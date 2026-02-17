comvey × 生活の木 “次世代リテール”を体感するローンチイベントを開催

株式会社 生活の木

株式会社生活の木（本社：東京都渋谷区 代表取締役：重永忠 以下 生活の木）は、リユース梱包サービス「シェアバッグ(R)︎」を展開する株式会社comvey（本社：東京都中央区、代表取締役：梶田伸吾 以下 comvey）と共に、「Share the Green - 生活の木 × comvey シェアバッグ(R)︎ローンチイベント」を、2026年2月26日（木）に生活の木 原宿表参道店にて開催いたします。

本イベントでは、卸先様・メディア関係者様・ECおよび小売業界関係者様を対象に、生活の木が目指すサステナブルなビジョンと、シェアバッグ導入の背景・意義を共有するとともに、リユース梱包を軸とした「次世代リテールの実例」を体験型でご紹介します。

背景：生活の木がcomveyのシェアバッグ(R)︎を選んだ理由

生活の木は、「自然・健康・楽しさ」を軸に、商品づくりから店舗・EC体験に至るまで、持続可能なライフスタイルの提案を続けてきました。

近年、EC利用の拡大に伴い、梱包資材や物流における環境負荷が社会課題として顕在化する中で、生活の木は「単なる削減」ではなく、お客様とともに参加できる“前向きな選択肢”としてのサステナブル体験を模索してきました。

その一つの答えが、comveyが提供するリユース梱包「シェアバッグ(R)︎」です。

comveyについてはこちら :https://comvey.jp/

イベント概要

2026年2月26日（木）

15:00 受付開始／15:30 イベント開始／17:40 終了予定



会場

生活の木 原宿表参道店 2F イベントスペース

（東京都渋谷区神宮前6-3-8）



参加形式

事前申込制（定員40名）

※卸先様、メディア関係者様、EC・小売業界関係者様など



■ プログラム内容（予定）





サービス・コンセプト説明

「comveyが描く美しい物流」と「生活の木が目指すリジェネラティブ」

株式会社comvey 梶田 伸吾

株式会社生活の木 重永 諒

パネルディスカッション（約30分）

「リユース梱包が切り拓く小売の未来」

登壇者：

マルイキットセンター株式会社 飯塚 水絵

株式会社comvey 梶田 伸吾

株式会社生活の木 中村 佳央



質疑応答（10分）

デモンストレーション＆メディア撮影タイム（15分）

QRコード読み取りから、バッグ受取・購入・返却までの一連の流れを体験形式で紹介。

実際にハーブティー商品をシェアバッグに入れてお渡しします。



ネットワーキング／取材対応（約60分）



■ 申込方法・掲載情報

本イベントは事前申込制となります。

詳細および申込フォームは下記より

申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSedEtRsyybTsLFZ-OoDKWgtDBs1qga5RxJSHIzC8q6Wp1lVpg/viewform?usp=dialog

会社概要

株式会社comvey

会社名：株式会社comvey

代表取締役：梶田 伸吾

会社HP：https://comvey.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/comvey_official/

導入ブランド一覧：https://linktr.ee/comvey

所在地：東京都中央区日本橋２丁目１－３ アーバンネット日本橋二丁目ビル１０階

本リリースに関するお問い合わせ先：support@comvey.jp

会社名：株式会社生活の木

所在地：東京都渋谷区神宮前 6丁目3番8号

代表取締役：重永 忠

会社HP： https://www.treeoflife.co.jp

公式オンラインストア：https://onlineshop.treeoflife.co.jp/

本リリースに関するお問い合わせ先：press@treeoflife.co.jp