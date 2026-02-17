１.巻無料に直筆サイン本が当たるプレゼントキャンペーンも！愛人奴隷×階級ドラマ『アスチルベ～船底の花嫁～』３.巻発売！

株式会社双葉社

各メディアで取り上げられ「次にくるマンガ大賞2021オンナ編」にもランクインした『青に、ふれる。』の鈴木望先生が新たに描き出すのは、愛人奴隷×階級ドラマ『アスチルベ～船底の花嫁～』!! 待望の最新刊となる電子コミックス３.巻が2月17日(火)に発売されるのを記念し、様々なキャンペーンを実施いたします。ぜひご注目ください！

●pixivコミックで１.巻分無料公開＆毎週更新

新刊発売を記念し、pixivコミックにて１.巻分の無料公開を実施！

あわせて２月中は毎週更新を実施しており、最新話の無料エピソードも増量中です。

[実施期間]

2月16日(月)12:00～3月2日(月)11:59

[実施内容]

『アスチルベ～船底の花嫁～』第5話まで無料公開

https://comic.pixiv.net/works/11186

●１.巻ストリーミング無料！『青に、ふれる。』もお得な電子キャンペーン

『アスチルベ～船底の花嫁～』のストリーミング無料＆値引きのほか、過去作『青に、ふれる。』もお得な電子キャンペーンを複数ストア横断で実施！

さらに『アスチルベ～船底の花嫁～』は１.２.巻がKindleUnlimited対象となっております。

[実施期間]

2月17日(火)～3月2日(月)

[実施内容]

『アスチルベ～船底の花嫁～』コミックス１.巻 ストリーミング無料

『アスチルベ～船底の花嫁～』コミックス１.巻 30％OFF

[実施期間]

2月1日(日)～2月28日(土)

[実施内容]

『青に、ふれる。』コミックス１.巻 ストリーミング無料

『青に、ふれる。』コミックス１.～６.巻 50％OFF

●ピッコマで"\0+"を実施中

新刊配信開始にあわせ、ピッコマでは『アスチルベ～船底の花嫁～』が"\0+"対象作品に！

"待てば無料"適用範囲のチャプターを待たずとも1日最大13チャプターまで読めるチケットが使用可能となります。

[実施期間]

2月17日(火)～3月15日(日)

["待てば無料"適用範囲]

『アスチルベ～船底の花嫁～』コミックス１.２.巻分エピソード

●直筆サイン本が当たるキャンペーン

鈴木望双葉社公式アカウント(@suzukinozomi_f)にて、『アスチルベ～船底の花嫁～』１.巻の直筆サイン本を抽選3名様にプレゼント！

公式アカウントをフォローのうえ、キャンペーンポストをRPすれば応募完了です。

[キャンペーン期間]

2月17日(火)～3月3日(火)24時

https://x.com/suzukinozomi_f

●書誌情報

●書名：アスチルベ～船底の花嫁～３.

●著者：鈴木望（すずきのぞみ）

●体裁：電子コミックス

●定価：本体500円＋税

●配信日：2026年2月17日

●発行元：株式会社双葉社

●権利表記：(C)鈴木望／双葉社

＜ストーリー＞

"奴隷"として連れ去られた異国の地・天川で、幼馴染の五平太と再会したドラ。「嫁にしたい」という真っ直ぐすぎる想いをぶつけられ…。一方、船長の妻・ウルスラと"愛人奴隷"であるカタリナとジャシンタの３人が一触即発の空気に!?

『青に、ふれる。』の著者が放つ階級ドラマ×ラブストーリー!!

※第12～15話を収録

(C)鈴木望／双葉社