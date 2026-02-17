セガ エックスディー「これまでと違った層の人材に出会える」ーYOUTRUST TALENTを活用したネットワークリクルーティング事例

株式会社YOUTRUST

日本のキャリアSNSおよびネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST」を開発・運営する株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩崎由夏）が、株式会社セガ エックスディー（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員CEO：谷 英高）におけるYOUTRUST TALENT活用事例を、自社メディア「NETWORK RECRUITING JOURNAL(https://youtrust.jp/journal/posts/case-sega_xd)」にて公開したことをお知らせします。

以下、当該記事の内容です。

「ゲーミフィケーション」で企業や社会の課題を解決するセガ エックスディー。事業部と人事が一体となり、攻めの採用を展開する同社が、なぜ今YOUTRUST TALENTを選んだのか。その背景には、既存の採用手法の限界と、新たな出会いへのニーズがありました。

今回は、エクスペリエンスデザイン部 部長でありながら「事業人事責任者」として採用の最前線に立つ田岡雄氏に、YOUTRUST TALENT導入の経緯から具体的な活用法、そしてセガ エックスディーで働く醍醐味について、話を聞きました。

田岡 雄 氏

株式会社セガ エックスディー エクスペリエンスデザイン部 部長 / 事業人事責任者

大学卒業後、証券会社に入社。その後、自身も楽しみながら人を楽しませたいという想いから、エンタメ業界へ転職を決意。ゲーム会社2社を通し、運営/開発/企画等を経験。その後2018年にセガゲームス（現セガ）入社。 ゲーム攻略サイトの立ち上げ/運営/営業等を経験、その後セガ エックスディーの前身であるクロシードデジタル株式会社の立ち上げに従事。セガ エックスディーでは、企画/開発を統括する部長として、組織マネジメントから様々な企業様とのゲーミフィケーションを生かしたサービスを展開。

「枯渇する母集団」既存手法でぶつかった壁

──YOUTRUST TALENTを導入する前は、どのような採用活動をされていたのでしょうか？

田岡：これまでは、主にスカウト媒体や、エージェント経由での採用活動がメインでした。もちろん、そういったチャネルの採用で素晴らしい方々とも出会えてはいたのですが、弊社の採用基準が「このポジションには、まさにこういう人！」というように、かなりピンポイントなスキルや経験を求めるケースが多かったんです。

その結果、採用活動を続けていくうちに、アプローチできる層が徐々に限られてきてしまって。いわゆる「母集団の枯渇」というやつですね。「もう、この条件でアプローチできる人がいないね……」というような状況になりつつあり、非常に苦戦していました。

既存のタレントプールの中だけでは、私たちが本当に求めている条件にあった、あるいは尖った人材に出会うことが難しくなっていたんです。それが一番大きな採用の課題でしたね。

──そんな中で、YOUTRUST TALENTを知ったきっかけは何だったのでしょうか？

田岡：採用活動において、課題感を持っていた人事チームが、新しい媒体や手法を模索する中でYOUTRUST TALENTを見つけてきてくれました。

社員の1次・2次のつながりを活用して採用活動を進める「ネットワークリクルーティング」という手法も非常にユニークだと思い、「とにかく新しいことをやってみよう」というスタンスで、まずは導入を決めたというのが正直なところです。

──実際に導入してみて、YOUTRUST TALENTの魅力や強みはどこにあると感じましたか？

田岡：実際にYOUTRUST TALENTを使ってみて肌で感じたのは、「いる人の層が違う」ということです。他のスカウト媒体などは、良くも悪くも「スタンダードなビジネスパーソン」が多い印象です。

一方でYOUTRUST TALENTには、組織の中で中心になって文化を創っているような人や、リーダーシップを発揮して周囲を引っ張っているような、感度の高い方が多い印象を受けました。言葉を選ばずに言うなら、良い意味で「尖っている」人が多い。

ビジネスSNSという性質上、自身で発信をされていたり、アンテナを高く張っていたりする方が集まっているのだと思います。私たちが求めていた「自走できる人」「変化を楽しめる人」という人物像に、非常にマッチする層だと感じました。

AIとCSの力を借りて、「刺さる」スカウトを届ける

──具体的に、YOUTRUST TALENT経由でどのような採用の成果が生まれていますか？

田岡：定量的な数値というよりは、定性的な「出会いの質」という面での成果が大きいですね。先ほど申し上げたような、リーダーシップがあり、特定の領域に強みを持つ「尖った人材」と実際にお会いできています。

また、これまでの検索条件やフィルターでは引っかかってこなかったような、想定外の素晴らしい候補者の方と巡り会えているのも大きな成果です。これはYOUTRUST TALENTならではの「ネットワークリクルーティング」のおかげだと感じています。

──活用にあたって、何か工夫されている点があれば教えてください。

田岡：「AI」と「カスタマーサクセス（CS）」ですね。従来の採用方法では「求人票を添付して、定型文を送る」というフォーマット的なアプローチになりがちです。でもYOUTRUST TALENTの場合、候補者の方の経歴やプロフィールに合わせて「こういうメッセージが良いですよ」とAIがスカウトメッセージの文面を提案してくれます。

「このポジションで募集しています」という一方的な通知ではなく、「あなたのここが気になります、教えてください」といった、よりカジュアルで相手に寄り添った文面を作成できる。これは自分たちだけで一人ひとり文章を考えていたら膨大な工数がかかってしまうので、非常に助かっています。

