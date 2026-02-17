出張から週末まで“これ1つ”。17L→最大42Lに変形するバックパック『FLEXY PRO』Makuake先行販売

株式会社Erfolg.

株式会社Erfolg.は、出張・旅行で「帰りに荷物が増える」「整理が崩れて探し物が増える」「結局サブバッグが必要になる」といった移動ストレスを、サブバッグ不要の発想で解決するバックパック「FLEXY PRO」を発表します。

容量は17L→30L→最大42Lへ拡張。さらに吊り下げワードローブ機能で、移動中から滞在先まで“整った状態”を保ちやすい設計です。

2026年2月17日（火）12:00より、クラウドファンディングサイトMakuakeにて先行販売を開始します。

・販売期間：2026年2月17日(火)～2026年3月30日(月)まで

あなたのバックパックが小さすぎる、または大きすぎる、という悩みに終止符を打ちます。

【FLEXY PRO】は17L→30L→42Lと、シーンに合わせて容量が自在に変化する多機能バックパック。まるで3つのリュックを1つに詰め込んだような拡張力が魅力です。

「マルチモードキャリー」で、最大250%の容量拡張を実現します。3つのモードをシームレスに切り替えたった一つのバッグが、あなたの生活のあらゆるシーンに対応します。

*上記gif画像は旧モデルになります。

ホテルに付いたら掛けるだけ。荷解きのストレスを解消する、ワードローブ機能を新しく搭載しました。

吊り下げワードローブ機能：滞在先でも散らかりにくい

棚状の収納で衣類や小物を整理しやすく、滞在先でも「広げっぱなし」になりにくい構造です。取り出すたびに中身が崩れるストレスを減らします。

容量拡張：17L→30L→最大42L 250%UP

ひと目見ただけで惚れてしまう、目を惹くデザイン! 前モデルよりも更に小さい17L から大容量42Lまで拡張し、追加された多数のポケットで収納力も大幅Up!!話題を集めた、一つのバッグで日常使いの少量荷物からスーツケース並みの大容量ま で収納できる 【FLEXY】が、PROモデルとして大幅グレードアップして登場!

荷物量に合わせて形を変えられるため、通勤～出張～旅行まで1つで対応。帰りに増えた荷物も、サブバッグを増やさず持ち帰れます。

【FLEXYPRO】は、単なるバッグではなく、ライフスタイルに“柔軟にフィット”する、次世代の持ち運びツールです。

210Dリップストップナイロン（PU）1680D：摩耗しやすい部位の耐久性に配慮触り心地と耐久性の両立: 素材も一新され、触り心地が向上しながらも耐久性がアップしました。バッグの自立性も向上し、荷物の出し入れがよりスムーズになりました。

日常使いから移動のハードユースまで想定し、強度・耐久性に配慮した素材構成で設計しました。

210Dリップストップナイロン（PU）：軽さと強度のバランス

1680D：摩耗しやすい部位の耐久性に配慮

耐久性への絶対的な自信: 前作で一部指摘のあった耐久性について、FLEXY PROではYKK Aquaguard防水外装ジッパーを採用し、ジップのクオリティーを圧倒的に向上させました。

こんな方におすすめ

・出張・旅行の帰りに荷物が増えやすく、サブバッグを持ちたくない方

・移動中にPC/小物/衣類が混ざって散らかり、探し物が増える方

・滞在先で荷物を広げてしまい、片付けがストレスになる方

180°のクラムシェル開口部を備えているため、すべての中身を一目で確認し、手に取ることができます。

スーツケースのように大きく開いて、中身を一気に見渡せる＆整理しながら収納できるのが特長です。背面にRFIDポケット搭載：セキュリティと操作性を両立した、現代的な機能性。

専用コンパートメント: 16インチのラップトップおよび13インチのタブレット用のコンパートメントを搭載しています。

RFIDセキュリティーポケットPCポケット上からもサイドからも取り出し可能両サイド！カード収納ポケット

本体は超軽量1.2kg! 荷物や重さが増えても、ワンアクションで調整できるショル ダーストラップで肩・身体への負担を軽減。

下部の防水隔離収納は、バッグ内での水や汚れをシャットアウトするために別素 材生地を採用。

バッグを床に広げて荷物を散乱させることなく、クローゼットやハンガーラック、ス チール棚などに引っ掛けて荷物整理が可能に。

取り外し可能な棚が2個用途に合わせて形を変化できます。

上部取り出し口はロールトップを採用しているので、引き上げると間口が大きく開 き、中の荷物を直接取り出すのも探すのも簡単。

また、荷物の出し入れの際に面テープが服にくっ付かないように、折り畳んでカバー できる細かい配慮もされています。

サイドに手持ちがありバッグを横向きでも使用可能、フルオープンファスナーが上部 開口部のように機能するので、荷物の出し入れも楽に行えます。

インナーポケットにはA4サイズも入る大型ポケットと、今回新たに伸縮性と視認性 に優れたメッシュポケット大×1、中×1、小×2サイズを採用、どこに荷物を入れたか もう迷う心配もありません。

製品仕様

急な雨や濡れ物に対応しやすい素材を採用１.グレーグリーン、２.ブラック、３.デザートブラウン

・標準小売価格：49,500円（税込・送料込／予定価格）

【Makuake先行予約受付スタート】

FLEXYバックパックは、先行してクラウドファンディングサイト「Makuake」にて予約販売プロジェクトを実施いたします。

▶ MakuakeプロジェクトページURL

https://www.makuake.com/project/flexypro/

▶ プロジェクト実施期間

2026年2月17日（火）12:00 ～ 3月30日（月）22:00（予定）

▶ Makuake限定の早期特典あり

Makuakeプロジェクト内では、超超早割・超早割など、最大32%OFFの先行者限定割引をご用意しています。

製品動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JWkWy2vSGnQ ]

Instagram：https://www.instagram.com/flexy_jpn/

Webサイト：https://www.erfolg-jp.com