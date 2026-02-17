ネスレ、兵庫県内の41市町の郵便局で「栄養の考え方をギアチェンジ」の啓発冊子を配布中

ネスレ日本株式会社

ネスレ日本株式会社 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー（本社：兵庫県神戸市、カンパニープレジデント：中島昭広、以下「ネスレ ヘルスサイエンス」）は、兵庫県、兵庫県栄養士会と連携し、高齢者の低栄養予防やフレイル対策のために「65歳を過ぎたら・・・栄養の考え方をギアチェンジ」※１の啓発を推進しています。

※１ 詳細 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000123851.html

2026年2月2日（月）から3月1日（日）までの1カ月間、兵庫県内41市町の郵便局で啓発活動を展開しています。各郵便局では、「65歳を過ぎたら・・・栄養の考え方をギアチェンジ」をわかりやすくまとめた啓発冊子を、郵便局利用者の方が気軽に手に取れるよう、局内のPRコーナーなどに設置。

啓発冊子に掲載されているQRコードを読み取ると、医療法人社団 悠翔会の佐々木淳先生による解説動画にアクセスできます（動画はこちら：https://hyogo-ch.jp/video/6232/）。さらに、冊子には兵庫県栄養士会が運営する電話相談窓口「栄養ギアチェンジ相談室」（0120-814-065）の案内も掲載。冊子や動画で得た知識を、日々の食生活にどのように取り入れればよいか、管理栄養士に直接相談することができます。

シニア世代は、冊子やパンフレットなど紙媒体からの情報収集に親和性が高いことから、郵便局を利用時の待ち時間等に気軽に手に取ってもらうことで、栄養について考えるきっかけが広がるよう、啓発冊子の配布協力が実現しました。

兵庫県内の啓発冊子を配布中の郵便局 一覧

啓発の様子（新長田駅前局）啓発の様子（新長田駅前局）啓発の様子（新長田駅前局）啓発冊子（抜粋）啓発冊子（抜粋）[表: https://prtimes.jp/data/corp/123851/table/98_1_d261a8914f131001cf3045ffe52ec681.jpg?v=202602180251 ]

ネスレ ヘルスサイエンスは、今後も兵庫県、兵庫県栄養士会との産学官連携を通じて、「65歳を過ぎたら・・・栄養の考え方をギアチェンジ」の普及を一層推進し、高齢者の健康寿命延伸と地域社会の健康づくりに貢献していきます。

啓発冊子（PDF）(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/documents/booklet_nouhin251225_shanai_compressed.pdf)

兵庫県／シニアはメタボよりフレイル対策 (hyogo.lg.jp)(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/hw13_000000113.html)

