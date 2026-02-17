北陸新幹線舞鶴ルートの実現を目指すキックオフ・ミーティング開催

舞鶴市

舞鶴市、舞鶴市議会、舞鶴商工会議所の3者は、北陸新幹線敦賀以西ルートにおける「舞鶴ルート」の実現に向け、「北陸新幹線舞鶴誘致促進会議」を設立します 。これに先立ち、令和8年2月21日に市内団体を対象としたキックオフ・ミーティングを開催いたします。

北陸新幹線の敦賀以西ルートについて、令和7年12月に政府与党整備委員会が舞鶴ルート2案を含む計8案の再検討を決定しました。この決定を受け、舞鶴市・舞鶴市議会・舞鶴商工会議所は、舞鶴ルート実現に向けた大きな転換点であると捉え、3者連名で発起人となり「北陸新幹線舞鶴誘致促進会議」を設立することを決定いたしました。

本会議は、市民、行政、経済界が一体となって誘致活動を推進するための母体となるものです 。設立に向けた準備段階として開催する今回の「キックオフ・ミーティング」では、市内各団体に対して舞鶴ルートの現状や今後の活動方針について説明を行い、誘致活動への理解と参加を呼びかけます。

本促進会議では今後、幅広い賛同団体の募集を予定しており、地域一丸となった誘致活動を展開していく方針です。

【キックオフ・ミーティング開催概要】

日時：令和8年2月21日（土） 11:00～

場所：舞鶴商工観光センター 4階 展示交流室

内容：

・北陸新幹線敦賀以西ルートにおける『舞鶴』の今

・これからの活動について

主催：北陸新幹線 舞鶴誘致促進会議（発起人：舞鶴市長・舞鶴市議会議長・舞鶴商工会議所会頭）