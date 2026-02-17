『ブリーダーナビ アワード2025』発表！「ピュリナ プロプラン」協賛のもと、優良ブリーダーを表彰

『ブリーダーナビアワード2025』発表

株式会社アニマライフ『ブリーダーナビ アワード2025』発表！「ピュリナ プロプラン」協賛のもと、3つの部門で年間の優良ブリーダーを表彰

株式会社アニマライフ （本社：東京都新宿区 代表取締役 牛丸 敦詞）の運営するサイト『ブリーダーナビ』は2026年2月17日、お客様から多くの支持を集めたブリーダーを表彰する『ブリーダーナビ アワード2025』を発表。2025年の一年間で実際に子犬を購入したユーザーによるブリーダー評価の結果から、3部門全19カテゴリで上位を獲得したブリーダーを表彰しました。

受賞ブリーダーには協賛の『ピュリナ プロプラン』より豪華副賞もご用意しました。

ブリーダーナビアワード2025はこちら :https://www.breeder-navi.jp/breeder_award/2025/all?from=prtimesブリーダーナビ アワード2025発表ページへ

『ブリーダーナビ アワード』は、実際に子犬を購入したお客様によるブリーダー評価を元に、人気犬種、地域、総合の3部門で、上位となったブリーダーを表彰するものです。2021年春から開始し今回の発表で13回目となります。

『ブリーダーナビ アワード2025』では3000名以上(※2026年2月17日時点)のブリーダーナビ登録ブリーダーの中で、2025年の1年間にお客様から「最も高い評価をいただいたブリーダー」を選び表彰しました。

各賞の概要は下記の通りです。

人気犬種部門

ブリーダーはその犬種のプロ。お問い合わせ時からお迎え後のアフターフォローまで、犬種をよく知っている専門家ならではの知識と経験で、子犬をお迎えする飼い主さんをサポートしてくれます。

そんなブリーダーの中から、2025年の1年間で成約数が多かった10犬種を対象に、犬種ごとに評価の高かったブリーダーを選出します。

- 人気犬種部門の発表はこちらから(https://www.breeder-navi.jp/breeder_award/2025/all?from=prtimes#dog_breed_award)ご確認いただけます。地域部門

全国を8つの地域に分け、地域ごとに評価の高いブリーダーを選出します。

子犬のお迎えを検討しているけれど、まだ犬種が決まっていないという方に、お近くの地域で人気の高いブリーダーをチェックしていただけます。

- 地域部門の発表はこちらから(https://www.breeder-navi.jp/breeder_award/2025/all?from=prtimes#area_award)ご確認いただけます。総合部門

全犬種・全地域を対象とした総合評価による上位10名を選出します。

- 総合部門の発表はこちらから(https://www.breeder-navi.jp/breeder_award/2025/all/all?from=prtimes)ご確認いただけます。豪華副賞の進呈

「ピュリナ プロプラン」の協賛により開催となる『ブリーダーナビアワード2025』。

受賞したブリーダーには、下記のような特別な賞品が進呈されます。

『ブリーダーナビアワード2025』各部門1位～3位受賞ブリーダーには特別な賞品を進呈。

● トロフィー（『人気犬種部門』各犬種 第1位）

● 「ピュリナ プロプラン パフォーマンス 子犬期からのケア」（全部門 第1位～3位）

● 「キットカット バラエティ パーティーボックス」1箱（『人気犬種部門』各犬種 第1～3位、「地域部門」「総合部門」第1位）

子犬のお迎えを検討している方へ

ブリーダーナビアワードで、最新の優良ブリーダーがわかります。子犬のお迎えを検討している方にご活用いただける機能もたくさんご用意しています！

検索結果画面にひと目で受賞ブリーダーと分かるマークを表示『ブリーダーナビアワード2025』受賞ブリーダーには、子犬の検索結果画面にバッジを表示します

「子犬を探す(https://www.breeder-navi.jp/dog?from=prtimes)」の検索結果画面では、受賞ブリーダーの子犬に限りカード内に金色の受賞バッジが表示されます。

『ブリーダーナビアワード2025』受賞ブリーダーには、ブリーダーの検索結果画面にバッジを表示します

「ブリーダーを探す(https://www.breeder-navi.jp/breeder?from=prtimes)」の検索結果では、受賞ブリーダーに限り金色の受賞バッジが表示されます。

検索に「絞り込み項目」設置検索画面内「こだわり条件」から『ブリーダーナビアワード2025』受賞ブリーダーを絞り込み検索できます。

「子犬を探す」「ブリーダーを探す」の検索条件に、『ブリーダーナビアワード受賞ブリーダー』での絞り込みがあります。

子犬やブリーダーを決めかねている方は、ぜひこの絞り込み機能をご活用ください。

ブリーダー詳細ページにアイコンや受賞コメントを表示ブリーダー詳細ページでは、受賞ブリーダーの順位やコメントを確認できます。

「ブリーダー詳細ページ」には、すべての受賞項目を表示。評価の高いブリーダーということがひと目で分かります。

またバッジと合わせて受賞コメントも、ブリーダー詳細ページに掲載。犬舎のこだわりやブリーダーとしての想いなどを知ることができます。

ブリーダーナビ公式SNSでコメントの一部や子犬の画像を配信

『ブリーダーナビ』公式のインスタグラム(https://www.instagram.com/breeder_navi/)やYouTube(https://www.youtube.com/channel/UCUhCnkdCFC0yw64UlH9Km5A)、TikTok(https://www.tiktok.com/@breeder_navi)では、ブリーダーの受賞コメントを子犬の画像と合わせて配信します。ぜひフォローしてチェックしてみてください♪

