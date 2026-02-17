【神奈川県限定｜年度末の電池整理に】膨張したリチウムイオンバッテリーを安全回収！1点7,700円で3月も強化対応｜自治体で回収不可の電池もOK

SYSTR株式会社神奈川県のバッテリー回収

背景と目的

3月は引越し・退去・年度末整理が本格化し、保管されていたリチウムイオン電池が一斉に見つかりやすい時期です。

神奈川県内では、膨張したモバイルバッテリーや、ノートPC・タブレット内蔵電池、電動アシスト自転車用バッテリーなど、劣化・異常が疑われる電池の処分相談が増加しています。

特に神奈川は、マンション・集合住宅の比率が高いエリアも多く、管理室・共用部・倉庫などに「一時保管」のまま電池が滞留しやすい傾向があります。退去や設備入れ替えのタイミングで、まとめて発見されるケースも少なくありません。

さらに、海沿い地域では湿気や塩害の影響を受けやすく、外装の傷みや端子まわりの腐食が進行している場合もあります。見た目に異常がなくても、内部で劣化が進んでいる可能性は否定できません。

一方で、リチウムイオン電池は多くの自治体で**回収対象外（処理困難物）**として扱われることがあり、

「清掃センターで断られた」

「共用部に置いたままでどうすればいいか分からない」

「一般ごみに出すのは危険ではないか不安」

といった理由から、膨張・劣化した状態で保管が続いてしまうケースもあります。

こうした状況を受け、不用品回収サービスを展開するぽいっと回収 まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社）では、神奈川県内を対象に、膨張品を含むリチウムイオンバッテリーの安全回収を3月も強化対応します。

専門ルートでの適正搬出・耐火管理・法令遵守を徹底し、住宅・事業所・マンション共用部における「電池保管リスク」の低減を通じて、地域の安全な住環境づくりに貢献します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン

実施期間：2026年3月1日～3月31日

回収料金：1点につき 7,700円（税込）2点目以降：1点につき 3,300円（税込）

※神奈川県内出張回収・安全搬出込み

対象品目：スマートフォン内蔵電池／モバイルバッテリー／ノートPCバッテリー／電動工具用バッテリー／電動アシスト自転車用バッテリー ほか

利用方法：お見積もり時に「リチウム電池キャンペーン利用」とお伝えください

LINE写真見積もり・電話どちらも対応可能です。

※膨張・変形・発熱・液漏れがある場合も対応

※出張回収・安全搬出・管理費込み

※専門ルートでの適正搬出・適正処理

キャンペーン対応エリア

神奈川県内にて、リチウムイオン電池・膨張バッテリーの出張回収に対応しています。

3月は引越し・退去・年度末整理のご相談が増えるため、横浜市・川崎市を中心に対応枠を拡大中です。

※遠方（箱根町・湯河原町・真鶴町など）や山間部の一部は安全確保の観点から対応できない場合があります。まずは住所をご連絡ください。

◎ 横浜市（全18区対応）

鶴見区／神奈川区／西区／中区／南区／港南区／保土ケ谷区／旭区／磯子区／金沢区／港北区／緑区／青葉区／都筑区／戸塚区／栄区／泉区／瀬谷区

→ 「横浜市 バッテリー 回収」「横浜市 リチウムイオン電池 処分」などのご相談多数。

◎ 川崎市（全7区対応）

川崎区／幸区／中原区／高津区／宮前区／多摩区／麻生区

→ マンション・管理室・共用部からの回収相談が増えています。

◎ 相模原市（全3区）

中央区／南区／緑区

（※一部山間部は要相談）

◎ 湘南エリア

藤沢市／茅ヶ崎市／平塚市／鎌倉市／逗子市

→ 海沿いエリアでの湿気・塩害による劣化相談が増加傾向。

◎ 県央エリア

厚木市／大和市／海老名市／座間市／綾瀬市

→ 倉庫・事業所からのまとまった回収にも対応。

◎ 横須賀・三浦方面（要相談）

横須賀市

※一部地域は交通状況により要相談

■ こんな検索をされた方へ

・「神奈川県 バッテリー 回収」

・「横浜市 膨張 モバイルバッテリー 処分」

・「川崎市 リチウムイオン電池 回収不可」

・「湘南 バッテリー 処分 業者」

市区名と電池の状態（膨張・発熱など）をお知らせいただければ、

最短の回収可否・対応日程をご案内します。

よくあるお悩み

3月の神奈川県内では、引越し・退去・年度末整理をきっかけに、リチウムイオンバッテリーの処分相談が増えています。

実際に多いお悩みはこちらです。

・マンション／集合住宅で保管しており、発火・火災リスクが心配（共用部・管理室含む）

・海沿い・湿気・結露の多いエリアで保管していて、

膨張・端子腐食が進んでいそうで不安

・自治体で回収不可／処理困難物と言われた

（清掃センターで断られた・一般ごみに出せない）

・モバイルバッテリーやスマホ電池が複数あり、

どれが危険か判断できない

・ノートPC・電動工具・電動自転車など、

機器ごと処分したいが内蔵電池が不安

・事業所・店舗・倉庫で、

年度末前に危険物をまとめて整理しておきたい

・バッテリーだけでなく、

他の不用品と一緒に安全に分別～搬出まで任せたい

■ 3月は事故リスクが高まりやすい時期

・引越し時の圧迫・衝撃

・気温上昇による内部劣化の顕在化

・共用部での長期滞留

これらが重なり、保管中の電池トラブルが表面化しやすくなります。

「危ないかも…」と感じたタイミングが、処分の目安です。

→ 写真をLINEで送るだけで見積もりOK

・膨張している

・発熱したことがある

・状態が分からず不安

写真で状態を確認のうえ、

耐火管理・安全搬出・専門ルートでの適正処理を行います。

神奈川県内で

「バッテリーの処分に困っている」

「自治体で断られた電池を回収してほしい」

という方は、まずはご相談ください。

→ 最短当日回収も相談可能（※混雑状況により変動）

よく出る不用品例

3月は引越し・退去・年度末の整理が重なり、

保管されていたリチウムイオンバッテリー類がまとめて見つかる時期です。

・モバイルバッテリー（スマホ充電用）

・スマートフォン／タブレットの内蔵電池

・ノートPC／業務用PCバッテリー

・電動アシスト自転車用バッテリー

・電動工具用バッテリー（DIY・建設現場）

・ドローン／撮影機材用電池

・無線機／測定機器／業務端末の充電池

・ポータブル電源／小型蓄電池

【スマホ・携帯機器系】

・モバイルバッテリー／MagSafeタイプ充電池

・スマホ／タブレットの内蔵バッテリー

・電子タバコ（加熱式）の電池部分

共用部や管理室に一時保管されているケースも増えています。

【PC・オフィス機器】

・ノートPC用バッテリー（着脱式／内蔵式）

・業務用端末／ハンディ端末（PDA）バッテリー

・小容量タイプのUPS用電池／周辺機器の充電池

オフィス移転・棚卸時にまとまって出やすいカテゴリ。

【自転車・モビリティ】

・電動アシスト自転車用バッテリー

・シェアサイクル関連電池（要相談）

神奈川は利用者が多く、長期保管品の相談が増加傾向。

【工具・現場関連】

・インパクト／ドリル／丸ノコなどの工具用電池

・レーザー墨出し器／距離計など測定機器用電池

・業務用無線機／トランシーバー用充電池

事業所・倉庫からのまとめて回収依頼が増えています。

【撮影・ホビー機器】

・ドローンバッテリー

・カメラ用電池

・アクションカメラ／ジンバル／LEDライトの充電池

【防災・アウトドア】

・ポータブル電源（小型～中型）

・小型蓄電池／キャンプ用品の充電池

海沿いエリアでは湿気の影響で劣化相談が目立ちます。

■ 状態が悪くてもご相談ください

膨張・発熱・破損・液漏れの疑いがある場合でも、安全確認のうえ耐火保管ケースで搬出します。

状態が分からない場合も、写真を送っていただければ回収可否をご案内します。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

3月は引越し・退去・年度末整理が重なり、神奈川県内でリチウムイオンバッテリーの安全回収ニーズが高まっています。

実際にご相談いただいているのは、次のような方です。

・神奈川県内のマンション・集合住宅にお住まいで、

室内や共用部に保管している電池の発火リスクが気になる方

（横浜市／川崎市／相模原市 ほか）

・海沿い・湾岸エリア特有の湿気や塩分の影響で、

バッテリーの劣化・膨張が進んでいないか心配な方

（湘南・三浦方面を含む）

・観光・宿泊・飲食・サービス業などで、

店舗・施設内の危険物を年度末前に整理しておきたい事業者様

・配送・物流・建設・現場作業で、

業務端末・無線機・工具用バッテリーが溜まりがちな企業様

・自治体で回収不可／処理困難物と言われ、

処分方法が分からず困っている方

・引越し・倉庫整理・大掃除のタイミングで、

長年放置していた電池がまとめて出てきた方

・「膨張している」「発熱が不安」「自分では触りたくない」など、

安全管理を専門業者に任せたい方

■ 3月は“事故前の対策”で選ばれています

気温上昇や荷物移動が重なる3月は、内部劣化が進んだ電池トラブルが表面化しやすい時期です。

「まだ大丈夫かも」と思っていても、突然膨張や発熱が進むケースもあります。

そのため、退去前・棚卸前にリスクを減らしておきたいという理由でのご相談が増えています。

3月は事故前に安全処分のタイミング

3月は冬から春への気温変化が大きく、保管中のリチウムイオン電池の内部劣化が表面化しやすい時期です。

特に神奈川県では、

・海沿いエリア特有の湿気や塩分の影響

・マンション共用部や管理室での長期保管

・室内外の温度差

が重なり、

「気づいたら膨張していた」

「急に発熱が不安になった」

といったご相談が3月に増える傾向があります。

■ 年度末は動くタイミング

3月は、

・引越し／住み替え

・事業所の整理・設備入替

・倉庫や共用部の在庫整理

が一気に進む時期。

その際に、「処分したいのに自治体で回収不可と言われた」「清掃センターで断られて止まっている」というケースが起きやすくなります。

■ 放置より安全ルートが最善

膨張・発熱が疑われる電池は、無理に触ったり保管を続けるよりも、早めの安全処分が安心です。

迷ったら放置せず、専門ルートによる回収へ切り替えることが、事故リスクを減らす近道です。

→ 神奈川県内、最短当日対応も相談可能

（※混雑状況により変動）

