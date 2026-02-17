専門知識ゼロから理想のオリジナルグッズ製作へ。「ラバーストラップの全てがわかるーラバーストラップ完全ガイド」を公開

ユー・アンド・アース株式会社

▽ラバーキーホルダーなどの製作完全ガイドはこちら

https://hotmobily.jp/lp/rubber-guide.php

オリジナルラバーストラップ専門店、ホットモバイリーを運営するユー・アンド・アース株式会社は、オリジナルラバー製品の製作における専門的なハードルを解消し、誰でも安心してグッズ製作に取り組めるようにするための特設ウェブサイト「ラバーストラップの全てがわかるーラバーストラップ完全ガイド」を新たに立ち上げました。

これまで、金型を用いて成型するラバーキーホルダーやラバーストラップ（ラバスト）の製作は、一般的な印刷グッズとは異なる専門的な知識や、製造工程への深い理解が必要とされ、多くのクリエイターや企業の担当者にとって「敷居が高い」と感じられる分野でした。しかし、今回公開された完全ガイドでは、そうした懸念を払拭すべく、ラバー製品に関するあらゆる情報を集約。このページをご覧いただければ、ラバー製品で実現できること、製作の仕組み、失敗しないコツなど、ラバーキーホルダーやラバーストラップにまつわる全ての疑問を解消できる内容となっています。

【サイト公開の背景：なぜ今、「完全ガイド」が必要なのか】

昨今の「推し活」ブームや、90年代・00年代カルチャーのリバイバル（平成レトロ）の影響を受け、ぷっくりとした立体感と鮮やかな色使いが特徴のラバー製品は、アニメ・キャラクター業界のみならず、ファッションブランド、アーティストグッズ、スポーツチームのファンクラブ特典など、幅広い分野で再注目されています。耐久性に優れたPVC（ポリ塩化ビニル）素材が生み出す独特の質感は、アクリルスタンドや缶バッジにはない「所有する喜び」と「高級感」を利用者に提供します。

しかし、その需要の高まりとは裏腹に、製作サイドには長年の課題がありました。それは「製作難易度の高さ」です。 画像をプリントするだけのグッズとは異なり、ラバー製品は「金型」を作成し、色ごとに液状の樹脂を流し込んで焼き固めるという工程を経ます。そのため、「線画の太さはどれくらい必要なのか」「隣り合う色はどのように区切ればいいのか」「裏面の仕様はどうなるのか」といった技術的な疑問が尽きず、インターネット上で情報を探しても断片的な知識しか得られないという現状がありました。

「ラバーストラップを作ってみたいけれど、データ作成のルールが難しくて諦めてしまった」「専門用語が多くて、発注する勇気が出ない」 私たちホットモバイリーには、日々多くのお客様からこうした切実な声が寄せられていました。そこで私たちは、これまでの製造実績で培ったノウハウを体系化し、初心者からプロフェッショナルまで、誰もが迷わずに理想のラバーグッズを作れるようになるための「教科書」を作ることを決意しました。それが、このたび公開した「ラバーストラップの全てがわかるーラバーストラップ完全ガイド」です。

【本ガイドの特長：このページなら、すべてを解消できる】

本ガイドは、単なる商品紹介ページではありません。ラバーキーホルダー、ラバーストラップ、コースター、ラバークリップなど、あらゆるラバー成型製品を作る上で必要となる情報を網羅的に解説した、まさに「読み物」としての価値を持つコンテンツです。

１．「分からない」を「分かった！」に変える、視覚的な解説 文字だけの説明では伝わりにくい「金型の構造」や「色分けのルール」について、豊富な図解と実際の製品写真を交えて解説しています。例えば、平面的なデザイン画がどのようにして立体的なラバー製品に変換されるのか、そのビフォーアフターを視覚的に確認できるため、完成形のイメージが湧きやすくなります。「なぜこの線が必要なのか」「なぜこの表現が難しいのか」といった根源的な疑問も、このガイドを読めばすべて解消されます。

