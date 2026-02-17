大人気「ドールズフロントライン」より、「ST AR-15」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「ファレノ」より、『ドールズフロントライン ST AR-15 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●ドールズフロントライン ST AR-15 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196787&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ドールズフロントライン ST AR-15 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：28,050円(税込)

□発売日：2026年7月予定

□ブランド：ファレノ

【スケール】1/7

【サイズ】全高約260mm

原型製作：Rico

大人気「ドールズフロントライン」よりST AR-15が1/7スケールで登場！

特徴的なアサルトライフルやコンバットナイフなどの精密に再現されたミリタリー要素、劇中の雰囲気を見事に再現したST AR-15のクールな佇まいなどが原型師RICO氏の手により見所満載に再現されています。

造形、彩色ともにこだわり抜かれた逸品をぜひお手元でご鑑賞ください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『ドールズフロントライン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=23106&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)SUNBORN Network Technology, Mica Team / GRIFFIN & KRYUGER

