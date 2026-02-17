株式会社Creative Group、縦型動画特化の新メニュー「Pamun CREATOR」提供開始

株式会社Creative Group

PR・広告・マーケティング・キャスティング・メディアの5領域すべてを内製し、450社以上の企業と共に“共感を軸に人の心を動かす”マーケティングを展開してきた、株式会社Creative Group（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中原一真）は、コスメモニターサービス「Pamun（パムン）」にて、縦型動画（IG Reels/TikTok/YouTube Shorts）に特化した新メニュー 「Pamun CREATOR」 の提供を開始しました。



近年、メーカーの販促において縦型動画の重要性が急速に高まる一方、従来のインフルエンサーアサインは「候補選定・可否確認・見積・条件調整」に時間を要し、商戦期に合わせたスピーディな運用が難しいケースが増えています。

Pamun CREATORは、Pamunが培ってきた“応募型プラットフォーム”の強みを活かし、縦型レビュー動画素材を、口コミ施策と同じタイムラインで確保できる仕組みを提供します。

背景｜「縦型動画が必要」なのに、スピードと供給が追いつかない

縦型動画は「使用感・質感・手順」が短時間で伝わり、比較検討の後押しとしてメーカー各社で重要視されています。

一方で、一般的なインフルエンサー施策は、案件ごとの人力調整が多く、スピードに制約が生じやすいことが課題でした。Pamunではこれまで、コスメに特化した一般ユーザー（Pamun PROMOTER）による施策を強みに、450社以上のメーカーと取り組みを重ねてきました。

今回、その継続的なニーズを受け、「口コミ（検索面の整備）」に加えて「縦型（動画面の整備）」まで同時に提供することで、メーカーの機会損失を最小化し、購買の最後の一押しとなる素材供給を強化します。

Pamun CREATORとは｜“影響力”ではなく“縦型レビュー素材の確保”に特化

Pamun CREATORは、縦型動画制作に強いクリエイターが応募型で参加し、メーカーの要件に沿って縦型レビュー動画を制作・投稿する新メニューです。

なお本メニューは、指名性・話題化・大規模リーチを狙うインフルエンサー施策の代替ではなく、短期間で縦型レビュー素材を確保し、動画で調べる層の不安解消に寄与することを目的としています。

（※指名・影響力を重視したい場合は、アサイン型施策として別途ご提案可能です。）

特長（メーカー向けメリット）

1）口コミと同じ導線で“縦型”まで同時に走らせられる

候補選定・可否確認・見積などの工程を挟まず、Pamunの応募導線を活用することで、商戦期に合わせたスピーディな進行を実現します。

2）縦型で伝わる「質感・使い方・変化」を素材として確保

静止画やテキストでは伝わりにくい要素を、縦型動画で補完。SNS運用の投稿素材としても活用しやすく、検討層の「最後の不安」を取り除くコンテンツ供給を支援します。

3）レビュー動画の“量”と“バリエーション”をつくれる

同一商品でも切り口・見せ方の異なる縦型素材が蓄積されることで、コミュニケーションの打ち手が増え、商品理解の促進や比較検討の後押しにつながります。

4）運用・コンプライアンス体制

Pamunでは、PR表記の徹底をはじめ、当社が加盟する一般社団法人クチコミマーケティング協会（WOMJ）のガイドラインを遵守した運用を行っています。

【先着5社限定】Pamun CREATOR 無料トライアルキャンペーン

Pamun CREATORの提供開始に伴い、先着5社限定で無料トライアルキャンペーンを実施いたします。

対象：化粧品・美容商材メーカー様

内容：Pamun CREATOR起用

起用人数：5名

掲載数目安：10件（1名あたり2媒体掲載想定）

募集社数：先着5社

申込方法：下記フォームよりお申込みください

応募フォーム：https://forms.gle/VcDvzmTRJtF7QANo8

備考：商品提供・発送に関する条件は個別にご相談となります

会社概要

社名：株式会社Creative Group

本社所在地：〒102-0075東京都千代田区三番町22-7三番町関野ビル3F/4F

代表取締役：中原一真

設立：2017年9月（創業：2015年5月）

事業内容：PR事業、口コミプロモーション事業、エンタメ・プロダクション事業、インフルエンサー・タレントキャスティング事業、SNS運用代行事業、広告事業、メディア事業、クリエイティブ制作事業、飲食事業、他

公式コーポレートサイト：

https://www.creativegroup.co.jp/