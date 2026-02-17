出張から週末まで“これ1つ”。17L→最大42Lに変形するバックパック『FLEXY PRO』Makuake先行販売
株式会社Erfolg.は、出張・旅行で「帰りに荷物が増える」「整理が崩れて探し物が増える」「結局サブバッグが必要になる」といった移動ストレスを、サブバッグ不要の発想で解決するバックパック「FLEXY PRO」を発表します。
容量は17L→30L→最大42Lへ拡張。さらに吊り下げワードローブ機能で、移動中から滞在先まで“整った状態”を保ちやすい設計です。
2026年2月17日（火）12:00より、クラウドファンディングサイトMakuakeにて先行販売を開始します。
・販売期間：2026年2月17日(火)～2026年3月30日(月)まで
・プロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/flexypro/
あなたのバックパックが小さすぎる、または大きすぎる、という悩みに終止符を打ちます。
【FLEXY PRO】は17L→30L→42Lと、シーンに合わせて容量が自在に変化する多機能バックパック。まるで3つのリュックを1つに詰め込んだような拡張力が魅力です。
「マルチモードキャリー」で、最大250%の容量拡張を実現します。3つのモードをシームレスに切り替えたった一つのバッグが、あなたの生活のあらゆるシーンに対応します。
ホテルに付いたら掛けるだけ。荷解きのストレスを解消する、ワードローブ機能を新しく搭載しました。
吊り下げワードローブ機能：滞在先でも散らかりにくい
棚状の収納で衣類や小物を整理しやすく、滞在先でも「広げっぱなし」になりにくい構造です。取り出すたびに中身が崩れるストレスを減らします。
ひと目見ただけで惚れてしまう、目を惹くデザイン! 前モデルよりも更に小さい17L から大容量42Lまで拡張し、追加された多数のポケットで収納力も大幅Up!!
話題を集めた、一つのバッグで日常使いの少量荷物からスーツケース並みの大容量ま で収納できる 【FLEXY】が、PROモデルとして大幅グレードアップして登場!
容量拡張：17L→30L→最大42L 250%UP
荷物量に合わせて形を変えられるため、通勤～出張～旅行まで1つで対応。帰りに増えた荷物も、サブバッグを増やさず持ち帰れます。
【FLEXYPRO】は、単なるバッグではなく、ライフスタイルに“柔軟にフィット”する、次世代の持ち運びツールです。
210Dリップストップナイロン（PU）
1680D：摩耗しやすい部位の耐久性に配慮
触り心地と耐久性の両立: 素材も一新され、触り心地が向上しながらも耐久性がアップしました。バッグの自立性も向上し、荷物の出し入れがよりスムーズになりました。
日常使いから移動のハードユースまで想定し、強度・耐久性に配慮した素材構成で設計しました。
耐久性への絶対的な自信: 前作で一部指摘のあった耐久性について、FLEXY PROではYKK Aquaguard防水外装ジッパーを採用し、ジップのクオリティーを圧倒的に向上させました。
こんな方におすすめ
・出張・旅行の帰りに荷物が増えやすく、サブバッグを持ちたくない方
・移動中にPC/小物/衣類が混ざって散らかり、探し物が増える方
・滞在先で荷物を広げてしまい、片付けがストレスになる方
180°のクラムシェル開口部を備えているため、すべての中身を一目で確認し、手に取ることができます。
スーツケースのように大きく開いて、中身を一気に見渡せる＆整理しながら収納できるのが特長です。
背面にRFIDポケット搭載：セキュリティと操作性を両立した、現代的な機能性。
専用コンパートメント: 16インチのラップトップおよび13インチのタブレット用のコンパートメントを搭載しています。
RFIDセキュリティーポケット
PCポケット
上からもサイドからも取り出し可能
両サイド！カード収納ポケット
本体は超軽量1.2kg! 荷物や重さが増えても、ワンアクションで調整できるショル ダーストラップで肩・身体への負担を軽減。
下部の防水隔離収納は、バッグ内での水や汚れをシャットアウトするために別素 材生地を採用。
バッグを床に広げて荷物を散乱させることなく、クローゼットやハンガーラック、ス チール棚などに引っ掛けて荷物整理が可能に。
取り外し可能な棚が2個
用途に合わせて形を変化できます。
上部取り出し口はロールトップを採用しているので、引き上げると間口が大きく開 き、中の荷物を直接取り出すのも探すのも簡単。
また、荷物の出し入れの際に面テープが服にくっ付かないように、折り畳んでカバー できる細かい配慮もされています。
サイドに手持ちがありバッグを横向きでも使用可能、フルオープンファスナーが上部 開口部のように機能するので、荷物の出し入れも楽に行えます。
インナーポケットにはA4サイズも入る大型ポケットと、今回新たに伸縮性と視認性 に優れたメッシュポケット大×1、中×1、小×2サイズを採用、どこに荷物を入れたか もう迷う心配もありません。
急な雨や濡れ物に対応しやすい素材を採用
製品仕様
１.グレーグリーン、２.ブラック、３.デザートブラウン
・標準小売価格：49,500円（税込・送料込／予定価格）
【Makuake先行予約受付スタート】
FLEXYバックパックは、先行してクラウドファンディングサイト「Makuake」にて予約販売プロジェクトを実施いたします。
▶ プロジェクト実施期間
2026年2月17日（火）12:00 ～ 3月30日（月）22:00（予定）
▶ Makuake限定の早期特典あり
Makuakeプロジェクト内では、超超早割・超早割など、最大32%OFFの先行者限定割引をご用意しています。
製品動画
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JWkWy2vSGnQ ]