また、CSの方も非常に親身になって相談に乗ってくれます。「こういう文面でいきましょう」と具体的に手を動かして提案いただいたり、弊社の視点だけでは気づけない「プロの視点」を交えてアドバイスをいただいたり。本当に二人三脚でやらせていただいています。

ピンポイントな採用において、YOUTRUST TALENTは効果を発揮する

──セガ エックスディー様のような、大手企業のグループ会社や知名度のある企業がYOUTRUST TALENTを活用するメリットはどこにあるとお考えですか？

田岡：大手企業であっても、あるいは大手企業だからこそ、特定の専門スキルを持った人材や、ニッチな領域のプロフェッショナルを探す際には「母集団の限界」に直面することがあります。大量採用ではなく「この1人が欲しい」というピンポイントな採用においては、広く網をかけるだけでは出会えない層がいるんです。

YOUTRUST TALENTは、そうした「既存の採用市場では出会いにくい層」や「転職顕在層ではないが、面白い話なら聞いてみたい層」にアプローチできる貴重な場所です。

私たちのようにタレントプールの「枯渇感」を感じている企業にとっては、その状況を打開する有効な手段になり得ると感じています。

キャリアSNSならではの「カジュアル面談から」という入り口の広さも、優秀な人材との接点を作る上で大きなメリットだと思います。

エンタテイメント×ビジネス。セガ エックスディーで働く「醍醐味」

──今のフェーズのセガ エックスディーに入社する醍醐味はどこにありますか？

田岡：最大の魅力は、圧倒的な「変化」と「成長」のスピード感ですね。一般的なゲーム業界の話をすると、1つのタイトルを作るのに3年から5年かかることも珍しくありません。そうなると、数年間ずっと同じプロジェクトのみに関わることもあります。

しかし弊社は、様々なクライアントの課題を「ゲーミフィケーション」で解決する事業を行っています。業界も多岐にわたりますし、プロジェクトのサイクルも速い。半年後には全く違う業界の、全く新しい技術を使った案件に携わっていることも日常茶飯事です。

──飽きさせない環境がある、と。

田岡：そうなんです。だからこそ、一つのことだけをやり続けたい人よりも、「新しい技術が出たから次はこれを使ってみよう」「様々な業界の知見を得たい」といった、好奇心旺盛なジェネラリスト志向の方にはたまらない環境だと思います。

事業としても、当初は赤字からのスタートでしたが、現在は安定して黒字化を達成しています。セガというバックボーンがありながら、スタートアップのようなスピード感と裁量権を持って働ける。そして、自分の市場価値を高めるための多様な経験（ポートフォリオ）を短期間で築ける。これは、キャリアを長い目で見た時に非常に大きな財産になるはずです。

ゲーム作りの経験よりも、求めているのは“ロジック”と“熱量”

──カルチャーフィットという観点では、どういった方がマッチすると思いますか？ やはりゲーム業界出身者が多いのでしょうか。

田岡：実は、社員の構成比でいうと、ゲーム業界出身者とそれ以外の業界出身者は「4：6」くらいで、意外と異業種からの転職者も多いんです。

ただ、「エンタテイメントが好き」というマインドは前提として持っていてほしいですね。社内でも、休日にみんなでボードゲームをしたり、最近だとダーツが流行っていたりと、遊び心を持ったメンバーが多いので。

採用において「ゲームを作った経験」はマストではありません。それよりも重要なのは、「なぜそれが楽しいのか？」を言語化し、ビジネスとして成立させられる「ロジック」です。クライアントの多くはゲームの専門家ではありません。「これ楽しいでしょ？」という感覚的な提案では伝わらない。楽しさのメカニズムを論理的に説明し、相手の意図を汲み取ってコミュニケーションができる力。これが求められます。

──どのようなマインドセットの方に来てもらいたいですか？

田岡：「言われた仕事をただこなす」のではなく、「そもそもこの業務は何のためにあるのか？」「もっと良い提案にできないか？」と、自ら考え動ける方ですね。

事業環境が目まぐるしく変わるので、変化を楽しみながら、自分の領域を限定せずに何でもやってみるスタンスの方が活躍しています。「ゲーム業界は未経験だけど、モノづくりへの情熱はある」「エンタテイメントの力でビジネス課題を解決したい」そんな想いを持っている方なら、きっと活躍できるフィールドがあります。

「エンタテイメント×ビジネス」の最前線で、新しい価値を一緒に創る

──今後の採用活動において、注力していきたいことはありますか？

田岡：現状の課題としては「リファラル採用」の強化ですね。社内アンケートをとっても「紹介できる人がいない」なんて言われたりするんですが、本当は身近にマッチする人がいるはずなんです。制度を整えるだけでなく、社員が自然と紹介したくなるような仕掛けづくりをしていきたいと考えています。

──最後に、採用候補者向けにメッセージがあればお願いします！

田岡：私は面談において、会社の良いところも悪いところも、包み隠さず全てお話しするようにしています。まずはカジュアルに、お互いのことを知る場としてお話しできれば嬉しいです。セガ エックスディーでの経験は、間違いなく皆さんのキャリアにとって強力な武器になります。「エンタテイメント×ビジネス」の最前線で、新しい価値を一緒に創っていける方からのご連絡を、心よりお待ちしています！

