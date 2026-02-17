受講生9,000名超えの恋愛教育サービス「魅力の大学」｜転職支援サービス企業との提携を開始

写真拡大

株式会社HATSUHARU


株式会社HATSUHARU（本社：大阪府、代表取締役：粟田誠斗）が運営する男性向け教育サービス「魅力の大学」は、この度、転職サービス企業との提携を開始したことをお知らせいたします。


あわせて、提携いただける転職支援企業様の募集を開始いたします。


◼︎提携開始の背景

魅力の大学は、20代～30代男性を中心に、恋愛・自己改善・コミュニケーション領域の教育サービスを提供しています。



受講生・視聴者の多くは、



・自己改善意欲が高い


・人生を前向きに変えたいと考えている


・恋愛・外見・コミュニケーションの改善と同時に、キャリアの見直しや転職を検討している



といった特徴を持っています。



実際に、



「自信がついたことで転職活動を始めた」


「年収や環境を変えたい」


「より良い人生設計をしたい」



という相談が日常的に寄せられており、転職ニーズを持つユーザーが多数存在しています。



こうした背景から、ユーザーの人生全体を支援する取り組みとして、転職支援企業との提携を開始する運びとなりました。


◼︎提携内容

魅力の大学のメディア・コミュニティを通じて、



・転職希望者のご紹介


・キャリア相談希望者の送客


・共同企画（セミナー・イベント等）



などを実施していく予定です。



▶紹介対象ユーザー



・20代後半～30代の男性


・自己改善意欲が高い


・行動力がある


・収入向上・環境改善意欲がある



といった、転職成功確度の高い層が中心となります。


■「魅力の大学」との提携メリット

・自己改善意欲が高い男性ユーザーの送客


・キャリア改善ニーズの高い顧客層へのリーチ


・長期的な共同企画の実施


・SNS・コミュニティを活用した認知拡大
・毎月100名前後の受講生を継続的に送客可能


◼︎提携企業様募集

現在、下記のような企業様との提携を募集しております。



・転職エージェント会社様


・キャリア支援サービス運営会社様


・若手男性層の転職支援に強みを持つ企業様


・20～30代向け転職支援を行う企業様



※オンライン・全国対応の企業様も歓迎しております。


◼︎今後の展望

株式会社HATSUHARUは、恋愛教育サービスを起点に、



・自己改善


・外見改善


・健康


・キャリア



など、人生全体の魅力向上支援へと領域を拡張しています。


今後もパートナー企業様と連携し、ユーザーの人生を総合的に支援するサービスを展開してまいります。


◼︎株式会社HATSUHARUの会社概要

株式会社HATSUHARU


事業内容：男性向け恋愛・自己改善教育サービス運営


運営サービス：魅力の大学


URL：https://attraction-univ.com/(https://attraction-univ.com/)


◼︎提携に関するお問い合わせの流れ

提携をご検討いただける企業様は、


以下の流れでご連絡いただけますと幸いです。



１.お問い合わせ



▶連絡先アドレス


info@hatsuharuinc.com



※メール件名に「転職提携希望について」と記載の上ご連絡ください。



２.オンライン打ち合わせ（30分程度）


・サービス内容のご説明


・送客条件のすり合わせ


・ターゲットの確認等



３.提携条件の調整


・紹介方法


・報酬形態


・送客数目安


・導線設計



４.提携開始


※最短2週間程度で送客開始が可能です。


◼︎本件に関するお問い合わせ先



株式会社HATSUHARU


メール：info@hatsuharuinc.com


担当：野口