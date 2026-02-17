【2026年最新版】実行型営業AIエージェント カオスマップ｜国内外100超から35製品を厳選

株式会社PIGNUS営業AIエージェントカオスマップ

営業AIエージェントを名乗る製品は、すでに100を超えています。

その多くは人間の営業活動を補助する「支援型」ですが、近年はリスト作成からアプローチ、日程調整までをAIが自律実行する 「実行型」 が台頭しています。

本カオスマップでは、この実行型に焦点を絞り、営業プロセス×出自の2軸で整理しました。

この記事では、マップの読み方から、日本と海外でなぜ製品分布がこれほど偏るのか、そして2026年に最も注目すべき領域はどこかまでを解説します。

🧭 マップの読み方

横軸：営業プロセスの4領域[表1: https://prtimes.jp/data/corp/35247/table/24_1_bdfddbd2ff96bc92cd1bfb640532f1b1.jpg?v=202602180351 ]

左から右へ、一般的な営業フローの流れに沿っています。

4つ目のClosing / Verticalは、まだ製品数は少ないものの、2026年以降の成長が見込まれる新興領域です。

縦軸：製品の出自と日本市場適合性[表2: https://prtimes.jp/data/corp/35247/table/24_2_6c1fc9ec03b1e7454536a67bbb3e6d7a.jpg?v=202602180351 ]

マップ中央に配置された Salesforce Agentforce、Microsoft Copilot、HubSpot Breeze は、特定領域に特化せず営業プロセス全体を横断する「All-in-One Platform」です。

「ローカライズ」の定義：Japan Market Fit（3S基準）

本マップでは、以下の3条件（3S）のうち 2つ以上を満たすもの を「日本市場適合（ローカライズ済）」、満たさないものを「海外製品（未ローカライズ）」と定義しています。

多くの海外製品はLLMの能力により日本語の読み書き自体は可能ですが（Language Fit）、それだけでは日本企業が実業務で運用できるとは限りません。

本マップが評価するのは、より実務的な Market Fit です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/35247/table/24_3_3d7cc4dbbf206e7e46068cdc1f07474a.jpg?v=202602180351 ]

📊 このマップから見える3つの発見

マップを俯瞰すると、単なる製品リストでは見えてこない 市場構造そのもの が浮かび上がります。

発見1：海外Outboundは激戦区 ── 調査では47製品を確認

最も目を引くのが、Outbound領域における海外製品の密度です。

今回の調査では、海外のOutbound領域だけで 実行型に該当する製品を47件確認 しました。

本マップにはTier 1～2の上位10製品（11x、Artisan、Reply、AiSDR、Lindy、unify、SellScale、B2B Rocket、Cockpit AI、valley）だけを掲載しています。

一方、国産のOutbound製品は、本マップが定義する「メール・SNS中心の自律型SDRエージェント」においては限定的です。

フォーム送信自動化ツールや電話AIエージェントなど、Outboundの一部を担う国産製品は存在しますが、ターゲティングからアプローチ、返信対応、日程調整までを一気通貫で自律実行する「AI社員」型の製品はまだ黎明期にあります。

この非対称性は偶然ではなく、後述する構造的な理由に基づいています。

発見2：国産製品はOps & Adminで独自進化している

日本では「事務・管理特化」のエージェントが複数展開されています。

PKSHA Technology、KARAKURI、Japan AI Agent、Knowfaなど、FAX処理や複雑な承認フローといった 日本固有の課題を解決するために進化した製品群 です。

海外でも同様の業務は一部業界に残りますが、相対的には電子化が進んだ業界が多く、「わざわざOps特化のAIを作る」動機が生まれにくいため、この領域では国産製品が独自のポジションを築いています。

発見3：Closing / Vertical領域は最も製品が少なく、最もポテンシャルが高い

この領域には性質の異なる2タイプが共存しています。

AIアバターによる商談・デモを担う 商談特化型（SalesCloser.ai、Pitch Avatar）と、不動産やECなど 特定業界の営業プロセスを丸ごと自律実行するバーティカル特化型（RiTA（cotality）、REP）です。

いずれも海外勢のみで、国産はゼロ。製品数こそ少ないですが、技術的ハードルの高さがそのまま 参入障壁と利益率の高さ を意味しており、2026年最大の注目領域です。

なぜ日本と海外でこれほど「偏り」が生まれるのか

この偏りは抽出漏れではありません。

日本と海外の営業環境に根ざした、3つの構造的な差異が原因です。

理由1：LinkedInの有無 ── データベース環境の決定的な違い

海外Outboundが激戦区になった最大の理由は、LinkedIn（特にSales Navigator）がターゲティング基盤として機能しやすい環境にあることです。

海外ではビジネスパーソンの多くが職歴・役職を登録しており、AIがアプローチ先の特定やパーソナライズに活用しやすい土壌があります。

ただし利用規約上の制約もあり、実運用では複数データソースの併用やHuman-in-the-loop前提の設計が一般的です。

それでも参入障壁が相対的に低いため、多数の製品が集中しました。

日本ではLinkedInの普及率が低く、企業データは名刺管理サービスや各社HPに散在しています。

「誰が決裁権者か」がWebからは判別しにくいため、AIが自律的にアプローチすると「宛先違い」や「失礼」になるリスクが高い。

結果として日本のOutboundは「リスト作成まではAI、送信は人間」という支援型にとどまりやすく、本マップの基準である「実行型」が成立しにくい状況です。

理由2：「数で攻める」vs「信頼で守る」── 営業文化の違い

米国のSDR文化は「数の勝負」です。1,000件メールを送って3件アポが取れればROIが成立する世界では、AIによる大量送信が文化的に許容されやすく、「AI社員（Autonomous SDR）」という概念が自然に発展しました。

日本の営業は「信頼」が基盤です。AIが不適切なメールを1通でも送ればブランドが毀損するリスクを恐れる傾向が強く、日本語の敬語やハイコンテクストな文脈処理はAIにとって難易度が高い。「人間がチェックしないと怖い」という心理が、完全自律化のブレーキになっています。

理由3：デジタルネイティブ vs アナログ・レガシー ── 事務処理の違い

海外では受発注のデジタル化が相対的に進んでおり、CRM/SFAの標準機能で事務処理を自動化できる業界が多い傾向にあります。

ただし、すべての業界でアナログが消えたわけではなく、たとえば英国では近年まで医療機関のFAX廃止が政策課題になっていた例もあり、業界や地域による差は残っています。

一方、日本では FAXでの注文書受領、PDFの請求書の目視確認、複雑な社内承認フロー が根強く残る業界があります。

経済産業省の調査ではBtoB-ECの比率は年々上昇しており業界によっては電子化が進んでいますが、中小企業を中心に非構造データ前提の業務が依然として一定のボリュームを占めています。

API連携では解決できないこれらの課題が、「人間のように判断してアナログデータを処理するAI」への需要を生み、国産Ops & Admin製品を独自に進化させました。

まとめ：領域別の充実度[表4: https://prtimes.jp/data/corp/35247/table/24_4_c34706915aea5fe641bd73c5dfb45fdd.jpg?v=202602180351 ]

🗂️ 領域別：掲載製品と注目ポイント

1. 新規開拓（Outbound）

調査で確認した47製品のうち、上位10製品を掲載。

11x、Artisan、Reply、AiSDR、Lindy、unify、SellScale、B2B Rocket、Cockpit AI、valley。

多くのAI SDR系製品は、ターゲット抽出・パーソナライズされたメール文面生成・送信・一定の返信仕分け・カレンダーとの日程調整連携までを支援します。

ただし、返信対応の自律度、承認（Approval）フローの有無、参照するデータソースは製品・設定・運用設計によって差があります。

SDRの自動化はもはや「差別化要因」ではなく「コモディティ」になりつつあり、各社は「パーソナライズの精度」や「マルチチャネル対応（メール＋LinkedIn DM＋電話）」で差別化を図っています。

日本市場で利用する場合の実務的なポイントとしては、日本語メールの自然さ（敬語・季節の挨拶など）と、データソースの精度（LinkedIn以外の日本企業データをどこまで拾えるか）の2点が、導入成否を分ける鍵になります。

2. 反響・Web接客（Inbound）

国産・海外の双方にバランスよく製品が存在する領域です。

国産では Mazrica Engage、TigerEye が、海外では Fin by Intercom、Conversica などが展開しています。

日本でこの領域が発展している理由は明快で、「来た客を丁寧にもてなす」日本の営業文化と相性が良いためです。

能動的に攻めるOutboundと違い、問い合わせてきた見込み客への応答は「失礼にならない」前提がクリアされやすく、自律型AIの導入障壁が比較的低い領域です。

3. 事務・管理・CS（Ops & Admin）

国産製品が最も存在感を発揮するゾーンであり、大きく2つのタイプが共存しています。

国産・アナログ対応型： PKSHA Technology、KARAKURI、Japan AI Agent、Knowfa、Wisora（CS特化）が並びます。

たとえばKnowfaはFAXで届く注文書の自動読取、PKSHAは社内外の問い合わせ対応の自動化に特化しています。これらは日本の「アナログ・レガシー」な商習慣に対する回答であり、海外では需要自体が生まれにくいカテゴリです。

海外・CS／オーケストレーション型： Rattle、Clarify、floworks、Cognigy（コンタクトセンターAI）、watsonx Orchestrate（IBM） がこの領域に位置します。

watsonx OrchestrateはSalesforce・Slack・Oracleなど複数システムを横断し、見積書作成→承認申請→送付といった複合タスクを自動化する「オーケストレーションエンジン」です。自前でSFA/CRMのデータを持つAll-in-One Platformとは異なり、既存ツールを操作する側に立つ点が特徴で、営業事務（Back-office）の自律化に主眼が置かれています。

自社の業務にFAX・PDF・紙ベースの処理が残っている場合は国産製品が強みを発揮しますが、すでにCRM/SFAでデジタル化が進んでいる企業であれば、海外のオーケストレーション型やAll-in-One Platformとの連携の方が効果的なケースもあります。