２．デザインデータ作成のハードルを徹底的に下げる ラバー製品製作における最大の難関は「入稿データの作成」です。Illustrator（イラストレーター）を使用したパスデータの作り方について、線の最小幅や推奨されるサイズ感など、具体的な数値を提示しながらガイドラインを示しています。これまで「なんとなく」で済まされていた部分を明確な基準として提示することで、データの修正回数を減らし、スムーズな製作進行を可能にします。これまでデータ作成に不安を感じていた方も、このガイドの手順に沿って進めるだけで、工場推奨の完璧なデータを作成できるようになります。

※当店では、自分で入稿データを作成するのは難しい方向けのデータ作成代行サービスもご提供しております

３．ラバー製品で「できること」の全貌を知る 「ラバー製品＝平面的なキーホルダー」という固定観念をお持ちではありませんか？ 本ガイドでは、通常の2D表現だけでなく、丸みを帯びた半立体（2.5D）表現や、フィギュアのような3D表現、さらには蓄光素材やクリア（半透明）素材の活用、ラメ入りなど、ラバー素材が持つポテンシャルを最大限に引き出す多彩な表現方法を紹介しています。「こんなこともできるんだ！」という新しい発見が、クリエイターの皆様のインスピレーションを刺激し、他にはないオリジナリティあふれるグッズ企画へとつながります。

４．製造の裏側を知り、品質への信頼を深める 普段は見ることのできない工場の製造工程も公開しています。職人が手作業で一色ずつ樹脂を流し込む色差しの工程、そして高温の窯での焼成プロセスなど、一つの製品が出来上がるまでのストーリーを紹介しています。手間暇をかけて作られるプロセスを知ることで、製品への愛着が一層深まると同時に、納品までのスケジュール感やコスト構造についても納得して理解いただけるようになります。

【ターゲット別：本ガイドを活用するメリット】

製作工程動画はこちらをクリック :https://youtu.be/5KK0a4b1C9Q実際の金型や色刺し工程などここでしか見れない製作工程をご覧いただけます。

・初めてオリジナルグッズを作る個人・クリエイターの皆様 「専門用語が分からなくて問い合わせるのが怖い」という心配はもう不要です。本ガイドを一読すれば、必要な知識はすべて身につきます。自分の描いたイラストをラバーストラップにするためのステップが明確になり、自信を持って発注できるようになります。また、小ロットからの製作についても触れており、在庫リスクを抑えた活動を支援します。

・企業の広報・販促担当者様 展示会のノベルティや周年記念品としてラバー製品を検討中の担当者様にとって、本ガイドは社内稟議や企画書作成の強力なサポートツールとなります。製品の仕様、耐久性、安全基準（ATBC-PVCの使用など）、納期やコスト感など、ビジネス判断に必要な情報が整理されています。また、デザイナーへの指示出しを行う際の「仕様書」としても活用いただければ、ミスコミュニケーションによるトラブルを未然に防ぐことができます。

・アパレル・雑貨ブランドの企画職の方 販売用の商材として、より高品質でデザイン性の高いラバー製品を求めている方にも満足いただける内容です。アタッチメントの選定（キーチェーン、ナスカン、ボールチェーンなど）や、パッケージング（OPP袋、台紙作成）のオプションについても詳しく紹介しており、店頭に並ぶ最終製品としてのクオリティを高めるためのヒントが満載です。

【ホットモバイリーが目指す「ものづくりの民主化」】

私たちユー・アンド・アース株式会社は、創業以来「ホットモバイリー」ブランドを通じて、数多くのオリジナルグッズ製作を支援してまいりました。その中で常に大切にしてきたのは、「お客様の頭の中にあるイメージを、忠実にカタチにする」ことです。

しかし、ラバー製品に関しては、その製造プロセスの特殊性ゆえに、アイデアはあるのに技術的な壁に阻まれて製作を断念してしまう方が少なからずいらっしゃいました。この「ラバーストラップ完全ガイド」は、そうした壁を取り払い、誰もが自由に、楽しくものづくりに参加できる環境を整えるための重要な一歩です。

ガイド内では、よくある質問（FAQ）も充実させています。 「ラバー特有の匂いはあるの？」「汚れたときの手入れ方法は？」「色の指定はどうすればいい？」といった素朴な疑問から、「著作権に関する注意点は？」といった実務的な質問まで、あらゆる角度からの情報を網羅。ラバー製品に関する悩みは、このページに来ればすべて解消できる状態を目指して作成されました。

また、ガイドを読んでも分からないことや、特殊な仕様に関するご相談があれば、専門のサポートスタッフが丁寧に対応いたします。私たちは、単に製品を製造するだけでなく、お客様の創作活動を支えるパートナーでありたいと考えています。

ぜひ一度、特設ページ「ラバーストラップの全てがわかるーラバーストラップ完全ガイド」をご覧ください。そこには、あなたのアイデアを形にするためのヒントと、ワクワクするようなものづくりの世界が広がっています。

【コンテンツの概要】

■ラバーストラップの全てがわかるーラバーストラップ完全ガイド

URL ： https://hotmobily.jp/lp/rubber-guide.php

＜主な掲載内容＞

ラバー製品の基礎知識：PVC素材の特徴、アクリルや金属製品との違い、メリット・デメリット。

表現方法のバリエーション：2D、2.5D、3Dの違い。色数制限や細かい表現の限界について。

デザイン・データ作成講座：イラストレーターを使った入稿データの作り方、パスの引き方、トレースの重要性。

製造工程レポート：金型製作から成型、検品、梱包までの流れ。

アタッチメント図鑑：松葉、キーホルダー、ボールチェーン、イヤホンジャックなど用途別パーツ紹介。

特殊加工・オプション：蓄光、ラメ、クリア、裏面印刷、シルク印刷併用などの応用テクニック。

Q&A・用語集：製作現場で使われる専門用語の解説と、よくあるトラブルシューティング。

【会社概要】

社名：ユー・アンド・アース株式会社

ブランド名：オリジナルグッズ専門店「ホットモバイリー」（Hotmobily）

本社所在地：東京都江東区青海2-4-32 TIME24ビル 10F 東1

代表者名：代表取締役 門田 正徳

設立：2006年7月

資本金：1000万円

事業内容：オリジナルグッズ、ノベルティグッズ、販売用キャラクターグッズの企画・製造・販売。特にオリジナルラバーストラップ、アクリル製品、モバイル関連グッズの製作において業界トップクラスの年間実績を誇る。

コーポレートサイト：https://youandearthjapan.studio.site/

ホットモバイリー公式サイト：https://hotmobily.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ユー・アンド・アース株式会社

ホットモバイリー サポートデスク 電話番号：03-5500-2083

※お見積りや製作に関するご相談は、公式サイトのお問い合わせフォームまたはお電話にて受け付けております。 ※本ガイドに関する取材や、ラバー製品のサンプル貸出についても、お気軽にお問い合わせください。

担当者コメントビジネスオーナー部／課長代理 高堰 智章

「これまでサポート窓口にて、数多くのお客様とお話しさせていただきましたが、その中で特に心に残っていたのが『ラバーストラップを作ってみたいけれど、データの作り方が難しくて諦めてしまった』という切実なお声でした。 せっかく素敵なイラストやアイデアをお持ちなのに、技術的なハードルが理由で形にできないのは、私たちにとっても本当に悔しいことでした。 この『完全ガイド』は、そうしたお客様一人ひとりの『わからない』という生の声を集め、一つずつ丁寧に解説することで生まれました。もう、データ作成で迷うことはありません。このガイドが、あなたのアイデアを形にするための『お守り』のような存在になれば嬉しいです。」