【2026年3月18日（水）16時開催＠オンライン】知財×AIリーガルテックセミナー（第26回）

リーガルテック株式会社

【2026年3月18日（水）16:00開催｜オンライン】

第26回 知財×AIリーガルテックセミナー

特許でコケないために。新規事業は、どこで失敗するのか

― 弁護士と経営者が語る、立ち上げ初期のリスク・発想・権利化 ―

■開催概要

開催日時：2026年3月18日（水）16:00～17:00（60分）

開催方式：オンライン開催（Microsoft Teams）

参加費用：無料（事前申込制）

形式：対談（弁護士 × 経営者）＋デモ

■登壇者

沼澤 周 氏（西村あさひ法律事務所 弁護士）

平井智之（リーガルテック株式会社 代表取締役CEO）

■対象

・新規事業・事業開発担当者

・経営企画・DX推進部門

・知財・法務部門

※特許・法務の専門知識は不要です。

お申込みはこちら :https://events.teams.microsoft.com/event/049bb928-d47f-4184-b764-fe1d2d12dabb@917afd5a-1fbd-453b-b9e6-18f98069de3d■セミナー概要

新規事業の立ち上げでは、アイデアの良し悪し以前に、初期段階で見落とされがちなリスクや判断ミスが、後から大きな失速要因になります。

・そのアイデアは本当に権利化まで到達できるのか

・特許は事業を前に進める武器になっているか

・特許文献をどのように活用すべきか

本セミナーでは、

西村あさひ法律事務所の沼澤弁護士と

リーガルテック株式会社 代表取締役CEO 平井智之 が対談形式で、

・新規事業立ち上げ時に把握すべきリスク

・「特許につながる」アイデアの考え方

・特許文献をリスク把握・発想の材料としてどう活用するか

・そのアイデアが本当に権利化まで到達するかの判断軸

について、実務視点でコンパクトに議論します。

後半では、MyTokkyo.Aiを用いた特許文献活用・アイデア整理のデモも実施。

新規事業の初期検討において、特許情報をどのように使えばよいのかを具体的に示します。

制度や手続の解説ではなく、 事業を前に進めるための法務・知財の使い方にフォーカスした60分です。

【登壇者紹介】沼澤 周 氏（西村あさひ法律事務所 弁護士）

2012東北大学法学部 (LL.B) 2014一橋大学法科大学院 (J.D.) 経歴 2016 -第二東京弁護士会 情報公開・個人情報保護委員会 委員 2016 -一橋大学法科大学院 キャリアアドバイザー

平井 智之（リーガルテック株式会社 代表取締役CEO）

2018年 立教大学大学院法務研究科修了後リーガルテック株式会社に入社。法務部、第三者委員会や米国民事訴訟（eディスカバリ）関連事業を経て、リーガルテック株式会社 代表取締役CEOに就任。現在は代表取締役CEOとして特許AIツールの開発・セールス・マーケティング等事業全体をディレクション。