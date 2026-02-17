DMM GAMES『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』にて、バレンタイン衣装の「クローデット」「アナスタシア」が期間限定で登場！

写真拡大 (全14枚)

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、2月17日からバレンタイン衣装の「クローデット」「アナスタシア」が期間限定で登場！彼女たちが活躍するイベント「ノーマル・ノーブル・バレンタイン」を開催！



▼こちらからゲームをプレイ！


DMM GAMES　https://games.dmm.com/detail/legeclo


App Store　https://apps.apple.com/jp/app/id1536354906


Google Play　https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.legeclo



▼公式サイト https://www.legend-clover.net/


▼公式X https://x.com/legeclo



▼バレンタインキャラの期間限定ガチャを開催！




本日より、以下の期間限定ガチャを開催します！


　・バレンタインガチャ2026（クローデット/アナスタシア）


　・バレンタインガチャ2026（クローデット）



【出現率アップキャラ】


　メイン「クローデット（バレンタイン）」(SSR/アサシン)


　メイン「アナスタシア（バレンタイン）」(SSR/エアリアル)



【ガチャ開催期間】


　・バレンタインガチャ2026（クローデット/アナスタシア）


　　⇒2026年2月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月3日 11:59



　・バレンタインガチャ2026（クローデット）


　　⇒2026年2月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月24日 11:59



※以下のガチャも開催予定です


　・バレンタインガチャ2026（アナスタシア）


　　⇒2026年2月24日 12:00から予定しております



※新しく登場した期間限定キャラの伝説録は1のみとなります


※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください


※期間中「クローデット（バレンタイン）」「アナスタシア（バレンタイン）」は


　下記ガチャでのみ出現し、おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります。


　・バレンタインガチャ2026（クローデット/アナスタシア）


　・バレンタインガチャ2026（クローデット）


　・バレンタインガチャ2026（アナスタシア）


※開催期間は予告なく変更する場合がございます







▼イベント「ノーマル・ノーブル・バレンタイン」開催！


本日より、イベント「ノーマル・ノーブル・バレンタイン」を開催いたします！


イベント限定装備品をはじめとした報酬をGETしましょう！


イベントスコアアタックも開催中！



【イベント名】


　ノーマル・ノーブル・バレンタイン



【開催期間】


　2026年2月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月2日 23:59



【あらすじ】


　普通のバレンタインを楽しむため、まずは形から入ってみようと、


町娘らしい服を買うことにしたアナスタシア。


いざ、服屋へ行ってみると、展示品を真剣に見つめるクローデットと出くわして……



※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください



▼復刻！選べるバレンタインピックアップガチャ開催！


本日より、以下のガチャを開催いたします！


　・復刻！選べるバレンタインピックアップガチャ



特定のキャラの中から、好きなキャラを2体選択し、選択したキャラの出現率が上昇するガチャです！


選択しなかったキャラについても、通常の出現率でガチャから出現します。



【開催期間】


　2026年2月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月3日 11:59



※初回のキャラの選択は「ピックアップキャラ選択」ボタンより行えます


※ガチャ開催期間中に一度だけ、「選び直す」ボタンから選択完了したピックアップキャラを変更できます


※選択対象キャラは「ピックアップ一覧」ボタンよりご確認ください


※開催期間は予告なく変更する場合がございます



▼新たなセット商品が販売開始！














本日より、ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！



　・バレンタインガチャ2026無料券セット（大/中/小）


　・バレンタインガチャ2026キャラフラグメントセット


　・SSR確定！初心者応援10連ガチャセット


　・復刻！選べるバレンタインピックアップガチャ無料券セット


　・選べるサポートキャラピックアップガチャ無料券セット


　・スコアアタックセレクション！ピックアップガチャ無料券セット


　・クラスアップIV素材セット



※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください




▼製品概要


タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』


プラットフォーム：PC(ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版)／App Store／Google Play


販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。