発表時にメールお知らせ

『ブリーダーナビ』に会員登録後まだ子犬をお迎えしていないお客様には、メールで『ブリーダーナビアワード』発表のお知らせをお送りしています。

『ブリーダーナビアワード』をきっかけに、素敵な出会いがあることをお祈りしています。

受賞ブリーダーのコメント（一部抜粋）

【トイプードル部門 第1位 濱本 愛里 ブリーダー】ブリーダーナビアワード2025 トイプードル部門 第1位 濱本愛里ブリーダー

前年度に引き続き名誉ある賞をいただき光栄に思います^ ^

素敵なご縁を頂きました皆さまに感謝し、今後も精進してまいります。

当犬舎では、生体代にお金を掛けるのではなくお迎えした後の生活にお金を掛けてあげてほしいという願いから、お安く送り出しております。また掲載しているのは、獣医師による健診をパスした子のみです。安いからと心配される方もいらっしゃるかと思いますが是非一度会いに来て頂けたら嬉しいです^ ^

- ブリーダー詳細ページはこちら(https://www.breeder-navi.jp/breeder/4018?from=prtimes)

【ミニチュアシュナウザー部門 第1位 西方 みどり ブリーダー】ブリーダーナビアワード2025 ミニチュアシュナウザー部門 第1位 西方 みどり ブリーダー

人気犬種部門ミニチュア・シュナウザーで2024年度.2025年度と２年続けての受賞をいただき本当に嬉しく思っています。全国のお客様・ご家族様グリーンフィールド犬舎の可愛いシュナちゃんをご家族にお迎えいただき有難う御座いました。これからも宜しくお願い致します。

しっかり食べ・しっかり遊び・しっかり寝るをわんちゃん達にさせ信用されるブリーダーにと思っています。当犬舎から仔犬ちゃんをお迎えされる皆さまが安心してこれからの生活を送っていただけるよう、ご説明・サポートしていきます。いつでもお問い合わせ・ご質問・ご連絡をお待ちしております。

- ブリーダー詳細ページは(https://www.breeder-navi.jp/breeder/2158?from=prtimes)こちら(https://www.breeder-navi.jp/breeder/2158?from=prtimes)【フレンチブルドッグ部門 第1位 近藤 正幸 ブリーダー】ブリーダーナビアワード2025 フレンチブルドッグ部門 第1位 近藤 正幸 ブリーダー

昨年に続き今年も高評価を頂き、スタッフ一同大変光栄に思っております。当犬舎の子犬たちに素敵なご縁を賜りましたご家族様に、感謝の気持ちでいっぱいです。受賞を励みにますます精進いたします。

お迎え後にお客様が安心して楽しく子犬との生活を送っていただけるよう、体調面はもちろん生活面の管理にも気を配っています。まずはそれぞれの子犬の豊かな個性をしっかり把握し、ご見学の際のヒアリングを通してお迎えいただくご家族との相性に重点を置き子犬をご紹介していきたいと望んでおります。

- ブリーダー詳細ページは(https://www.breeder-navi.jp/breeder/3986?from=prtimes)こちら(https://www.breeder-navi.jp/breeder/3986?from=prtimes)

その他のブリーダー受賞コメントは各ブリーダーの詳細ページにてご覧いただけます。

「ピュリナ プロプラン」とは

「ピュリナ プロプラン」

ピュリナは世界を牽引するペットケアカンパニーであり、19世紀から続く真のパイオニアです。

「ピュリナ プロプラン」は、ピュリナの最先端の科学的知見に基づいて開発された栄養設計で、ペットの長く健康で豊かな生活をサポートしています。

ウェストミンスター・ケネルクラブ・ドッグショーBest in showにて、過去19回のうち18回のチャンピオン犬が、「ピュリナ プロプラン」を使用していました。

栄養についての知識があり、品質を求めるプロに選ばれているこの事実こそ、「ピュリナ プロプラン」の確かな品質の証です。

『ブリーダーナビ』とは

優良ブリーダーと出会えるサイト 『ブリーダーナビ』

『ブリーダーナビ』は優良なブリーダーの子犬情報を掲載し、愛犬を探している方とブリーダーを繋ぐ場を提供しています。

登録ブリーダーは独自の基準をクリアした優良ブリーダーのみなので、運命の子犬を安心してお探しいただけます。子犬の情報は常時8,900頭以上掲載（2025.2.17時点）。ブリーダー直販の子犬販売サイトとしては業界トップレベルの掲載数となっています。

株式会社アニマライフについて

アニマライフは、飼い主とペットが生まれてから虹の橋へ行く（亡くなる）までの全ての時間に、WEBサービスを通してより良い暮らしを提供していくことをミッションにしております。

◆新しい家族（ペット）との出逢いを提供

「ブリーダーナビ(https://www.breeder-navi.jp/?from=prtimes)」（https://www.breeder-navi.jp/?from=prtimes）

「子猫ブリーダーナビ(https://www.koneko-navi.jp/?from=prtimes)」（https://www.koneko-navi.jp/?from=prtimes）

◆大切な家族（ペット）の「もしものとき」に備えるため、ペット保険選びをサポート

「ペット保険のトリセツ(https://pethoken-torisetsu.com/?from=prtimes)」（https://pethoken-torisetsu.com/?from=prtimes）

◆トリミングサロン・ペットホテル・動物病院など、ペットと暮らす上で欠かせない施設をまとめて探せる検索・予約サービス

「トリムトリム(https://trimtrim.jp/?from=prtimes)」（https://trimtrim.jp/?from=prtimes）

【運営会社について】

代表取締役：牛丸 敦詞

住所：東京都新宿区神楽坂6丁目66-2 三上ビル4F

設立：平成26年5月30日

HP: https://www.animalife.jp/

