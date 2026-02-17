アサヒ飲料、北海道美唄市、ジャパンテック、ペットリファインテクノロジー 「ペットボトルの水平リサイクルの実施に関する協定書」締結

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 米女太一）、北海道美唄市（市長 桜井恒）、ジャパンテック株式会社（社長 古澤栄一）、ペットリファインテクノロジー株式会社（社長 伊賀大悟）は、2月17日に「ペットボトルの水平リサイクルに関する協定」を締結しました。

本協定に基づき、4者は協働で、美唄市の家庭から回収された使用済みペットボトルを新たなペットボトルに再生して飲料容器として再利用する「ボトルtoボトル」事業を開始し、資源循環型社会の実現を目指します。

「ボトルtoボトル」は、石油由来のペットボトル素材を調達し製造する場合と比較して、CO2排出量が少ないペットボトルのリサイクル法です。今回の取り組みでは、リサイクル時に発生する残渣を少なくするため、「メカニカルリサイクル（物理的再生法）」と「ケミカルリサイクル（化学的再生法）」の２つの手法を組み合わせています。メカニカルリサイクルの工程で発生する『残余物※』をケミカルリサイクルしていくことで、メカニカルリサイクルのみの場合を上回るリサイクル率を目指します。

※ペット素材を多く含むパウダー状のもの

＜参考＞

■メカニカルリサイクルとケミカルリサイクルの組み合わせ

メカニカルリサイクルは、回収したペットボトルを高温で溶かして異物を取り除いてペット樹脂を再生する手法です。ケミカルリサイクルは、ペットボトルを分子レベルにまで化学分解して不純物を取り除き、新たな再生ペット樹脂とするものです。ケミカルリサイクルの方が高品質の再生ペット樹脂が出来上がりますが、コスト面では大がかりな分解設備などが不要なメカニカルリサイクルの方が優れているとされます。

アサヒ飲料は、メカニカルリサイクルとケミカルリサイクルの組み合わせにより、リサイクル率の向上を目指しています。

■リサイクル工程における残渣と残余物

メカニカルリサイクルではリサイクルの工程で約20％の残渣が発生しますが、そのうち5～10％の残余物はペットボトル以外のものへのリサイクルが主となっています。残余物の一部にはペットボトル素材が含まれているため、残余物もペットボトル原料に再生することで、効率的かつ持続的なリサイクルが実現できます。