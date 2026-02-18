中京テレビ放送株式会社は、「パパベガス」を2026年2月25日(水)24:54～25:55に放送いたします。





番組ロゴ





―――パパベガスについてご説明いたしましょう

このカジノで対決するのは・・・





練習期間1か月！猛特訓を積んだ「一般家庭のパパ」と

練習期間わずか1日！「華やかな舞台で活躍する芸能人」





練習期間30倍の“パパ”と1日しかない“スター”どっちが勝つのか？を

「パパの家族」が予想するカジノでございます―――





＜番組出演＞

主宰 ： 永尾柚乃

ゲスト ： 山崎弘也、土屋アンナ

挑戦者 ： 菅田琳寧(B＆ZAI)、小川家の皆様

VTR出演 ： 菊池風磨(timelesz)、山下葉留花(日向坂46)













＜番組内容＞

1ヶ月間猛特訓を積んだ「一般家庭のお父さん」と、わずか1日の練習で挑む「華やかな舞台で活躍する芸能人」が対決。その勝敗をお父さんの家族が予想して賭けるという、世界初の"家族カジノ"形式のバラエティ！





究極の選択が家族を襲う…





お父さんに賭けて勝てば → 賞金100万円

スターに賭けて勝てば → 賞金10万円

予想が外れれば → 賞金ゼロ

練習期間30倍のお父さんへの信頼を取るか、実力派芸能人の勝負強さを取るか。

家族の「絆」と「欲」が天秤にかけられる瞬間、スタジオには緊張と感動が交錯する！





感動の結末も！？





1ヶ月間、家族のために必死で特訓するお父さんの姿。仕事の合間も練習を重ね、徐々に痩せていく姿に、最初は冷ややかだった家族の信頼度も徐々に上昇。しかし本番直前、1日でみるみる上達する芸能人の姿を見た家族の心が揺れ動く――。





お父さんの頑張りは家族に届くのか?家族は誰に賭けるのか?

そして賞金の行方は?





緊張感あふれる対決と、笑いと涙が交差する家族の物語。父親の威厳をかけた戦いの結末を、ぜひご覧ください。





※内容は変更になる可能性がありますので、ご了承ください





＜番組概要＞

番組名： パパベガス

放送 ： 2026年2月25日(水)24:54～25:55 ※東海ローカル

出演者： 主宰／永尾柚乃

ゲスト／山崎弘也、土屋アンナ

挑戦者／菅田琳寧(B＆ZAI)、小川家の皆様





番組HP： https://www.ctv.co.jp/papavegas/

Locipo： https://locipo.jp/series/1607

TVer ： https://tver.jp/series/srz0n2mk6g