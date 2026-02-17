DMM GAMES『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』にて、バレンタイン衣装の「クローデット」「アナスタシア」が期間限定で登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、2月17日からバレンタイン衣装の「クローデット」「アナスタシア」が期間限定で登場！彼女たちが活躍するイベント「ノーマル・ノーブル・バレンタイン」を開催！

▼バレンタインキャラの期間限定ガチャを開催！

本日より、以下の期間限定ガチャを開催します！

・バレンタインガチャ2026（クローデット/アナスタシア）

・バレンタインガチャ2026（クローデット）

【出現率アップキャラ】

メイン「クローデット（バレンタイン）」(SSR/アサシン)

メイン「アナスタシア（バレンタイン）」(SSR/エアリアル)

【ガチャ開催期間】

・バレンタインガチャ2026（クローデット/アナスタシア）

⇒2026年2月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月3日 11:59

・バレンタインガチャ2026（クローデット）

⇒2026年2月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年2月24日 11:59

※以下のガチャも開催予定です

・バレンタインガチャ2026（アナスタシア）

⇒2026年2月24日 12:00から予定しております

※新しく登場した期間限定キャラの伝説録は1のみとなります

※各キャラや提供割合の詳細は、ガチャページの「詳細」よりご確認ください

※期間中「クローデット（バレンタイン）」「アナスタシア（バレンタイン）」は

下記ガチャでのみ出現し、おまけで獲得できるガチャメダルは同じものとなります。

・バレンタインガチャ2026（クローデット/アナスタシア）

・バレンタインガチャ2026（クローデット）

・バレンタインガチャ2026（アナスタシア）

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

▼イベント「ノーマル・ノーブル・バレンタイン」開催！

本日より、イベント「ノーマル・ノーブル・バレンタイン」を開催いたします！

イベント限定装備品をはじめとした報酬をGETしましょう！

イベントスコアアタックも開催中！

【イベント名】

ノーマル・ノーブル・バレンタイン

【開催期間】

2026年2月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月2日 23:59

【あらすじ】

普通のバレンタインを楽しむため、まずは形から入ってみようと、

町娘らしい服を買うことにしたアナスタシア。

いざ、服屋へ行ってみると、展示品を真剣に見つめるクローデットと出くわして……

※詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください

▼復刻！選べるバレンタインピックアップガチャ開催！

本日より、以下のガチャを開催いたします！

・復刻！選べるバレンタインピックアップガチャ

特定のキャラの中から、好きなキャラを2体選択し、選択したキャラの出現率が上昇するガチャです！

選択しなかったキャラについても、通常の出現率でガチャから出現します。

【開催期間】

2026年2月17日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月3日 11:59

※初回のキャラの選択は「ピックアップキャラ選択」ボタンより行えます

※ガチャ開催期間中に一度だけ、「選び直す」ボタンから選択完了したピックアップキャラを変更できます

※選択対象キャラは「ピックアップ一覧」ボタンよりご確認ください

※開催期間は予告なく変更する場合がございます

▼新たなセット商品が販売開始！

本日より、ショップ「チャージ」にて、以下の商品を販売中です！

・バレンタインガチャ2026無料券セット（大/中/小）

・バレンタインガチャ2026キャラフラグメントセット

・SSR確定！初心者応援10連ガチャセット

・復刻！選べるバレンタインピックアップガチャ無料券セット

・選べるサポートキャラピックアップガチャ無料券セット

・スコアアタックセレクション！ピックアップガチャ無料券セット

・クラスアップIV素材セット

※各商品の詳細につきましては、ゲーム内お知らせをご確認ください

▼製品概要

タイトル：『れじぇくろ！～レジェンド・クローバー～』

プラットフォーム：PC(ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版)／App Store／Google Play

販売価格：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2021 EXNOA LLC / テクロス

