DMM GAMES『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』にて、バレンタイン衣装の「クローデット」「アナスタシア」が期間限定で登場！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、2月17日からバレンタイン衣装の「クローデット」「アナスタシア」が期間限定で登場！彼女たちが活躍するイベント「ノーマル・ノーブル・バレンタイン」を開催！
▼バレンタインキャラの期間限定ガチャを開催！
本日より、以下の期間限定ガチャを開催します！
・バレンタインガチャ2026（クローデット/アナスタシア）
・バレンタインガチャ2026（クローデット）
【出現率アップキャラ】
メイン「クローデット（バレンタイン）」(SSR/アサシン)
メイン「アナスタシア（バレンタイン）」(SSR/エアリアル)
【ガチャ開催期間】
・バレンタインガチャ2026（クローデット/アナスタシア）
⇒2026年2月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月3日 11:59
・バレンタインガチャ2026（クローデット）
⇒2026年2月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月24日 11:59
※以下のガチャも開催予定です
・バレンタインガチャ2026（アナスタシア）
⇒2026年2月24日 12:00から予定しております
※新しく登場した期間限定キャラの伝説録は1のみとなります
※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください
※期間中「クローデット（バレンタイン）」「アナスタシア（バレンタイン）」は
下記ガチャでのみ出現し、おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります。
・バレンタインガチャ2026（クローデット/アナスタシア）
・バレンタインガチャ2026（クローデット）
・バレンタインガチャ2026（アナスタシア）
※開催期間は予告なく変更する場合がございます
▼イベント「ノーマル・ノーブル・バレンタイン」開催！
本日より、イベント「ノーマル・ノーブル・バレンタイン」を開催いたします！
イベント限定装備品をはじめとした報酬をGETしましょう！
イベントスコアアタックも開催中！
【イベント名】
ノーマル・ノーブル・バレンタイン
【開催期間】
2026年2月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月2日 23:59
【あらすじ】
普通のバレンタインを楽しむため、まずは形から入ってみようと、
町娘らしい服を買うことにしたアナスタシア。
いざ、服屋へ行ってみると、展示品を真剣に見つめるクローデットと出くわして……
※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください
▼復刻！選べるバレンタインピックアップガチャ開催！
本日より、以下のガチャを開催いたします！
・復刻！選べるバレンタインピックアップガチャ
特定のキャラの中から、好きなキャラを2体選択し、選択したキャラの出現率が上昇するガチャです！
選択しなかったキャラについても、通常の出現率でガチャから出現します。
【開催期間】
2026年2月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月3日 11:59
※初回のキャラの選択は「ピックアップキャラ選択」ボタンより行えます
※ガチャ開催期間中に一度だけ、「選び直す」ボタンから選択完了したピックアップキャラを変更できます
※選択対象キャラは「ピックアップ一覧」ボタンよりご確認ください
※開催期間は予告なく変更する場合がございます
▼新たなセット商品が販売開始！
本日より、ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！
・バレンタインガチャ2026無料券セット（大/中/小）
・バレンタインガチャ2026キャラフラグメントセット
・SSR確定！初心者応援10連ガチャセット
・復刻！選べるバレンタインピックアップガチャ無料券セット
・選べるサポートキャラピックアップガチャ無料券セット
・スコアアタックセレクション！ピックアップガチャ無料券セット
・クラスアップIV素材セット
※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください
▼製品概要
タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』
プラットフォーム：PC(ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版)／App Store／Google Play
販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）
権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
