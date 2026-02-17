受講生9,000名超えの恋愛教育サービス「魅力の大学」｜転職支援サービス企業との提携を開始
株式会社HATSUHARU（本社：大阪府、代表取締役：粟田誠斗）が運営する男性向け教育サービス「魅力の大学」は、この度、転職サービス企業との提携を開始したことをお知らせいたします。
あわせて、提携いただける転職支援企業様の募集を開始いたします。
◼︎提携開始の背景
魅力の大学は、20代～30代男性を中心に、恋愛・自己改善・コミュニケーション領域の教育サービスを提供しています。
受講生・視聴者の多くは、
・自己改善意欲が高い
・人生を前向きに変えたいと考えている
・恋愛・外見・コミュニケーションの改善と同時に、キャリアの見直しや転職を検討している
といった特徴を持っています。
実際に、
「自信がついたことで転職活動を始めた」
「年収や環境を変えたい」
「より良い人生設計をしたい」
という相談が日常的に寄せられており、転職ニーズを持つユーザーが多数存在しています。
こうした背景から、ユーザーの人生全体を支援する取り組みとして、転職支援企業との提携を開始する運びとなりました。
◼︎提携内容
魅力の大学のメディア・コミュニティを通じて、
・転職希望者のご紹介
・キャリア相談希望者の送客
・共同企画（セミナー・イベント等）
などを実施していく予定です。
▶紹介対象ユーザー
・20代後半～30代の男性
・自己改善意欲が高い
・行動力がある
・収入向上・環境改善意欲がある
といった、転職成功確度の高い層が中心となります。
■「魅力の大学」との提携メリット
・自己改善意欲が高い男性ユーザーの送客
・キャリア改善ニーズの高い顧客層へのリーチ
・長期的な共同企画の実施
・SNS・コミュニティを活用した認知拡大
・毎月100名前後の受講生を継続的に送客可能
◼︎提携企業様募集
現在、下記のような企業様との提携を募集しております。
・転職エージェント会社様
・キャリア支援サービス運営会社様
・若手男性層の転職支援に強みを持つ企業様
・20～30代向け転職支援を行う企業様
※オンライン・全国対応の企業様も歓迎しております。
◼︎今後の展望
株式会社HATSUHARUは、恋愛教育サービスを起点に、
・自己改善
・外見改善
・健康
・キャリア
など、人生全体の魅力向上支援へと領域を拡張しています。
今後もパートナー企業様と連携し、ユーザーの人生を総合的に支援するサービスを展開してまいります。
◼︎株式会社HATSUHARUの会社概要
株式会社HATSUHARU
事業内容：男性向け恋愛・自己改善教育サービス運営
運営サービス：魅力の大学
URL：https://attraction-univ.com/(https://attraction-univ.com/)
◼︎提携に関するお問い合わせの流れ
提携をご検討いただける企業様は、
以下の流れでご連絡いただけますと幸いです。
１.お問い合わせ
▶連絡先アドレス
info@hatsuharuinc.com
※メール件名に「転職提携希望について」と記載の上ご連絡ください。
２.オンライン打ち合わせ（30分程度）
・サービス内容のご説明
・送客条件のすり合わせ
・ターゲットの確認等
３.提携条件の調整
・紹介方法
・報酬形態
・送客数目安
・導線設計
４.提携開始
※最短2週間程度で送客開始が可能です。
◼︎本件に関するお問い合わせ先
株式会社HATSUHARU
メール：info@hatsuharuinc.com
担当：野口