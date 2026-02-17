もしもの発火に日常から備える！モバイルバッテリーやスマホの耐火ポーチ

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「あんしん耐火ポーチ」1,628円（税込）を2月17日(火)より発売開始しました。

・4層構造の難燃素材！火を近づけても燃えにくく、安心！

耐火性に優れたガラス繊維を使用！４層に重ねることで、火や熱の影響を受けにくく、被害を最小限に抑えます。電車・飛行機などの移動時や家庭での保管まで、もしもの備えにピッタリ♪

※本商品は、モバイルバッテリー・スマートフォン・電子タバコなどバッテリーが内蔵された製品の発火を防ぐ商品ではありません。

万が一、 発火した際の延焼の時間を遅らせ、通報・消火までの時間を稼ぎ、家屋や車両の火災リスクを軽減する商品です。

・素材について第三者機関（一般財団法人カケンテストセンター）で試験をし、燃焼試験区分「3」クリアを確認

※試験結果より、本品は区分「3」に該当。

これは3区分の中で最も燃えにくい素材と言えるカテゴリーに該当します。

・自社でもテストを実施しました！

モバイルバッテリーが発火したことを想定し、表側生地と内側生地2枚を重ねた状態で内側のみにターボライターの火（約1200℃～1400℃）をあてて、燃えないか自社でテストしてみました。

1200℃以上の火を1分以上当て続けた側は、その部分だけが燃えたが、反対側は燃えませんでした。そして穴あきや破れなどもなかったため、強い火力でも"炎が貫通しない"ことが自社テストにより証明されました。

・強力面ファスナーでしっかり閉じる

強力な面ファスナーでしっかりと閉じることで、内部の火や熱が外へ広がりにくい。移動中も開きにくく、中身が散らかりにくい。

・コンパクトサイズで持ち運びに便利♪

軽量＆コンパクトサイズ♪持ち運びに便利なストラップ付き。フックに吊るして保管しておけば、非常時に片手でサッと持ち出せます。

・様々な場面で大活躍♪

持ち運べるコンパクトサイズで、普段使いから旅行時まで、安心して使えます。

「あんしん耐火ポーチ」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：本体 表生地：ガラス繊維、シリコーン樹脂

内側生地：ガラス繊維、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂

面ファスナー：ポリエステル、ナイロン

パイピング：ポリプロピレン

価格：1,628円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など