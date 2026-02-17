企業に求められるセキュリティ要件に対応──「ferret One」、SAML認証機能を提供開始

株式会社ベーシック

株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋山勝、以下「当社」）は、BtoBマーケティング支援サービス『ferret（フェレット）』を提供する当社のBtoBマーケティングツール『ferret One』において、企業のセキュリティ要件に対応したSAML認証機能の提供を開始したことをお知らせいたします。SAML認証機能は、すべてのプランのお客様に有料オプションメニューとしてご提供いたします。

本機能の提供により、SSO（シングルサインオン）でferret Oneにログインすることができるようになり、企業の管理者のセキュリティ強化、アカウント管理の工数削減を実現します。

■開発の背景

近年、BtoB企業におけるマーケティングツールの導入判断においては、機能や使いやすさに加え、セキュリティ要件の充足（SSO/統合認証）が重視されています。

SaaS導入数の増加に伴い、入退社や異動時のアカウント管理、権限変更、パスワード再発行といった運用が積み重なり、情シス・管理者の負担は年々増大しています。



実際に、SaaSのID・パスワード管理対応に「月10時間以上かかっている」と回答した企業は約4割に上るという調査結果もあります（*1）。こうした運用負荷の増加は、管理コストだけでなく、アカウント管理漏れなどのガバナンス・セキュリティリスクにもつながります。

このような背景から、ツール導入の検討段階において、「SAML対応」「既存のID基盤と統合できるか」といった要件が選定条件のひとつとして挙がるケースが増加しています。特に中堅～大企業では、情報システム部門が導入可否の判断に関与することが多く、認証方式への対応可否が、導入判断を左右する重要なポイントとなっています。

こうした課題を解決する手段として、近年注目されているのがSAML認証です。

*1 株式会社メタップス「2022年度SaaS利用実態調査」

https://metaps.com/ja/archives/press_release/5223(https://metaps.com/ja/archives/press_release/5223)

■SAML認証とは？

SAML（Security Assertion Markup Language）認証とは、企業が利用するID管理基盤（例：Entra ID、Google Workspace など）とクラウドサービスを連携させるための、標準的な認証方式です。

SAML認証に対応することで、社内で管理しているIDを利用したシングルサインオンが可能となり、ユーザーのログイン管理やアクセス制御を一元化できます。これにより、入退社や異動時のアカウント管理を効率化できるほか、情シス部門による統制・監査対応の負荷軽減にもつながります。

■ferret OneのSAML認証機能でできること

1. セキュリティ統制をIdP側で一元化できる

企業内のログイン管理をIdP（Entra ID、Okta、Google Workspace など）で統制している場合、ferret Oneをはじめとした各種SaaSがSAML認証に対応していることで、SaaSごとの仕様に依存せず、認証ルールを統一できます。

たとえば、以下のような社内セキュリティポリシーをIdP側で一元的に適用できます。

- 多要素認証（MFA）の必須化

- 管理対象端末からのみログインを許可

- 国外IPや深夜帯アクセスの制限

これにより、社内ルールから逸脱したログインや不審な挙動を未然に防ぎ、全社共通のセキュリティ水準を保ったままSaaSを利用できる環境を実現します。

2. 退職・異動時の「アカウント消し忘れ」を防ぎ、権限管理を強化できる

企業におけるセキュリティリスクのひとつが、退職者のアカウントが残ったままになる、異動後も不要な権限が付与されたままになるといった状態です。

SAML認証によりログイン方法をSSOに集約することで、IdP側でアカウントを停止・削除すると同時に、ferret Oneへのアクセスも自動的に制御されます。その結果、人の手による個別対応や消し忘れを防ぎ、不要な管理画面アクセスを遮断でき、セキュリティリスクの低減につながります。

3. 監査・コンプライアンス対応（説明責任）が容易になる

企業によっては、SOC2、ISO27001、J-SOX、内部監査などの文脈で、

- 誰が、いつ、どのような条件でログインしたか

- 多要素認証が適切に強制されているか

といった点について、説明および証跡の提示が求められます。

SSOやSAML認証を採用することで、ログイン履歴や認証ポリシーをIdP側に集約できるため、

監査対応や社内説明にかかる負担を軽減できます。

■『ferret One』について

『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを、戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。

URL：https://ferret-one.com/(https://ferret-one.com/?utm_source=prtimes-260217&utm_medium=referral)

■株式会社ベーシックについて

ベーシックは「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げるAIワークフローカンパニーです。AIを活用して業務を自動化する「workrun」、業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォーム「AIBOW」が企業の生産性向上を支援いたします。他にも、BtoBマーケティング支援ツール「ferret One」、フォーム作成管理ツール「formrun」など複数のプロダクトを展開し、AIとテクノロジーを活用して課題解決を支援いたします。

・workrun：業務プロセス全体の設計・自動化を支援するワークフローツール

・ferret One：サイトを起点にマーケティング業務を統合するBtoBマーケティングツール

・formrun：フォームを起点に、問い合わせや営業対応などの業務を管理運営するフォーム作成ツール

・AIBOW：業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォームツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：ワークフロー事業・顧客接点DX事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/?utm_source=prtimes-260217&utm_medium=referral)

■本件に関する問い合わせ先

株式会社ベーシック ferret事業部

Email：fo_info@basicinc.jp

URL：https://ferret-one.com/(https://ferret-one.com/?utm_source=prtimes-260217&utm_medium=referral)