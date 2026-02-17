誰一人取り残さない職場づくりを実践　ＴＯＡシブルが千葉県表彰で評価

株式会社ＴＯＡシブル

廃棄物の再資源化と技術革新を通じて環境マネジメントに取り組む株式会社ＴＯＡシブル（本社：千葉県八千代市、代表取締役：安池慎一郎、以下「ＴＯＡシブル」）は2026年2月6日（金）、「令和7年度千葉県男女共同参画・多様性社会推進事業所表彰」男女共同参画部門において奨励賞を受賞いたしました。

本表彰は、男女共同参画の推進や多様性が尊重される社会づくりに積極的に貢献する事業所を対象としたもので、女性の積極採用や仕事と家庭生活の両立支援、誰もが働きやすい職場環境づくりを継続的に進めてきた点が評価されました。

千葉県男女共同参画・多様性社会推進事業所表彰 とは

千葉県男女共同参画・多様性社会推進事業所表彰は、男女がともに能力を発揮できる職場環境づくりや、多様性が尊重される社会の実現に向け、積極的な取組みを進める県内事業所を表彰する制度です。

女性の採用・登用の促進、仕事と家庭生活等との両立支援、誰もが働きやすい職場環境づくりなど、実効性のある施策を行っている事業所を対象に、取組み内容や成果が総合的に評価されます。

本表彰における「奨励賞」は、積極的な取組みを行っており、今後さらなる取組みを期待する事業所に贈られるものです。

また、千葉県では、男女が互いを尊重し、ともに責任を分かち合いながら、一人ひとりが個性と能力を発揮して活躍できる社会の実現を目指し、千葉県男女共同参画計画を策定し、継続的に推進しています。

【関連URL】

千葉県男女共同参画・多様性社会推進事業所表彰

https://www.pref.chiba.lg.jp/dankyou/hyoushou/index.html

千葉県男女共同参画計画

https://www.pref.chiba.lg.jp/dankyou/keikaku/sougoukikaku/danjokyoudou05/keikaku05.html

ＴＯＡシブルの主な取組み

(1) 女性の積極採用・職域拡大

男性比率の高い製造業において、性別に関わらず能力を発揮できる職場を目指し、女性の積極的な採用を進めています。

工場や運輸部門においても、マニュアル整備や職場環境の改善を行い、女性が安心して働ける体制づくりに取り組んでいます。

また、令和6年度には、同社で採用後キャリアを積み重ねてきた女性の従業員が初めて役員に就任するなど、女性の登用・職域拡大を着実に進めています。

(2)仕事と家庭生活等との両立支援

従来は無給扱いとしていた子の看護休暇および介護休暇について、令和6年度から有給化いたしました。

あわせて、時間単位での有給休暇取得を可能とするなど、複数の制度を柔軟に組み合わせて利用できる環境を整備しています。また、育児休業については、令和6年度において男女ともに取得率100％となっており、仕事と家庭生活等を両立しやすい職場環境づくりを進めています。

(3) 誰もが働きやすい職場環境づくり

サステナビリティ推進委員会を設置し、CSR活動や従業員エンゲージメント向上に向けた取組みを実施しております。

部署や性別を超えたコミュニケーションの創出を通じて、職場環境の改善だけでなく、従業員一人ひとりが働きがいを感じられる組織づくりを進めています。

企業が持続的に成長していくためには、「人財」は欠かすことのできない重要な基盤であると考えています。

ＴＯＡシブルは、時代や社会の変化に応じた変革が必要であるとの認識のもと、さまざまな取組みを進めてまいりました。

今後も、性別や立場に関わらず、すべての従業員が安心して働ける環境づくりと人財育成の両面から、一人ひとりが能力を発揮できる職場づくりを推進してまいります。

株式会社ＴＯＡシブル 概要

ＴＯＡシブルは、緑豊かな明日を創るため、廃棄物の再資源化ならびに環境保全に向けた技術革新で社会に貢献しています。

「自然と共に生きる未来を創造する」というVISIONのもと、多種多様な産業廃棄物の収集運搬と中間処理や、「廃油のトータルリサイクルのパイオニア」として、再生重油・エマルジョン燃料・再生固形燃料の製造など、サーマルリサイクル技術を強みとしたサービスを展開しています。近年ではSDGsを推進するためのさまざまな活動にも注力しています。

会社名：株式会社ＴＯＡシブル(とうあしぶる)

所在地：千葉県八千代市上高野1728番地5

設立：1968年12月

代表者：代表取締役社長 兼CEO 安池 慎一郎

事 業 内 容：産業廃棄物の収集運搬および中間処理

再生重油の製造・販売、エマルジョン燃料の製造・販売、メンテナンス事業

グループ会社：株式会社アールズファクトリー、株式会社大池、株式会社エナジートランスポーター、浅野運輸株式会社

Webサイト：https://www.toaxible.com/