最短5分で概算・要件整理・リスク可視化まで。システム開発案件の意思決定を加速するAIサービス『Casually（カジュアリー）』がローンチ。

CLYR株式会社（シーエルワイアール、本社：東京都目黒区、以下CLYR）は、AIを活用し、システム開発案件の概算見積・要件整理・リスク可視化を会話形式で最短5分・無料で自動生成するWebサービス「Casually（カジュアリー）」を、2026年2月17日に正式ローンチいたしました。

開発背景

システム開発の検討は、多くの場合「作りたいものはあるが、まだ漠然としている」という状態から始まります。

しかし、プロジェクトを前に進めるには、概算金額や要件整理といった具体的な材料が不可欠です。

検討初期には、次のような課題が発生します。

・概算金額がわからず、社内稟議が進まない

・要件が整理されておらず、議論が抽象的なまま止まる

・開発会社に相談するにも、何をどこまで決めればよいかわからない

・受注に至るか不確実な段階で、双方に工数が発生する

従来、概算見積の取得には複数社への問い合わせやヒアリングが必要となり、一定の時間と調整負荷がかかることが一般的でした。

Casuallyは、この検討初期の不確実な段階にこそ価値を届けるサービスです。

AIとの短い対話を通じて、社内検討に必要な材料を最短5分で可視化し、新規開発プロジェクトを前に進める体験を提供します。

※入力内容により所要時間は変動します。

主な特長

1．最短5分で概算見積もりを取得

AIが対話形式で要件をヒアリングし、概算見積もりを自動生成します。専門的な技術知識がなくても利用可能です。

※入力内容により所要時間は変動します。

2．3プラン同時算出による比較検討

Lean：必要最小限の機能に絞り、短納期を実現するプラン

Standard：品質と機能のバランスを重視した標準プラン

Enterprise：高セキュリティ・高品質の包括的なプラン

予算や品質の異なる選択肢を一度に提示することで、社内での比較検討と意思決定を効率化します。

3．提案資料をPDFで一括出力

概算見積書に加え、以下を含むPDFを出力します。

要件定義書

リスク評価マトリクス

市場相場比較

社内稟議や予算協議にそのまま活用できる構成です。

4．40種以上のシステム類型に対応した市場相場比較

Webシステム、業務システム、モバイルアプリ、AI／ML、医療、金融、公共、ERPなど、40種以上のシステム類型の市場相場データと比較し、生成された見積もりの妥当性を客観的に確認できます。

汎用AIチャットとの違い

ChatGPTやClaudeなどの汎用AIに見積もりを依頼すれば、金額自体は算出できます。しかし、社内で通る見積もりに必要なのは金額だけではありません。

Casuallyは「社内検討に使える材料を揃える」という目的に特化して設計されています。

代表コメント

CLYR株式会社 代表 高田晃太郎

「私たちはシステム開発の現場で、検討が前に進まない場面を数多く見てきました。原因は技術的な問題ではなく、“なぜこの金額なのか”という根拠や、“何がリスクになりうるか”という見通しといった、社内で判断するための説明材料が揃っていないことでした。

Casuallyは、単に金額を出すツールではなく、検討を動かすための材料を揃えるサービスとして開発しました。初期段階から要件やリスクが整理されていれば、その後の開発判断の精度も上がります。私たちが最終的に実現したいのは、クライアントのビジネスに投資対効果をもたらすシステムを届けることです。Casuallyはその出発点になると考えています。」

サービス概要

提供開始日：2026年2月17日

サービス名：Casually（カジュアリー）

利用料金：無料

URL：https://casually.clyr.co.jp

Casuallyは、システム開発案件の概算見積・要件整理・リスク可視化を自動生成する意思決定支援AIサービスです。登録やクレジットカード情報の入力は不要で概算見積の生成まで完了できます。

想定する利用シーン

「システムを作りたいが、いくらかかるか見当もつかない」段階で検討材料がほしいとき

情報システム部門が経営層への予算申請資料を作成するとき

スタートアップがプロダクト開発の初期費用を試算したいとき

開発会社への正式な見積依頼前に概算感を把握したいとき

※Casuallyが生成する見積もりは、検討初期の意思決定を支援するための概算参考値です。正式な発注金額を保証するものではありません。

セキュリティへの取り組み

全通信をHTTPS／TLS 1.3で暗号化

データベース保存データを暗号化

Anthropic社のClaude APIにおいて、ユーザーデータがモデル学習に使用されない契約を締結

セッションデータは30日間で自動的にアクセス無効化

今後の展望

今後は、

機能単位での見積カスタマイズ機能

WBS（作業分解構成図）の自動生成・ダウンロード機能

PDFテンプレートのカスタマイズ機能

見積精度の継続的向上

開発会社とのマッチング機能

英語対応

などの拡充を予定しています。

会社概要

会社名：CLYR株式会社

所在地：東京都目黒区大橋1-5-1 2009

設立：2018年9月

事業内容：AI見積生成サービス「Casually」の企画・開発・運営、システム開発支援

Webサイト：https://clyr.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

CLYR株式会社

担当：佐々木

Email：contact@clyr.co.jp