4. 商談・専門特化（Closing / Vertical）

マップ上で最も製品数が少ないゾーンであり、性質の異なる2タイプが共存しています。

商談特化型（Closing）：Pitch Avatar、SalesCloser.ai がこのタイプです。

AIアバターやマルチモーダル技術を用いて、商談・デモ・クロージングといった営業プロセスの中で最も付加価値が高い工程をAIが自律実行します。

リアルタイム性、人間らしい対話、動的なデモ操作といった高い技術的ハードルがあるため参入障壁が極めて高く、その分だけ利益率も高い「ブルーオーシャン」です。

バーティカル特化型（Vertical）：RiTA（cotality）（不動産特化）、REP（EC特化） がこのタイプです。

特定の業界に深く入り込み、その業界固有の営業プロセス（物件提案、EC接客など）を丸ごと自律実行します。

商談AIとは異なり、必ずしもリアルタイムの対話や商談対応を行うわけではなく、業界知識×自律実行の掛け合わせで価値を出すモデルです。

いずれも国産製品は現時点では存在せず、海外勢のみが先行しています。

2026年以降、この領域への参入がどこから始まるかが最大の注目ポイントです。

All-in-One Platform：3大プラットフォーマーの立ち位置

Salesforce Agentforce、Microsoft Copilot、HubSpot Breeze の3製品は、特定領域に特化せず営業プロセス全体を横断的にカバーします。

すでにこれらのCRM/SFAを利用中の企業にとっては導入障壁が最も低い選択肢です。

ただし、領域特化型の製品と比べると個別機能の深さでは劣る場合があります。「まずはプラットフォーム内蔵のエージェント機能を試し、不足する領域があれば特化型製品と組み合わせる」という段階的なアプローチが現実的です。

🔬 選定基準の詳細：なぜ「35製品」なのか

ここからは、マップに掲載する製品をどのように選定したかの詳細です。

方法論に関心のある方向けの内容です。

ステップ1：「実行型」の定義 ── 5つの判定基準

100超の製品から「実行型」を抽出するために、以下5つの基準を定義しました。

基準1：責任範囲（Job Description vs Feature）

実行型は「SDR」「BDR」など役職そのものを代替し、「商談獲得」というゴールに責任を持ちます。支援型は「メール添削」「データ収集」など個別タスクの処理にとどまります。

基準2：主導権（AI主導 vs 人間主導）

実行型は「月20件のアポ獲得」と目標を与えれば、AIが自律的に計画・実行します。支援型は人間がワークフローの中心で、実行トリガーも人間が押します。

基準3：自律性レベル（Level 4-5 vs Level 2-3）

自動運転の分類と同じ考え方です。実行型はLevel 4～5に相当し、AI自身が次のアクションを決定・修正できます。支援型はLevel 2～3で、人間の指示待ちが前提です。

基準4：提供価値（労働力の代替 vs 生産性の向上）

実行型は「デジタル社員の雇用」であり、採用計画に影響します。支援型は「生産性向上ツール」としての導入です。

基準5：判定事例

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/35247/table/24_5_f04090d83f4e77b5d62bb978bba22b43.jpg?v=202602180351 ]

ステップ2：Tier評価 ── 実績と信頼性による絞り込み

「実行型」に該当した製品群に対し、さらに市場実績に基づく3段階のTier評価を適用しました。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/35247/table/24_6_25fc32682eca054433e6c44111e79cb8.jpg?v=202602180351 ]

本マップには Tier 1～2を中心に掲載 し、Tier 3はマップの多様性を示すために一部採用しています。

選定プロセスの全体像

１. 営業AIエージェント全製品の洗い出し（100超）

２. 5つの判定基準で「実行型」のみ抽出

３. Tier評価で Tier 1～2 を中心に選定（35製品）

４. 営業プロセス×出自の2軸でマッピング

💡 作成元：テクノロジー選定エンジン FitGap

FitGapは質問に答えるだけであなたにぴったりの生成AI、エージェント、ソフトウェアを見つけられるテクノロジー選定エンジンです。

本カオスマップでは35製品を営業プロセスと出自の2軸で整理しましたが、実際の導入判断では「自社の営業体制」「既存ツールとの連携」「日本語対応の品質」など、マップだけでは見えない要素の検討が不可欠です。FitGapの診断では、こうした実務上のギャップも含めた最適製品の絞り込みが可能です。

かんたんな質問に答えて自社にぴったりの製品をチェック→選定エンジンを試す(https://fitgap.com/jp/)

📝 情報ソースと更新ポリシー

⚠️ 重要な注意事項- 本カオスマップは製品の優劣を示すものではありません- 各カテゴリの配置は、営業プロセス上の役割と出自に基づく事実ベースの分類です- 企業規模や業務内容、営業体制により、最適な製品は異なりますデータ収集方法- 公式サイト・ヘルプセンター・リリースノート- UIデモ動画・機能比較更新頻度- 年次メジャーアップデート- 重要な訂正は2週間以内に反映最終更新日

2026/2/17（ver.1.0）

