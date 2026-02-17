「ボークスF.S.S.シリーズ展 in 大阪SR」、2月21日（土）より開幕

株式会社ボークス

プラモデル・玩具商品の企画、製造、小売を手掛けるボークス株式会社（京都市下京区）は、原作・永野護の人気コミック『ファイブスター物語（F.S.S.）』（ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊「月刊ニュータイプ」連載）に登場するメカの立体造形約300体を一挙に展示するイベント「ボークスF.S.S.シリーズ展 in 大阪SR 2026冬」を、ボークス大阪ショールーム（SR）にて2026年2月21日（土）～3月8日（日）に開催いたします。今年は『F.S.S.』の連載40周年の節目にあたり、作品と共に進化を続けているボークスF.S.S.立体造形の魅力を、存分に体感できる場となります。

■『F.S.S.』とボークスの歩み

コミック『ファイブスター物語』は1986年の連載開始以来、原作者・永野護氏による緻密な世界観と、美しいシルエットのロボットをはじめとする独創的なデザインにより、40周年を迎えて今なお、新たなファンを増やしつつ現在進行形で盛り上がりをみせております。

ボークスは連載開始当初より、約40年にわたり本作のメカ等を立体化してきた歴史を持ちます。当初は模型上級者向けのレジンキットを中心に商品化していましたが、2009年にプラモデル「IMS」をスタート。より幅広いお客様にお手に取っていただけるようになりました。

2012年には、映画『花の詩女 ゴティックメード』の公開に伴い、本作のメカデザインがGTM（ゴティックメード）に一新され、ボークスはこの新しいメカデザインを、塗装済み半完成品「ABSOMEC」とレジンキット「HIGH-SPEC GARAGE KIT(R)」で迅速に立体化、充実したラインナップで展開してまいりました。そして2024年、ボークスの立体造形技術の粋を集めたプラキット「VSMS」（ボークススーパーモデリングシリーズ）をリリース開始。GTM造形をさらに多くのお客様にお楽しみいただく環境を整えています。

■「ボークスF.S.S.シリーズ展」とは

約40年にわたり『ファイブスター物語』の立体化に取り組んできたボークスが、数々の可能性を切り拓いてきたキットを一堂に展示するイベント。商品開発段階で使用・展示され、その後は基本的に門外不出とされる「原作者監修による商品原型を塗装した完成見本」・プロフィニッシャーによる高度な完成作品を、その立体化の歴史と共に一堂に鑑賞できる貴重な機会となります。 大阪会場では、歴代立体造形に加え、昨年末の「DESIGNS 永野護デザイン展」で話題を呼んだ最新GTM立体物、さらには会場初公開となる最新作も展示。開催最終週末には追加で未公開新作の展示も予定されており、ボークスの造形技術と永野護氏の世界観を、多彩な立体造形と共に体感できるイベントです。

最新GTM立体物（中央の「モルフォ」は本イベントでは塗装完成見本を展示）特別参考展示「ABSOMEC Ω ダッカス・ザ・ブラックナイト」（1/24スケール、全高920mm）も登場ファンの話題を集めてきた歴代のボークス製『F.S.S.』立体造形の数々

■見どころポイント

・約300体が一挙集結：最新GTMから懐かしの名騎まで、会場で「F.S.S.の歴史と現在、未来」を一望。

・初公開新作展示：最新GTM立体物だけでなく、会場初公開となる最新作も展示。開催最終週末には更に追加で未公開新作も展示予定。

・歴代シリーズを横断：時代によって変化・更新される技術や解釈の違いから生み出される、多彩な立体造形を見比べる楽しみも。

■イベント開催概要

会期 2026年2月21日（土）～3月8日（日）

開催時間 11：00～19：00（初日のみ10：00～19：00）

※店舗の営業時間とは異なります。

※初日は開場前に列形成を行います。集合時間等の詳細はボークス公式サイト内「SRニュース」にてお知らせします。

https://hobby.volks.co.jp/shop/sr_osaka.html

会場：ボークス大阪SR 6階

入場方法

・特別チケット：1,650円（税込）

チケットフォルダ（デザイン10種）付き。期間中は何度でも入場可能

※前売り実施。大阪SRは会期終了まで、ホビースクエア京都・神戸SRは2月20日（金）まで販売

・1日券：550円（税込）

※会期中のみ販売。ご利用日のみ再入場可、ご購入日以外の使用可

・ABSOMEC「GTMカイゼリン」オーナー証をお持ちの方は入場無料

■話題のプラモデル 「VSMSカイゼリン」超先行発売

イベント開催を記念して超先行発売されるVSMS「カイゼリン」

・VSMS「1/100 GTMホルダ17 “ディー・カイゼリン”」（通称：カイゼリン）

1/100 scale、4色成型インジェクションプラキット

全高309mm、幅190mm、全長180mm パーツ総数276

原型制作：造形村F.S.S.プロジェクトチーム

価格：10,450円（税込）

2月21日（土）ボークス大阪SRにて超先行発売

※超先行発売分はイベントに入場されない方もご購入いただけます。完売次第、販売終了となります。

本商品は、大阪SRでの超先行発売が最速で入手できる機会となります。数量はごく少数につき、是非お早めにご来店ください。

キットについて

「カイゼリン」は映画『花の詩女 ゴティックメード』の主人公騎。「氷の女皇帝」の異名をとり、兵器でありながら美しさを備えた姿が特徴です。キットでは、原作者・永野護が提示した全く新しいGTMの関節構造「ツインスイング機構」を、シンプルかつ斬新なパーツ構成により徹底再現。直線的な前後スライドにとどまらず、この機構特有の「ねじれ」も実現。パーツ構成は可動時の強度確保と組み立てやすさにも配慮。GTM特有の透明装甲をクリア成型で表現するとともに、内部構造と黒い外装部分を別パーツ化することで、組み立てるだけで見栄えのある仕上がりを実現しています。

