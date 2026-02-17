10枚目のアルバム「SUPERLIMINAL」をリリースし常に日本のメインストリームに新風を吹き込むm-flo特番オンエア！アルバム制作やデビュー25周年について鹿野淳が切り込む

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク（代表取締役社長：名取達利、本社：東京都渋谷区）が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)、スペースシャワーTVは、m-floの特別番組 「m-flo “SUPERLIMINAL” SPECIAL」 を、2/26（木）23:00より放送いたします。

1998年のデビュー以来、日本の音楽シーンに常に新たな風を吹き込んできた m-flo が、7年ぶりとなる10枚目のオリジナルアルバム『SUPERLIMINAL』をリリース！

スペースシャワーTVでは、これを記念した特別番組をオンエアします。

インタビュアーには音楽ジャーナリストの鹿野淳氏を迎え、ニューアルバムの制作背景はもちろん、互いの関係性、デビュー当時の印象、m-floが日本の音楽シーンに与えてきた影響、そして彼らから見た現在の日本の音楽シーンについて深く掘り下げていきます。

番組では、2月18日（水）リリースのニューアルバム『SUPERLIMINAL』の制作過程やコンセプトにもフォーカス。当初は別楽曲のために☆Taku Takahashiが制作したトラックを、LISAが「どうしても自分で歌いたい」と懇願したエピソードや、彼女が「日本一のラッパー」と評するVERBALのラップスキルなど、3人それぞれの音楽性と信頼関係が色濃く映し出されていく。

アルバム収録曲「You Got This」では、☆Taku Takahashiが全編アニメーションのミュージックビデオを監督。その制作に至る経緯や苦悩、そして改めて実感したLISAのボーカルの魅力についても語られる。

また、今回多く参加している “loves” アーティストから、Adee A.、eill、向井太一のコメントもオンエアされ、それぞれの m-flo への想いが明かされる。

そして、デビュー25周年の締めくくりとして開催される2月19日（木）東京ガーデンシアターでの単独公演後、一定期間の「リミナル期間」に入ることも既に発表されているが、本人たちの口から語られる「リミナル期間」とは一体何なのか。

m-floの“今”と“これから”を見届ける特別番組を、どうぞお見逃しなく！

▼番組詳細

番組タイトル: 「m-flo “SUPERLIMINAL”SPECIAL 」 放送日時：2/26(木) 23:00～24:00

出演: m-flo / 鹿野淳 コメント出演: Adee A. / eill / 向井太一

番組ページ：https://tv.spaceshower.jp/p/00089541/

スペースシャワーTVは全国のケーブルテレビ、スカパー!などでご覧いただける日本最大の音楽専門チャンネルです。 ※音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ)