台湾 新竹市・屏東県 教育処と連携協力の覚書を締結 / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市では２月９日・10日に、台湾 新竹市・屏東県の教育処と了解覚書 （ MOU：Memorandum Of Understanding ）を締結しました。今後は、オンラインによる学校間の交流や、青少年の国際交流にむけて連携していきます。

１．MOUを締結した台湾の市、県について

台湾 新竹市と連携協力 / 教育処の方々と川西市教育長

・ 新竹市（ 令和８年２月９日 締結 ）

人口約46万人で、過去に本市と交流した実績がある都市です。

「台湾のシリコンバレー」と称されており、プログラミング教育やAI活用に力を入れています。

・ 屏東県（ 令和８年２月10日 締結 ）

人口約79万人で、国際教育を推進している自治体として、台湾駐大阪経済文化弁事処からの推薦

を受け、締結。2023年に新設された国際教育センターが中心となり、外国人英語教師の配置拡

大やオンライン交流の推進に取り組んでいます

２．台湾と締結した理由について

１. 時差の影響が少ないこと（１時間）

２. 英語を第２言語として学習していること

３. 令和４年度から交流を開始し、いままで14校で本市との交流実績があること

４. 本市が目指す教育との親和性が高いこと

（ 子ども主体の教育の推進 / 学校運営に対する子どもの参画 / 外国語教育の促進 ）

▶ 川西市の目指す方向性・育てる力とは？

１）子どもの興味・関心に基づき、海外の子どもと主体的に対話・意見交流を行う

２）対話を通して問いが生まれ、さらなる対話につなげ、学びを深める

３）教科としての外国語科に加え、教科横断学習や探究学習等、多様な学びを通して課題解決に取り

組む

４）リアルタイムでの対話を通じ言語・非言語による情報を収集・分析し、自分の考えを形成・表現

する

３．今後の連携・協力について

今後は、川西市教育委員会で交流プログラム検討委員会を立ち上げ、その実施内容を検討しながら、以下のことについて令和8年4月から順次交流をスタートしていきます。

・ 学校間交流の促進

お互いの地域の小・中学校・特別支援学校間の積極的なオンライン交流を促進し、相互関係を強化していきます。また、教員間の交流についても促進し、共同で研修を行ないます。

・ 青少年の国際交流の促進

青少年の国際交流に積極的に取り組み、互いの伝統・歴史・産業・文化を取り入れた国際理解教育や芸術文化・スポーツ等の共同プロジェクトを行います。

台湾 屏東県と連携協力 / 教育処の職員と川西市教育長