■レジンキット超大作 「HSGK モルフォ」抽選申込を大阪先行受付

HSGK「モルフォ」完成見本HSGK「モルフォ」に接続される「バックライド・リジット・フライヤー」の後方伸長時、左右展開時の全長比較

・HIGH-SPEC GARAGE KIT（R)「アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン」

1/72 scale、2色成型レジン製組み立てキット

全高581mm、幅865mm、全長495mm（左右展開時）、1324mm（後方伸長時） パーツ総数197

原型制作：早苗裕彦（造形村F.S.S.プロジェクトチーム）

価格：143,000円（税込）

2月28日（土）～3月8日（日）全国のボークスショールーム、秋葉原ホビー天国2、ホビースクエア、ホビー天国オンラインストアにて第1期抽選受付（大阪SRのみ2月21日（土）～27日（金）先行受付） 3月27日（金）当選発表予定 2026年初夏お届け予定

※本商品はイベントに入場されない方もお申込みいただけます。

キットについて

「HIGH-SPEC GARAGE KIT（R)」は、ボークスGTM造形の最高峰として、造形師が魂を込めて制作した原型がほぼそのまま手に入るレジンキットブランド。本作は通常の商品と異なり、抽選販売でお届けします。本イベント開催を記念し、大阪SRでは他店舗やオンラインよりひと足早く受付を開始いたします。

キットはその名が示す通り、美しい蝶のようで、かつ威風堂々としたシルエットを徹底再現。「左右展開時」（全長495mm）、「後方伸長時」（全長1324mm）を選択式で再現できます。このほか、頭部外装はチンガード付きの設定画版と頬あて付きの本編搭乗時、足首パーツは浮遊状態と接地状態、右手はガット・ブロウ（実剣）を握る持ち手と通常の平手が、それぞれ選択式となっております。



■会場限定レジンキット新作「HSGK ホウライ」

HSGK「モルフォ」完成見本（BOTH 3069版）。このほか「BOTH 3073版」も再現可能

・HIGH-SPEC GARAGE KIT（R)「ホウライ =ボォス 3069/3073=」

1/72 scale、2色成型レジン製組み立てキット

全高376mm、幅257mm、全長137mm パーツ総数123

原型制作：早苗裕彦（造形村F.S.S.プロジェクトチーム）

価格：90,200円（税込）

2月21日（土）～3月8日（日）ボークスF.S.S.シリーズ展 in 大阪SR 2026冬、ホビー天国オンラインストアにて限定発売

※完売次第、イベント期間中であっても販売終了となります。

本イベントが初の販売となる「HIGH-SPEC GARAGE KIT（R)」最新作です。肩や背中から垂れる中空の「ビブラフォンアーマー」と呼ばれる放熱板によるシルエットや骨太のフレームにより、通常のGTMよりもさらに異形感が強調されたフォルムを徹底再現。頭部外装や肩部などの形状が異なるBOTH 3069版（演習時）、3073版（実戦配備時）を選択して組み立て可能。随所に施された呪術的な紋様は、付属のデカールで再現できます。

ほかにも本イベントでは、貴重な限定レジンキットを多数販売。一部の商品は、本イベントと同日程でホビー天国オンラインストアでも限定販売されます。ラインナップは会場、ウェブにてご確認ください。

ボークスは「ホビーは心の支え!!」「知的好奇心をあなたと共に!!」を合言葉に、今後も日本全国はもちろん、全世界のホビーファンに多彩な商品やサービスをお届けいたします。『F.S.S.』連載40周年の節目に、ボークスだからこそお届けできる立体造形の軌跡を是非ご覧ください！

【会場】

ボークス大阪ショールーム

556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-18

TEL ： 06-6634-8155

営業時間 ： 11：00～20：00 年中無休



【会社概要（ボークス）】

設立： 1972年12月

代表取締役： 重田 せつ

所在地： 京都市下京区七条御所ノ内中町60

事業内容： 模型・ホビー商品の小売、卸、製造

URL： https://www.volks.co.jp/

ボークス店舗情報：https://hobby.volks.co.jp/shop/

ボークス公式 ホビー天国オンラインストア：https://hobby.ec.volks.co.jp/

ボークス ホビー企画室公式X： @volks_hobbydept

ボークスF.S.S.シリーズ展 in 大阪SR 2026冬 特設サイト： https://hobby.volks.co.jp/event/fss-exhibition/260221.html

【本件に関するお問い合わせ先】

ボークス ホビー企画室

TEL ： 075-325-1171 （平日11：00～18：00 土日祝日を除く）

Email ： webmaster@volks.co.jp

