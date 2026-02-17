受講生9,000名超えの恋愛教育サービス「魅力の大学」｜転職支援サービス企業との提携を開始

株式会社HATSUHARU

株式会社HATSUHARU（本社：大阪府、代表取締役：粟田誠斗）が運営する男性向け教育サービス「魅力の大学」は、この度、転職サービス企業との提携を開始したことをお知らせいたします。

あわせて、提携いただける転職支援企業様の募集を開始いたします。

◼︎提携開始の背景

魅力の大学は、20代～30代男性を中心に、恋愛・自己改善・コミュニケーション領域の教育サービスを提供しています。

受講生・視聴者の多くは、

・自己改善意欲が高い

・人生を前向きに変えたいと考えている

・恋愛・外見・コミュニケーションの改善と同時に、キャリアの見直しや転職を検討している

といった特徴を持っています。

実際に、

「自信がついたことで転職活動を始めた」

「年収や環境を変えたい」

「より良い人生設計をしたい」

という相談が日常的に寄せられており、転職ニーズを持つユーザーが多数存在しています。

こうした背景から、ユーザーの人生全体を支援する取り組みとして、転職支援企業との提携を開始する運びとなりました。

◼︎提携内容

魅力の大学のメディア・コミュニティを通じて、

・転職希望者のご紹介

・キャリア相談希望者の送客

・共同企画（セミナー・イベント等）

などを実施していく予定です。

▶紹介対象ユーザー

・20代後半～30代の男性

・自己改善意欲が高い

・行動力がある

・収入向上・環境改善意欲がある

といった、転職成功確度の高い層が中心となります。

■「魅力の大学」との提携メリット

・自己改善意欲が高い男性ユーザーの送客

・キャリア改善ニーズの高い顧客層へのリーチ

・長期的な共同企画の実施

・SNS・コミュニティを活用した認知拡大

・毎月100名前後の受講生を継続的に送客可能

◼︎提携企業様募集

現在、下記のような企業様との提携を募集しております。

・転職エージェント会社様

・キャリア支援サービス運営会社様

・若手男性層の転職支援に強みを持つ企業様

・20～30代向け転職支援を行う企業様

※オンライン・全国対応の企業様も歓迎しております。

◼︎今後の展望

株式会社HATSUHARUは、恋愛教育サービスを起点に、

・自己改善

・外見改善

・健康

・キャリア

など、人生全体の魅力向上支援へと領域を拡張しています。

今後もパートナー企業様と連携し、ユーザーの人生を総合的に支援するサービスを展開してまいります。

◼︎株式会社HATSUHARUの会社概要

株式会社HATSUHARU

事業内容：男性向け恋愛・自己改善教育サービス運営

運営サービス：魅力の大学

URL：https://attraction-univ.com/(https://attraction-univ.com/)

◼︎提携に関するお問い合わせの流れ

提携をご検討いただける企業様は、

以下の流れでご連絡いただけますと幸いです。

１.お問い合わせ

▶連絡先アドレス

info@hatsuharuinc.com

※メール件名に「転職提携希望について」と記載の上ご連絡ください。

２.オンライン打ち合わせ（30分程度）

・サービス内容のご説明

・送客条件のすり合わせ

・ターゲットの確認等

３.提携条件の調整

・紹介方法

・報酬形態

・送客数目安

・導線設計

４.提携開始

※最短2週間程度で送客開始が可能です。

◼︎本件に関するお問い合わせ先

株式会社HATSUHARU

メール：info@hatsuharuinc.com

担当：野口