中心市街地活性化プラットフォーム シンポジウム『イノベーション、スタートアップ、起業・創業…「挑戦」を醸す まちなかへ』参加者募集【３月12日（木）開催】

【開催趣旨】

株式会社日本能率協会総合研究所

内閣府は、中心市街地プラットフォーム（別紙参照）の一環で、中心市街地活性化に取り組む実践者や有識者による発表や議論を行う「中心市街地活性化プラットフォーム シンポジウム」を開催します。

今回は、持続可能な地域に向けて、多様な主体の共創にフォーカスし、中心市街地活性化に必要な「挑戦」醸すまちなかをテーマとして実施します。

当日は、東京大学連携研究機構不動産イノベーション研究センターの機構長を務める柳川 範之氏から「イノベーションと中心市街地の更なる進展に向けて」と題して、基調講演をいただきます。その後、産・官・学・金の多様な主体に登壇いただき、それぞれの立場からまちなかでのイノベーション等に関する事例発表と理論と実践の視点から「イノベーション、スタートアップ、起業・創業…『挑戦』を醸すまちなか」についてパネルディスカッションを行います。

また、パネルディスカッション後には、パネリストと参加者によるネットワーキングを目的とした交流会を開催します。会場では、参加者の活動・取組などのPR・紹介もでき、情報発信コーナーも設けられます。

シンポジウム参加を希望される方は右記「二次元コード（申込フォーム）」または、以下URLから必須事項を入力の上、ご応募ください。

https://www.jmar-llg.jp/machisympo2603/

【開催概要】

二次元コード（申込フォーム）

●日時：令和８年３月12日（木）10:00～12:30

※登壇者とも話せる交流会も開催いたします（12:35～13:30）

●場所：ベルサール神田HALL（東京都千代田区神田美土代町７ ２F）

※オンライン参加も可能です（YouTube Live 同時配信）

●参加費：無料（事前申込制）

●対象者：地方自治体関係者、金融機関、まちづくり関係者、中心市街地活性化に関心のある方 等

●参加方法：上記「申込フォーム」からお申し込みください

●申込締切：会場の対面参加は定員100名に達し次第、対面参加の申込みは締め切らせていただきます。

※対面参加者が定員を超える場合はオンライン参加（YouTube Live同時配信）を御案内します。

【プログラム】

10:00～ 開会・挨拶

・羽白 淳（内閣府地方創生推進室次長）

10:05～ 【第一部】基調講演

「イノベーションと中心市街地の更なる進展に向けて」

・柳川 範之 氏（東京大学連携研究機構不動産イノベーション研究センター 機構長/

東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授）

10:45～ 【第二部】パネルディスカッション

まちなかでのイノベーション等に関する取組に精通した実践者や有識者から御発表いただき、「挑戦」を醸すまちなかについて、モデレーターを務める柳川範之氏とともに御議論いただきます。

（モデレーター）

・柳川 範之 氏

（パネリスト）

・豊里 健一郎 氏（フォーシーズ株式会社 代表取締役/コザスタートアップ商店街

運営委員長）

・冨里 直人 氏（沖縄市経済文化部企業誘致課 課長補佐）

・芦澤 美智子 氏（慶応義塾大学大学院経営管理研究科 准教授）

・鈴木 健 氏（株式会社地域デザインラボさいたま 地域共創ソリューション部長）

12:35～ 【第三部】交流会

＜事前申込制、対面参加者対象＞

※プログラムの時間については今後変更の可能性があります。

柳川 範之 氏【基調講演・モデレーター略歴】

1993年東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。経済学博士（東京大学）。慶応義塾大学経済学部専任講師、東京大学大学院経済学研究科・経済学部助教授、同准教授を経て、2011年より現職。東京大学連携研究機構不動産イノベーション研究センター機構長、金融庁金融研究センター長、経済産業省産業構造審議会委員、国土交通省「都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会」座長等。

豊里 健一郎 氏【パネリスト略歴】

地元沖縄市の創業支援を受け起業、2019年から3年、沖縄市の「Startup Lab Lagoon KOZA」の運営に携わり、その後一時はシャッター商店街とも言われたコザ商店街で民間主導のコザスタートアップ商店街（KSA）を立ち上げ。KSAを「おきなわスタートアップ・エコシステム」の中心としてスタートアップ支援を行う。同地区ではこれまで50社以上入居企業・400名以上の起業家が生まれ、沖縄とアジアを繋ぐエコシステムの確立に向けて活動する。

冨里 直人 氏

沖縄市（人口14万人）では、中心市街地活性化の現状と課題等を踏まえ、第３期中心市街地活性化計画では、「拠点施設や地域資源の魅力を活かしたにぎわい創出」を目標とし、空き店舗を改装し整備したスタートアップ支援の拠点「Startup Lab Lagoon KOZA」を中心に起業・創業相談や人材育成を行う。KSAなど民間と連携して取り組み、まちなかでの起業・創業支援と中心市街地活性化に行政の立場から多様な役割を果たしている。

芦澤 美智子 氏

公認会計士、産業再生機構等での10年以上の実務経験を経てアカデミアへの転向。専門は戦略論、アントレプレナーシップ。横浜市立大学在職中、地元の地域活性活動に尽力。「NPO Aozora Factory」「横浜をつなげる30人」等の組織の立ち上げを手掛ける。

鈴木 健 氏

埼玉りそな銀行において法人向け営業や企画業務に従事後、(国研)理化学研究所に出向し、イノベーションの促進に関与。2020年4月より地域ビジネス部において、官民連携事業創出に向けて取り組み、2021年10 月に当社設立と同時に出向。持続可能な地域づくりを目指して、様々なまちづくり事業に関与。

募集チラシ（表面）募集チラシ（裏面）https://prtimes.jp/a/?f=d66332-18-5da4e818be684d07a912d419adb6559e.pdf

【お問い合わせ】

●本事業、シンポジウムに関するお問い合わせ

株式会社日本能率協会総合研究所（内閣府委託事業受託者）＜担当：後藤/飯田/田中＞

TEL：03-3578-7529(平日10:00～17:00)

Email:syaken_06@jmar.co.jp

※電話口不在の場合、大変お手数でございますが上記メールアドレスまでお問い合わせくださいますようお願いいたします。