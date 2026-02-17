ME-Qのオリジナル折りたたみ洋服クリーナー（ミラー付）が新登場！1個からフルカラー印刷で作成可能（2026.2.16）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、1個から作れるオリジナルグッズのプリントサービスを展開しています。この度、新たに「オリジナル折りたたみ洋服クリーナー（ミラー付）」の提供を開始しました。

本商品は、洋服用クリーナーとミラーが一体化した便利な2WAY仕様。外出先や急な商談前でも、衣類についたほこりをさっと除去しながら、その場で身だしなみチェックが可能です。折りたたみ式でコンパクトに持ち運べるため、ポーチやバッグに入れておくだけで活躍します。

本体はフルカラー印刷対応。UVインクジェット印刷（CMYK出力）により、ロゴやブランドデザインを鮮やかに再現します。アパレルブランドのノベルティや企業ロゴ入り販促グッズ、ホテルや旅行会社のオリジナルトラベルグッズとしてもおすすめです。

素材にはABSやガラスを使用し、サイズはW111×H40（mm）。実用性とデザイン性を兼ね備えた、PR効果の高いオリジナルアイテムです。

この機会にぜひ、機能性とオリジナリティを両立した折りたたみ洋服クリーナーを作成してみてください。

▽オリジナル折りたたみ洋服クリーナー（ミラー付）

https://www.me-q.jp/topic/folding-clothes-cleaner

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

【商品の特徴】

◆ 1個から作成可能な小ロット対応

オリジナル折りたたみ洋服クリーナー（ミラー付）は1個から注文可能。試作や小規模イベント、限定ノベルティにも柔軟に対応できます。

◆ 洋服クリーナーとミラーが一体化した2WAY仕様

衣類のほこりをしっかり除去できる洋服用クリーナーと、身だしなみチェック用のミラーが一つになった便利な設計。外出先や商談前でもスマートに使用できます。

◆ フルカラー印刷対応でブランド訴求力アップ

UVインクジェット印刷（CMYK出力）により、ロゴやイラストを美しく再現。アパレルブランドや企業ノベルティとして高いPR効果が期待できます。

◆ 折りたたみ式でコンパクトに携帯可能

スリムな折りたたみ設計で、バッグやポーチにもすっきり収納。旅行や出張時の携帯用身だしなみグッズとしても最適です。

◆ ビジネスからトラベルシーンまで幅広く活躍

急な商談前のエチケット対策や旅行先での衣類ケアなど、さまざまなシーンで活躍。実用性の高いオリジナルグッズとして長く愛用いただけます。

▽オリジナル折りたたみ洋服クリーナー（ミラー付）

https://www.me-q.jp/topic/folding-clothes-cleaner

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナル折りたたみ洋服クリーナー（ミラー付）を作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225