算システムカテゴリ 小売/流通/商社系部門1位は、同カテゴリにおいて、対象期間内に小売/流通/商社業界に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスとして選出されました。

※2 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※3 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

■intra-martについて（※1）

intra-mart（イントラマート）は、企業の業務効率化とDX推進を支援する統合型プラットフォームです。ワークフロー、ポータル、ローコード開発、システム連携など、業務に必要な機能をオールインワンで提供し、多様な業種・業態のニーズに柔軟に対応しています。

現在までに18年連続ワークフロー市場シェアNo.1を獲得しており、システムプラットフォームとして 10,000社以上（※4）に採用されているなど、高い信頼を得ています。（2025年8月時点）

※4 参照元：株式会社NTTデータ イントラマート

intra-martとは | NTTデータ イントラマート(https://www.intra-mart.jp/whats.html)



当社は、intra-martパートナーとして、WAVE225ソリューションの提供以外にもintra-martを利用したローコード開発やシステム連携基盤等のご提案、開発も行っています。

■NTTデータ ウェーブについて

「お客様に期待され信頼されるITエージェント」を目指して、長年にわたりSCMやERPなど大規模基幹システムの構想策定から構築・運用に至る経験とノウハウを培ってきました。

また、この知見をベースに、お客様業務を効率化するワークフローシステムや、情報システム部門のシステム運用・維持を強力にサポートするデスクトップ、ネットワークおよびセキュリティなどの各種サービスを幅広いお客様へ提供しています。

会社名：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ

代表取締役社長： 溝渕 敬司

本社：151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-14-5 千駄ヶ谷インテス

URL：NTTデータ ウェーブ(https://www.nttd-wave.com/)

設立：2002年8月

事業内容：

お客様のビジネスモデルの変化、企業環境の変化、IT環境の変化などをいち早くとらえたうえで、コンサルティングから企画・提案、構築、導入、運用・改善といった、システムライフサイクルの各フェーズについて一貫して取り組むと共に、業務アプリケーションの開発、サーバー・PC・ネットワークといったITインフラの整備も含め、ワンストップでサービスを提供できる体制を築いています。