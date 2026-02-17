【男女1000人に聞いた】SNSが得意そうな芸能人ランキング！

株式会社NEXER

■SNSが得意そうな芸能人ランキング！

SNSは今や私たちの生活に欠かせないコミュニケーションツール。

X（旧Twitter）やInstagram、YouTubeなど、さまざまなプラットフォームで芸能人が発信する姿を目にする機会も増えています。では、世間の人々が「この人はSNSが上手そう」と感じる芸能人は誰なのでしょうか？

ということで今回はブリッジコーポレーションと共同で、全国の男女1000名を対象に「SNSが得意そうな芸能人」についてのアンケートをおこないました。

「SNSが得意そうな芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月15日 ～ 1月26日

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「SNSが得意そう」と思う芸能人を1人教えてください。

質問2：その芸能人を選んだ理由を教えてください。

SNSが得意そうな芸能人ランキング！

◆第1位 渡辺直美 59票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・Instagramのフォロワーがトップクラスで、海外生活もあり英語の発信力も期待できるから。（30代・男性）

・自分自身をアピールするのがうまく、幅広い層の人々から支持されているから。（50代・男性）

・すでにインスタではすごいので。うまく運用していそう。（50代・女性）

・ファッションやメイク、ユーモアのセンスが抜群で、インスタの使い方が天才的。（40代・男性）

・SNS上のトラブルが少ないため、使い方が上手いんだと思う。（50代・男性）

第1位は「渡辺直美」さんでした。

全体の5.9%の支持を集めた渡辺直美さん。その理由として最も多かったのは「フォロワー数の多さ」でした。Instagramで1000万人を超えるフォロワーを持ち、「インスタの女王」とも呼ばれる彼女の発信力は圧倒的です。

また、アメリカに拠点を移しながらも日本での人気を維持している点や、トラブルを起こさない運用の上手さを評価する声も多く見られました。

◆第2位 ゆうちゃみ 56票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・デジタルコミュニケーションの申し子みたいな年齢なので。（30代・女性）

・ギャルだし若いので、スマホに疲れることもなさそう。話題性のあるものを知っていそう。（30代・女性）

・若くて使いこなしてファンを獲得していそう。（40代・女性）

・ずっとスマートフォンを触っていそうな感じがするから。（30代・男性）

・新しい物に敏感そうだから。（60代・男性）

第2位は「ゆうちゃみ」さんでした。

若い世代を代表するタレントとして、5.6%の支持を獲得。「若さ」や「ギャル」というイメージが選ばれた大きな理由となっています。スマートフォンやSNSをネイティブに使いこなせる世代として、流行に敏感で発信力があるという印象が強いようです。

◆第3位 HIKAKIN 50票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・大人気YouTuberで億以上稼いでいるから。（30代・男性）

・コメントやリアクションの取り方が上手だから。（30代・男性）

・長年の活動の実績がある。（40代・男性）

・炎上しない。（20代・女性）

・トップクラスのユーチューバーとして活躍できる大前提は、インターネットとりわけSNSのメリットもデメリットも熟知していることであると思います。（70代・男性）

第3位は「HIKAKIN」さんでした。

YouTubeからキャリアをスタートさせた芸能人の代表格として、5.0%の支持を獲得しました。長年にわたり炎上を避けながら活動を続けている点や、実績に基づく信頼感が支持の理由となっています。

◆第4位 指原莉乃 41票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・投稿の頻度や言葉選びが上手で、SNS運用が得意そうだと思うから。（30代・男性）

・エゴサめっちゃしてそう。自分のプロデュースしてるアイドルのフィードバックに使いそう。（30代・女性）

・頭の回転も入力も早そうだから。（50代・女性）

・Twitter（X）でのリアルタイムな本音、Instagramでの美容・ファッション発信、さらにYouTubeでの企画力と、媒体ごとに完璧に使い分けているから。（50代・男性）

・地頭のいい人でSNS駆使してるイメージ。（40代・女性）

第4位は「指原莉乃」さんでした。

4.1%の支持を集め、「頭の回転が速い」「言葉選びが上手」といった理由が多く挙げられました。各SNSの特性を理解し、使い分けている点が高く評価されています。

◆第5位 中川翔子 39票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・元ブログの女王だから。（40代・女性）

・昔から発信しているのでこなれていそう。（60代・男性）

・しょっちゅうSNSをやってそう。（20代・男性）

・更新頻度が高いから。（30代・女性）

・ネットといえば、という印象があるから。（40代・女性）

第5位は「中川翔子」さんでした。

「ブログの女王」として知られた実績から、3.9%の支持を獲得。SNS黎明期から積極的に発信を続けてきた経験が評価されています。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

同率第6位 池田美憂（みちょぱ） 37票

・自分の意見を持ちながらも周囲の人にしっかり理解してもらえそう。（40代・女性）

・厳しい意見でも敵をあまり作らなさそう。（40代・女性）

・流行に強そうだから。（40代・男性）

同率第6位 ひろゆき 37票

・2ちゃんねるの創設者だから。（40代・男性）

・たくさんポストしており、他のユーザーとも交流が頻繁だから。（40代・男性）

・ネットの先駆者のイメージがある。（40代・男性）

第8位 カズレーザー（メイプル超合金） 35票

・知能明晰で、いろいろな知識などを共有している気がするから。（20代・男性）

・リテラシーに配慮しつつ、鋭い意見を展開するように思える。（40代・男性）

・頭が良くてマメそうなので。（50代・女性）

第9位 藤田ニコル 33票

・トレンドに敏感だから。（30代・男性）

・発信力がありそう。（30代・女性）

・ちゃきちゃきしているから。（30代・女性）

第10位 辻希美 32票

・アメブロ殿堂入りだし、YouTubeも活躍してるし、そういうの上手そう。（40代・女性）

・夫婦で料理や家族のことをよく出しているので。（50代・女性）

・荒らしをかわすのが上手そうだから。（40代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

「渡辺直美」さんがSNSが得意そうな芸能人ランキング第1位に選ばれた理由は、Instagramでの圧倒的なフォロワー数と、センスの良い発信力にあります。トラブルを避けながら多くの人を魅了し続ける運用の上手さが、高い評価につながりました。

2位以下には「ゆうちゃみ」さんや「HIKAKIN」さんなど、それぞれ異なる強みを持つ芸能人がランクインしました。若さや経験、知性など、SNSが得意そうと感じるポイントは人それぞれ異なるようです。

あなたが「SNSが得意そう」と思った芸能人はランクインしていましたか？

ぜひチェックしてみてくださいね！

