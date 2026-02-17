りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 SEASONBプレミア開幕戦キングスvsアルバルク東京に決定！

沖縄バスケットボール株式会社

2026-27シーズンより新たに幕を開ける「B.LEAGUE PREMIER」の対戦カードおよび日程が発表され、9月22日(火・祝)、23日(水・祝)にTOYOTA ARENA TOKYOで開催される開幕戦が、琉球ゴールデンキングスvsアルバルク東京に決定いたしました。

2016年9月22日、B.LEAGUEの歴史的開幕戦を戦ったのも、キングスとアルバルク東京でした。舞台となった国立代々木競技場第一体育館には世界初となる全面LEDコートが設置され、華やかな演出が会場を彩る中、沖縄や全国各地から数多くのファンの皆さまに駆けつけていただきました。

“雑草のキングス vs エリートのアルバルク”と称されたその対決では、第一戦75-80、第二戦53-74でキングスが二連敗を喫し、厳しい洗礼を浴びる結果となりました。

あれから10年。キングスは皆さまと共に紡いできた歴史を背に、「B.PREMIER 開幕戦」という特別な舞台に立ちます。この大役を担えるのは、これまでのキングスの実績だけでなく、沖縄サントリーアリーナを満員の熱気で包み込み、全国各地から声援を送ってくださる日本一のファンの皆さま、そしてパートナーや地域の皆さまをはじめとする、キングスに関わるすべての皆さまの支えがあってこそです。再びこの大舞台にキングスを押し上げてくれた皆さまに、心より感謝申し上げます。

10年を経て成長した姿をB.PREMIERで示すとともに、勝敗の先にあるスポーツの力と感動を全国に届けられるよう、全力で臨んでまいります。

沖縄の誇りと情熱を胸に、琉球ゴールデンキングスは、新たな時代の幕開けに挑みます。