GMO TECHに、株式会社トライハッチがジョイン

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO TECH株式会社（代表取締役社長：鈴木 亮一 以下、GMO TECH）は、2026年2月17日（火）、MEO（※1）サービス「MEO CHEKI（チェキ）」を提供する株式会社トライハッチ（代表取締役：武藤 尭行 以下、トライハッチ）の株式を取得し、連結対象会社とすることを決定いたしました。

なお、株式譲渡の実行は2026年2月27日（金）を予定しており、実行後、トライハッチは「GMOトライハッチ株式会社」へ社名を変更し、GMOインターネットグループの一員として新たな体制で始動いたします。

（※1）「Map Engine Optimization」の略称で、Googleマップ上で店舗ページの検索順位を上げる施策のことです。Googleでキーワード検索した時に、Google検索結果画面とGoogleマップ上での検索結果で上位表示を目指して対策することをいいます。

【背景と目的】

GMO TECHは「素晴らしい商品・サービスをもっと世の中に伝えたい」というビジョンのもと、Webマーケティング領域においてMEO、SEO、アフィリエイト広告、決済など多角的な集客支援サービスを展開してきました。中でも「MEO Dash! byGMO」は、多くのお客様に導入されており、国内MEO市場において2025年度まで3年連続で売上シェアNo.1を獲得しています（※2）。

一方、トライハッチは、「マーケティングを、もっとスマートに。成果をもっと確実に。」を掲げ、MEOサービス「MEO CHEKI」を提供しています。特に多店舗展開のお客様から高い支持を受けており、現在約7万店舗（※3）で利用されています。

今回のジョインを通じて、両社がそれぞれ培ってきた技術やノウハウを融合し、急成長を続けるMEO市場において、商品力と運用力の両面でさらなる強化を図ってまいります。

(※2) ITR「ITR Market View：メール／Webマーケティング市場2026」店舗集客・MEO対策支援システム市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2025年度予測）

(※3) 店舗数はサービス提供規模の参考情報です。

【今後の展望】

統合後は各社の強みを活かしながら、引き続きサービスの提供を継続してまいります。同一領域で展開してきたサービス同士ならではの連携を推進し、商品機能や運用品質の向上を通じて、相乗効果の最大化を目指します。

■新会社概要

（1）商号：GMOトライハッチ株式会社

（2）所在地：東京都新宿区新宿1-8-4 近鉄新宿御苑ビル7F

（3）代表者：代表取締役社長 大澤 健人

（4）事業内容：SaaS事業、Webマーケティング事業

（5）資本金：5,000万円

【GMO TECHについて】

GMO TECHは最新のテクノロジーを駆使したサービスを自社開発し、Webマーケティング全般における集客支援を行っています。

Googleマップ検索での上位表示を支援する「MEO Dash! byGMO」は、MEO（マップエンジン最適化）により、店舗・施設の認知拡大と来店促進を実現するサービスです。自然検索における集客力向上を支援する「SEO Dash! byGMO」は、独自のアルゴリズム解析に基づいたSEO対策を提供し、Webサイトの検索順位改善をサポートします。広告配信サービス「GMO SmaAD」は、アフィリエイト（成果報酬型）広告を中心に、クライアントの目的に応じた最適なプロモーション戦略を提供。「GMOアプリ外課金」は、決済手数料を抑え、収益性向上を支援する新たな決済サービスです。

GMO TECHは、これらのサービスをはじめ、すべての事業に共通して、お客様のWeb戦略におけるKPIとして最も重要な、「問い合わせ・購入・インストール」などのコンバージョン（成果）に重点を置き、お客様企業の集客を通じたビジネスの発展に貢献しています。

以上

【GMO TECH株式会社】（URL：https://gmotech.jp/(https://gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECH株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 鈴木 亮一

事業内容 AIで未来を創る

1. インターネット集客事業

2. WebマーケティングDX事業

3. SaaS DX事業

4. インターネットメディア事業

5. 決済サービス事業

6. 上記を含むインターネット事業全般

資本金 1億円（2024年12月末時点）

【GMO TECHホールディングス株式会社】（URL：https://hd.gmotech.jp/(https://hd.gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECHホールディングス株式会社（東証グロース市場 証券コード：415A）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

事業内容 連結会社の経営管理ならびにこれに付帯または関連する業務

資本金 1億円（2025年10月1日時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

Copyright (C) 2026 GMO TECH, Inc. All Rights reserved