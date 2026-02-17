地上210mからの眺望と楽しめるランチブッフェが名古屋マリオット ジーニスに登場しました！

株式会社ジェイアール東海ホテルズ【ジーニス】Weekend スカイブッフェ

名古屋マリオットアソシアホテル（愛知県名古屋市中村区・総支配人 杉本篤史）のスカイラウンジ「ジーニス」では、土日祝日限定で「Weekend スカイブッフェ」を開催中です。

詳細を見る :https://www.associa.com/nma/restaurant/zenith/lunch/001752/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=nma_20260122_z

52階のスカイラウンジに土日祝日限定ランチブッフェが登場しました。

目の前で仕上げる黒毛和牛のしゃぶしゃぶをはじめ、麻婆豆腐や香港風焼きそば、彩り豊かなデザート類、さらにジーニスバーテンダーのフローズンノンアルコールカクテルなど多彩なメニューをご用意いたします。

地上210mからの眺望とともに、ご家族や友人と素敵なお食事をご堪能ください。

メニュー一例 【～3/31まで】

・黒毛和牛のしゃぶしゃぶ

・国産豚ロースのトリュフ風味クルート

・チキンガランティーヌ ネセロリと林檎のソース

・魚介とベーコンとオリーブオイルのソース

・ボロネーズラザニア

・スモークサーモントラウト コンディメント添え

・ワカサギのエスカベッシュ

・タコとフィジリのペペロンチーノサラダ

・ポークテリーヌ カラブリア風 蜂蜜風味

・茶碗蒸し

・根菜類の炊き合わせ

・小松菜と油揚げ

・飲茶

・麻婆豆腐

・香港風焼きそば

・飛騨トマトジュースのグラニテ【期間限定】

・ショートケーキ

・フランボワーズのムース

・いちごのタルト

・シュークリーム

・ノンアルコールフローズンカクテル など

お食事の途中には、サーモンとほうれん草のパイ包みをお一人様1皿ご提供します。

サーモンとほうれん草のパイ包み黒毛和牛のしゃぶしゃぶ

寒い季節にぴったりな黒毛和牛のしゃぶしゃぶもお好きなだけ。

ごまダレ、ポン酢はお好みでどうぞ。

中国料理「梨杏」の麻婆豆腐や香港風焼きそばも。

本格中華の味もぜひお愉しみください。

麻婆豆腐

ペストリー（製菓部門）による、ショートケーキやいちごのタルトなどの自家製デザートも充実。

シュークリームは目の前でたっぷりとクリームをしぼってご用意します。

デザートイメージシュークリーム

色鮮やかなオリジナルノンアルコールフローズンカクテルは、バーテンダーが一つひとつ丁寧に仕上げその場でご提供。

どなたでも気軽に愉しめる一杯です。

ノンアルコールフローズンカクテルとハーブウォーター

名古屋マリオットアソシアホテル52階

スカイラウンジ「ジーニス」TEL：052-584-1108

Weekend スカイブッフェ

期間：開催中 【土日祝日限定】

※開催日の詳細につきましては店舗へご確認ください。

※季節によりメニューが異なります

時間：11:00～15:00【各回90分制】

・11:00～/11:30～

・13:00～/13:30～

料金：大人/6,500円、小学生/3,900円、幼児（4歳～未就学児）2,600円

予約：公式ホームページから予約可

URL：https://www.associa.com/nma/restaurant/zenith/lunch/

名古屋マリオットアソシアホテル

450-6002

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

URL： https://www.associa.com/nma/

Tel： 052-584-1111(代表) JR名古屋駅直結

※掲載している写真はすべてイメージです。

※表示の金額は消費税等を含む総額表示です。

※食材の仕入れ状況等により、メニューを変更する場合がございます。

【名古屋駅直上】名古屋マリオットアソシアホテル