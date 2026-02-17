【総合型選抜 面接対策をDX化】AONAVI 面接対策機能を開発・検証中。100の質問＋回答作成・保存・分析まで一体化した自学自習システムー総合型選抜面接対策ツール
株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜・学校推薦型選抜対策に特化した自学自習システム「AONAVI for Student」および「AONAVI for School」において、面接対策機能の開発を進めていることを発表いたします。2026年3月末正式リリース。
本機能は、総合型選抜において最も重要な選考の一つである「面接」に対して、質問作成・回答作成・保存・振り返り・管理をすべてシステム上で完結できる機能として開発されています。
■ 開発背景｜総合型選抜における最大の壁「面接」
総合型選抜において、志望理由書や活動実績が評価されても、最終的な合否を左右するのは面接です。
しかし現状、多くの受験生は
・何を聞かれるかわからない
・回答を整理できていない
・対策が属人的で体系化されていない
・回答を振り返る仕組みがない
といった課題を抱えています。
EQAOでは、これまで数千件以上の面接指導を行ってきた経験から、
面接対策を“システム化”することが合格率向上の鍵であると考え、本機能の開発に至りました。
■ 機能概要｜100の質問を標準搭載、回答作成から保存まで完全対応
本機能では、EQAO代表 玉村ナオが実際に指導し、大学面接で実際に問われてきた内容をもとに抽出した
「基礎面接質問100問」を標準搭載しています。
システム画面は、
・左側：質問
・右側：回答入力欄
というシンプルな構造となっており、受験生は質問に対して回答を直接入力することができます。
入力した回答はすべて保存されるため、
・面接前の振り返り
・回答の改善
・成長の記録
として活用することが可能です。
■ 個別最適化｜自分専用の質問を追加可能
総合型選抜の面接では、提出書類をもとにした個別質問が多く出題されます。
本機能では、標準質問に加え、
受験生自身が自由に質問を追加できる機能
を搭載しています。
これにより、
・志望理由書
・活動報告書
・研究テーマ
・自己推薦書
などに基づいた、完全個別化された面接対策が可能になります。
■ 推奨質問数は300問以上｜面接対策の再現性を構築
EQAOでは、面接対策において
最低300問以上の質問と回答を準備すること
を推奨しています。
質問数を増やすことで、
・思考の深度が向上
・回答の一貫性が強化
・想定外の質問への対応力が向上
し、面接本番での対応力が飛躍的に向上します。
AONAVIは、このプロセスを完全にシステム化します。
■ 学校・塾向け管理機能（AONAVI for School）
AONAVI for Schoolでは、
・生徒の回答進捗確認
・質問作成状況の可視化
・指導履歴管理
など、指導者側の管理機能も搭載予定です。
これにより、面接対策の属人化を防ぎ、
組織として再現性のある指導が可能になります。
■ 総合型選抜対策を“経験”から“仕組み”へ
これまでの総合型選抜対策は、
・講師の経験
・個人の感覚
・属人的ノウハウ
に依存してきました。
AONAVIは、それらを
データ化・可視化・体系化
することで、
誰もが再現可能な面接対策を実現します。
■ 今後の展開
本機能は、AONAVI for StudentおよびAONAVI for Schoolの正式機能として実装予定です。
EQAO教育グループは今後も、総合型選抜対策におけるDXを推進し、
受験生の合格率向上と教育の質の向上に貢献してまいります。
■ 会社概要
会社名：株式会社EQAO教育グループ
代表者：代表取締役 玉村ナオ
設立：2021年11月
所在地：東京都港区芝大門2-8-9／芝大門2-7-9
事業内容：
・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営
・総合型選抜対策システム「AONAVI」の開発・提供
・高校・教育機関向け進路指導支援事業
・教育コンテンツの企画・制作・提供
ホームページ：https://www.eqao.co.jp/home