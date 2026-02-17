日本海ガス絆ホールディングスグループとの共同実証により、EV充電器の1台2役化が可能に

アークエル株式会社

アークエル株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：宮脇良二、以下「当社」）は、日本海ガス絆ホールディングス株式会社（本社：富山県富山市、代表取締役社長：新田洋太朗、以下「日本海ガス絆HD」）、日本海ガス株式会社（本社：富山県富山市、代表取締役社長：新田洋太朗）、株式会社ネクストプラス（本社：富山県富山市、代表取締役社長：高橋真人）とのEV充電器のさらなる活用に関する共同実証を行い、このたび実証が完了したことをお知らせします。本実証では、当社が提供するEVスマート充電システム「AAKEL eFleet」（以下「eFleet」）およびEV充電課金管理サービス「AAKEL eFleet Billing」（以下「eFleet Billing」）を用いました。

■経緯

当社と日本海ガス絆HDグループは2022年よりEV充電に関する実証を共同で行っており、日本海ガス絆HDグループのソリューションサービス検討、実証場所の提供、EV車両・EV充電器設備の設置、EV社有車の通常運用といったご協力により、当社は「eFleet」の開発を実現することができました。

このたび、EV車両の充電管理を維持しながら、業務使用によって充電器が未稼働となる時間帯の活用可能性を模索するべく共同で実証を行いました。

■内容

日本海ガス絆HDグループでは、EV社有車の充電を「eFleet」により充電タイミングをスケジュール管理することでエネルギー利用を最適化していました。

本実証では、「eFleet」による充電スケジュールに影響が出ない時間帯に、利用者ごとの充電量・充電時間を把握し、課金運用する「eFleet Billing」を組み合わせ、1台の充電器による2つのサービスの併用運用を検証しました。

その結果、各サービスの充電機能を任意の時間帯で切り分けて管理できること、また、利用実績を記録し、把握できることを確認しました。

実証イメージ

当社は今後も、EV導入を進める企業・自治体が抱える個別課題に寄り添いながら、EV充電の最適化・効率化に関する技術検証や支援を行ってまいります。

■「AAKEL eFleet」について

アークエル独自のテクノロジー*によるEVの最適充電をすべて一括管理・自動化するサービスです。脱炭素化に向けてEVを導入する企業・自治体のお客様を対象に、「ダイナミックプライシング」「フリートマネジメント」「EMS」等のシステムと「スマート充電」を組み合わせ、EV充電を最適化、自動で一括管理します。

＊数理最適化によるEV充電マネジメントシステム

＜特徴＞

いつでもどこでもPC・スマホで充電状況を簡単に把握でき、遠隔からの充電制御も可能です。

・複数EVの管理

・EVごとに翌日の稼働予定を登録

・充電器ごとに異なる機器情報、設置個所を管理

・EVごとの充電状況、充電スケジュール、位置情報を確認

・充電料金、充電量、充電時間等の利用状況履歴を確認

・もしもの時は、充電の自動/手動をワンクリックで切り替え

■「AAKEL eFleet Billing」について

EV充電時における使用ユーザーごとの充電量と充電時間をすべて一括管理するサービスです。脱炭素化に向けてEV充電器を導入する企業・自治体のお客様を対象に、EV充電器の有効活用として、様々なお客様へご提供可能なシステムです。

・EV充電料金の単価設定は、EV充電課金サービスを提供する事業者が自由に設定可能

eFleet詳細・お問い合わせ :https://aakel.co.jp/eFleet/top

■会社情報

日本海ガス絆ホールディングス株式会社

代表取締役社長：新田洋太朗

設立：2018年1月4日

HP：https://hd.ngas.co.jp/

本社：富山県富山市城北町2番36号

事業内容：傘下子会社の経営管理および附帯業務

日本海ガス株式会社

代表取締役社長：新田洋太朗

設立：1942年10月15日

HP：https://www.ngas.co.jp/

本社：富山県富山市城北町2番36号

事業内容：ガス事業、液化天然ガス、液化石油ガス及びその他高圧ガスの製造、供給、販売

株式会社ネクストプラス

代表取締役社長：高橋真人

設立：2023年4月18日

HP：https://kk-nextplus.co.jp

本社：富山県富山市城北町2番36号

事業内容：脱炭素コンサルタント事業、設備構築及びエネルギーサービス事業

アークエル株式会社

代表取締役：宮脇良二

設立：2018年8月1日

HP：https://aakel.co.jp/

東京本社：東京都港区麻布台一丁目11-5 VILLAGE AZABUDAI 7F

福岡本社：福岡県福岡市中央区大名二丁目11-13 大名偕成ビル7F

事業内容：カーボンニュートラルに向けたデジタルサービスの提供、カーボンニュートラルを目指す企業向けコンサルティング