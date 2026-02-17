ラティス・テクノロジー株式会社

ラティス・テクノロジー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鳥谷 浩志、ホームページ：、以下：ラティス）は、XVL製品に関する情報を集約した会員向けポータルサイト「XVL Customer Portal」（https://portal.cs-lattice.jp/(https://portal.cs-lattice.jp/)、以下：ポータルサイト）をリニューアルしたことをお知らせします。ポータルサイトは無料の会員登録を行うことでご利用いただけます。

リニューアルした「XVL Customer Portal」

ラティスが開発した軽量3Dフォーマット「XVL」をベースとするXVL製品は、製造業に蓄積された3Dデータを生産やサービスなどの業務で活用することで、その価値を最大限に発揮します。ラティスでは、製品そのものの進化に加え、お客様が迷うことなく、安心して使い続けられる環境を整備することを重要な取り組みとして推進してきました。ポータルサイトは、こうした考えのもと、XVL製品をご利用中のお客様および導入をご検討中の皆様に向けて、製品情報やサポートコンテンツを集約したサイトです。

会員登録を行うことで、製品の操作方法や活用ノウハウ、よくあるご質問（FAQ）をご覧いただけるほか、ユーザー種別に応じて購入製品の最新インストーラーの提供や、これまでコーポレートサイトで公開していたXVL製品の無料インストーラーをご利用いただけます。

さらに今回のリニューアルでは、操作方法や設定に関する疑問について、知りたい内容を入力するだけで最適な情報へ導くAI機能*を新たに搭載しました。これにより、XVL製品の導入から活用・運用に至るまでに必要な情報やソフトウェアを、会員登録ひとつでワンストップに入手できる環境を実現しています。

＊有償製品インストーラーやAI機能などユーザー種別により利用可能な機能が異なります。詳細はXVL Customer Portalの利用規約をご参照ください。

ラティスは今後もポータルサイトを通じて、必要な情報へ迅速にアクセスできる環境を提供することで、ユーザーの早期自己解決を支援し、サポート体験のさらなる向上を図るとともに、XVL製品をより便利に、より安心してご利用いただける環境の提供および会員向けコンテンツの拡充を継続してまいります。

【XVL Customer Portal概要】

- サイト名称：XVL Customer Portal- URL：https://portal.cs-lattice.jp/- リニューアル日：2026年2月16日- 主な内容：- - XVL製品の操作方法・活用ノウハウ- - よくあるご質問（FAQ）- - 製品インストーラー（無料版は全ユーザー対象、有償版はユーザー種別により提供）- - AI機能による情報検索（ユーザー種別により利用可能）- 会員登録：XVL製品の購入有無を問わず、無料でご登録いただけます。- 利用対象：XVL製品をご利用中のお客様、導入をご検討中の方※競合企業の方はご利用いただけません。【用語説明】- XVLとは、ラティス・テクノロジーが開発した、世界トップ水準の3D基本性能を持つ3D軽量化技術です。製造現場に蓄積された3次元CADの大規模データを活用するソリューション基盤として、国内外の数多くの企業で採用されています。【その他】- XVLはラティス・テクノロジー株式会社の登録商標です。その他、記載されている名称、会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。- AI機能が提供する回答は、AIによる自動生成情報です。回答内容の正確性、完全性、最新性等については保証されるものではありませんので、参考情報としてご利用ください。

ラティス・テクノロジー株式会社(Lattice Technology Co.,Ltd.)

本社 ： 〒162-0821 東京都新宿区津久戸町1-2 あずさセンタービル4階

代表 ： 代表取締役社長 鳥谷 浩志

資本金 ： 7億円

事業内容： 超軽量3DフォーマットXVL関連ソフトウェアの開発・販売、コンサルティングなど3Dデータ活用のソリューションサービス提供

URL ： https://www.lattice.co.jp/