CxO人材探索を支援する新機能「CxO-Pass DB」の事前登録を開始

アクシスコンサルティング株式会社

「あらゆる課題は、人で解決する。」をコーポレートステートメントとするアクシスコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区/代表取締役社長 COO：伊藤 文隆）は、株式会社StartPass（本社：東京都新宿区／代表取締役CEO：小原 聖誉）と共同で提供する、副業・業務委託CxOマッチングサービス「CxO-Pass」において、登録CxO候補者が1,000人を超えたことを受け、CxO候補人材の探索および打診プロセスを支援する新機能「CxO-Pass DB」の事前登録受付を開始しました。



本機能は、スタートアップや成長企業が経営課題に応じたCxO候補人材を自ら検索し、面談打診までのプロセスを効率化することを目的としています。AIによる自然言語検索および依頼文作成支援により、適合度の高い候補者抽出と打診内容の整備を支援し、面談機会創出の確度向上を実現します。

CxO-Pass画面イメージ：候補者検索・推薦・面談導線■事前登録フォーム

URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVs_Q9fxO-LLRD7uJE-f8fMAN_Ktnn5N3K6Fq1YEbVauyN3Q/viewform

※事前登録いただいた方から順次、2026年3月上旬の提供開始に合わせてご案内します（審査制）

■提供の背景

企業の経営課題が高度化・専門化する中、必要な専門知見を持つ人材へのアクセスは成長速度を左右する重要要素となっています。一方で、適切なCxO候補人材を効率的に特定し、参画可能性の高い打診を行うことは容易ではありません。アクシスコンサルティングは、ハイエンド人材領域における知見を基盤としてCxOマッチングサービスを展開してきました。今回提供する「CxO-Pass DB」は、人材探索から打診までの実務プロセスを支援することで、CxO人材活用の実装障壁を下げることを目的としています。本機能により、CxO候補人材検索の高速化・経営課題との適合度向上・打診コミュニケーションの精度向上を実現し、CxO人材活用の現場定着を支援します。

■CxO-Passについて

「CxO-Pass」は、コンサルタントをはじめとするハイエンド人材が、スタートアップ企業や成長企業のCOO、CFO、CMOなどのCxO（最高責任者）ポジションに挑戦できる、コンサルタント特化型のCxOマッチングサービスです。週数時間から参画できる副業・業務委託といった柔軟な関わり方を通じて、現職を続けながら経営に携わることが可能です。また、本サービスでは参画前の接点として 「Breakthrough Session（壁打ち／インタビュー）」 を提供しています。スタートアップがCxO候補者（業界有識者・専門家）との面談を通じて仮説検証や意思決定に資する一次情報を得られる機会を創出し、その後の副業・業務委託参画につなげることが可能です。

URL：https://www.axc.ne.jp/cxopass

■利用事例

事例1：戦略コンサルを活用したM&Aのエクイティストーリー作成

課題：M&Aに向けた資料作成において、買い手に刺さる「エクイティストーリー（なぜこの会社を買うのか／買収後のシナジー）」の磨き込みが必要だった。一方で、買い手のベンチマーク先の探索アングルや、買い手の意思決定を動かす論点設計までを短期間で仕上げるには、社内リソースと経験が不足していた。

Breakthrough Session：大手総合コンサルティングファーム在籍のシニアマネージャークラスの人材と壁打ちを実施し、買い手の論点（成長ストーリー／PMI含む実現可能性／市場の再現性）を整理。さらに、海外市場における同領域の買収事例を探索し、買い手が参照しやすいベンチマークに寄せてストーリーと資料構成を再設計。壁打ちに留まらず、約3カ月間の伴走で資料作成・ストーリー精緻化まで支援。

結果：買い手の意思決定に必要な論点がそろい、提案ストーリーと資料の説得力が大幅に向上。結果として、国内大手SaaS企業によるM&Aを実現。

事例2：スタートアップCxO経験者へのエンプラGTM壁打ち

課題：SMB向けに提供していたSaaSをエンタープライズへ展開したところ、セールスサイクルが長期化し、意思決定者・決裁ルート・稟議プロセスが不明瞭で商談が前に進みにくかった。エンプラ特有の交渉（期待値調整、価格設計、導入障壁の扱い）に関する実践知が不足していた。

Breakthrough Session：エンタープライズ対応を0から経験したスタートアップCxOと壁打ちを実施。決裁構造の捉え方、交渉時の論点設計、プライシングの考え方、導入時の期待値調整・合意形成の進め方を中心に、案件状況に即した打ち手を整理。面談は壁打ちで完結し、必要な示唆を短時間で獲得。

結果：エンタープライズ向けの営業資料・商談設計が磨かれ、商談の前進度が改善。見積もり獲得率が向上し、エンプラGTMの再現性が高まった。

事例3：EUに在住する大手コンサル人材を活用したグローバル進出検討（EU市場調査）

課題：国内で展開する広告事業のEU進出を検討するにあたり、進出先の法規制（広告関連・データ保護等）や競合の出稿獲得状況、主要プレイヤーの構造など、意思決定に必要な一次情報が不足していた。国内の既存知見だけでは、リスク評価と市場性の見立てに時間がかかっていた。またケイパビリティを持つ人材を見つけることは困難だった。

Breakthrough Session：現地在住かつ、スタートアップでの就業経験を持つ、コンサルティングファーム在籍人材に市場調査レポートの作成を依頼。法務観点の論点整理（想定される規制・留意点）と、競合状況・出稿トレンドの把握を行ったうえで面談を実施し、前提条件と検討の論点を構造化した。

結果：進出に伴う主要リスク（法務・オペレーション等）と、検証すべき市場仮説の叩き台が整備され、意思決定のスピードが向上。次アクションとして、現地パートナーの探索を開始した。

■アクシスコンサルティング株式会社について

企業理念「人が活きる、人を活かす。」を軸に、あらゆる企業や組織の「課題解決と価値創造のパートナー」として、正社員採用、フリーコンサル、スポットコンサルなどを複合的にサービス展開しています。働く一人ひとりに柔軟な働き方や自律的なキャリア形成、活躍の場の広がりを提供すると同時に、コンサルタントなどのハイエンド人材の価値があらゆる組織でシェアされ、循環し続けてゆくような社会づくりを推進します。

設立：2002年4月

資本金：762百万円

業務内容：ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

従業員数：170名（2025年12月末現在）

拠点：東京本社、大阪オフィス

東京本社所在地：東京都千代田区麹町4-8 麹町クリスタルシティ6F（受付）

グループ企業：株式会社サン・システムプランニング

WEBサイト：https://axc-g.co.jp/