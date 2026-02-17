バナナ・リパブリック、現代を生きる探検家にインスピレーションを与える モダンなワークスタイルにフォーカスしたSPRING 2026 コレクションを発売

ギャップジャパン株式会社

1978年にカリフォルニアでジャーナリストとイラストレーターによって創業されたバナナ・リパブリックは、冒険へと誘う上質なアパレルとアクセサリーを取り扱うトラベルアウトフィッターとしてその歩みを始めました。 ストーリーテラーのブランドとして、現代を生きる探検家にインスピレーションを届け、その旅路をより豊かに彩る高品質なコレクションを提案しています。

バナナ・リパブリックのSPRING 2026コレクションは、世界有数の紡績工場やメーカーから調達された素材を採用し、卓越したクラフトマンシップとタイムレスなデザインに根ざしたモダンなワークスタイルにフォーカスしています。ブランドのヘリテージを取り入れたユーティリティスタイルをはじめ、現代的なワークウェアという視点から汎用性の高い洗練されたシルエットと上質な質感で仕上げたワードローブのベーシックアイテムが揃います。

ウィメンズは、アーカイブからインスピレーションを得て、オリジナルシルエットを現代的な素材で再構築されたユーティリティセットアップに注目。ワークスタイルからドレスアップまであらゆるシーンで活躍するコットン・テンセルエブリデイパンツをはじめ、春の訪れを感じるアイシーなカラーパレットを取り揃えたコットンクルーカーディガン、ディテールへのこだわりを感じるリバーシブルアウターなど、汎用性の高いワークスタイルを提案します。

ライトウェイトユーティリティジャケット 35,000円ヘリテージワイドレッグユーティリティパンツ 20,000円エブリデイワイドレッグパンツ 18,000円シアーウルトラコットンカーディガン 15,000円ショートリバーシブルコットンカーコート 38,000円ショートリバーシブルコットンカーコート 38,000円- ライトウェイトユーティリティジャケット(35,000円) ヘリテージワイドレッグユーティリティパンツ(20,000円) アーカイブコレクションからモダンにアップデートされたユーティリティスタイル。ヴィスコース×ナイロンのツイル素材に更新。パンツは、ウルトラハイライズとタックデザインなど、オリジナルのディテールは残しながら流れるようなワイドシルエットを美しく引き立てるデザインへ。- エブリデイワイドレッグパンツ(18,000円) 毎日のスタイルに寄り添うエブリデイパンツ。環境に配慮して生産されたなめらかなストレッチツイルを使用し、アーカイブに着想を得たユーティリティポケット付き。ドレスアップにもデイリーにもあらゆるシーンで活躍する万能な一本。- シアーウルトラコットンカーディガン(15,000円) 極細のコットン100％糸で編み上げた、ほどよい透け感のある軽やかなカーディガン。レイヤードしやすく一枚でも美しく映える一着。- ショートリバーシブルコットンカーコート(38,000円) クラシックなカーコートを、ショート丈のリバーシブル仕様にアップデート。クリームとオリーブグリーン、2つのクラシックなカラーを気分に合わせて楽しめる一着。オールシーズン対応のコットンツイル素材。

メンズは、アーカイブを機能性や着心地の良いディテールへ再解釈したアイテムが充実します。公的機関から認証を受けたヨーロピアンリネンのスーツは染色を施していないリネン本来のナチュラルな色合いと通気性にも優れたクオリティ。世界有数のアトリエで加工された高品質なスエードトラッカージャケットは実用的なデザインで旅にも最適な一着。さらに、クリンクルナイロン素材で撥水機能をもつマリーゴールドカラーが映えるウォーターレジスタンスパーカーは、90年代のデザインから着想を得たデザインが魅力です。

ヘリンボーンリネンスーツジャケット 55,000円, スリムヘリンボーンリネンスーツパンツ 28,000円スエードトラッカージャケット 99,000円ウォーターレジスタントパーカ 40,000円- ヘリンボーンリネンスーツジャケット(55,000円) スリムヘリンボーンリネンスーツパンツ(28,000円) 人気のスーツをヨーロッパ産リネン100％の上質な素材でアップデート。さりげないヘリンボーン柄が魅力。ジャケットの袖と背中は裏地がなく通気性に優れた快適な着心地。パンツは、定番人気のテーラードスリムフィットを採用しフロントのさりげないタックデザインがポイント。- スエードトラッカージャケット(99,000円) 上質なゴートスエード100％のトラッカージャケットは着るほどに風合いが増す一着。実用的で旅にもマッチするデザイン。- ウォーターレジスタントパーカ(40,000円) ※オンラインサイト限定 / 90年代に発売されたジャケットに着想を得た撥水加工のウォーターレジスタントパーカ。リラックスフィットやフードを内蔵したスタンドカラー、豊富なポケットなど、オリジナルのディテールを忠実に再現。

※すべて税込み価格です。

※プレスリリーストップ画像で着用している商品は、一部日本での展開はございません。

バナナ・リパブリックのSPRING 2026コレクションは、全国のバナナ・リパブリックストア及び公式オンラインストア( www.bananarepublic.co.jp(https://bananarepublic.gap.co.jp/) )で販売を随時開始しています。デジタル、ソーシャル、ストア、オンラインストアなど様々なブランドチャネルを通じ展開する最新ヴィジュアルは@bananarepublic_jpをフォローしてぜひご覧ください。

Banana Republic (バナナ・リパブリック)について

Banana Republicは、現代を生きる探究者のために、上質で巧みに仕立てられたコレクションや体験を通じて、日々の歩みを豊かにし、インスピレーションをもたらすストーリーテラーのブランドです。1978年にサンフランシスコで創業し、現在ではオンラインをはじめ直営店、およびフランチャイズ店を通じて世界中のお客様とのつながりを構築しています。さらに詳しい情報はオンラインサイト www.bananarepublic.co.jp (https://bananarepublic.gap.co.jp/)または、 ソーシャルチャネル@bananarepublic @bananarepublic_jp をご確認ください。