「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」と「march」の連携でオンライン診療体験向上を実現

医療機関の成果に責任を持つオンライン診療システムを提供する「march」は、楽天グループ株式会社が運営する全国の調剤薬局予約・お薬手帳アプリ「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」 における、オンライン診療予約機能の本格提供にあたり、オンライン診療の診療導線設計および医療機関側の運用基盤として連携したことをお知らせします。

本連携により、ユーザーは「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」上で、症状別に医療機関を選択し、オンライン診療を予約、自宅など任意の場所で診療を受けることが可能となります。

「march」が提供する診療導線設計を通じて、予約・問診・診療・処方・再診を分断しないオンライン診療運用を実現します。

連携の背景

患者体験と医療機関運用の双方を改善するオンライン診療モデルを実現

オンライン診療の導入は進む一方で、多くの医療機関では、「初診で終わってしまう」「再診につながらない」「予約から診療までの導線が分断されている」といった課題を抱えています。

「march」は、オンライン診療を単なる予約・診療ツールとしてではなく、診療完了率・継続率を高めるための診療導線設計として提供してきました。

今回の連携では、「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」が持つ生活者接点と、「march」の医療機関向け診療設計ノウハウを組み合わせることで、患者体験と医療機関運用の双方を改善するオンライン診療モデルを実現します。

連携内容- 「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」上でのオンライン診療予約- 「march」による医療機関側の問診- オンライン診療運用- 再診・継続を見据えた診療導線設計- 患者さん属性に合わせたCRM機能- 診療後の処方薬受け取りやオンライン服薬指導とのスムーズな接続

これにより、患者さんは診療から処方薬受け取りまでをオンライン上で完結でき、医療機関は現場負荷を抑えながら診療成果の最大化を図ることが可能となります。

「march」は今後も、「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」と連携しながら、オンライン診療における、「診療完了率の向上」「継続率改善」「医療機関のDX推進」を支援してまいります。

「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」について

「楽天ヘルスケア ヨヤクスリ」は、処方薬を薬局や自宅で便利に受け取ることができるアプリです。

調剤薬局の検索から、処方薬の受け取り予約、処方せんの送付、オンライン決済、オンライン服薬指導、お薬手帳機能まで、幅広い機能を搭載しています。

保険調剤と自由診療による調剤に対応し、楽天会員は無料で利用することが可能です。

調剤薬局は、処方せんを事前に受け付けることで余裕を持った調剤が可能になるとともに、オンライン決済によるレジ業務の簡易化などの効果も期待できます。

今後も機能を拡充し、ユーザーと薬局の双方にとって付加価値の高いサービスの提供を目指していきます。

https://pharmacy.healthcare.rakuten.co.jp/

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションSaaS「march」で“つながる医療”の実現へ

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」は、医療機関と患者の双方にやさしいオンライン診療の実現を目指し、オンライン診療の導入から運用、集患、改善までを分断せずに一気通貫でサポートします。

また、専任のカスタマーサクセスが、収益の最大化まで徹底サポートするので、導入後も安心です。

LINEを活用した自動応答、セグメント配信、シナリオ配信、CRM機能による分析と再診誘導、リマインドによる患者定着化、電子カルテとの柔軟な連携など、医療現場の業務工数削減に大きく貢献します。これら「march」の機能により、医療スタッフの業務負荷が軽減され、本来の“患者と向き合う時間”を確保できる体制を整えます。

今後も株式会社Wrustyは、医療業界のデジタルシフトと、患者様と医療機関をつなぐ架け橋として、医療提供体制の構築に貢献できるよう、「march」のアップデートを継続してまいります。

