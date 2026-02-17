ヒューマノイドロボットの体験会を開催します！

株式会社三機

参加費無料 (完全予約制)のヒューマノイド体験会を株式会社三機にて実施します！

参加をご検討の方は、下記のお問い合わせボタンからご希望の日時を第三希望まで記入してお問い合わせください。

開催概要

アジェンダ

(1) ヒューマノイドロボットとは？と業務適用「現在地」の説明

お問い合わせ :https://sanki1948robo.securesite.jp/rb/robopride/contact/[表: https://prtimes.jp/data/corp/177576/table/1_1_28bae914da4cc5265362a41678bd4c69.jpg?v=202602180351 ]

イメージ先行ではない、リアルな技術水準と課題を解説します。

1. ロボット種別と業務適用可能性

産業用多関節ロボット（アームロボット、手動移動式アームロボット）

協働ロボット（AMR、AMR＋アーム）

4本脚ロボット

4本脚ロボット＋アームロボット

ヒューマノイド（上半身：ヒューマノイド、下半身：車輪）

ヒューマノイド（上半身：ヒューマノイド、下半身：2本脚）

2. 学習データ作成の現在地：AIによる動作学習がどこまで効率化されているか

3.ロボットバリアフリーと業務適用：既存設備をどう活かし、ロボットを共存させるか

(2) ロボット実機デモ

目の前で動くヒューマノイドロボットの挙動、質感、操作性をご体感ください。（※デモ内容は当日の機体状況により調整いたします）

(3) 業務適用についてのディスカッション

貴社の現場課題をヒアリングし、具体的な導入シナリオや、スモールスタートに向けたロードマップについて意見交換を行います。

(4) その他個別相談会

お客様のヒューマノイドや4足歩行ロボット導入における様々なご相談を承ります。

参加をご検討の方は、下記のお問い合わせボタンからご希望の日時を第三希望まで記入してお問い合わせください。

お問い合わせ :https://sanki1948robo.securesite.jp/rb/robopride/contact/