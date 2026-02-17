植物育成ライトの「BRIM」、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」にて「花・観葉植物」ジャンル賞を受賞！

BRIM合同会社

植物育成用LEDライトの開発・販売を行うBRIM合同会社（本社：東京都港区、代表：朱 子）が、楽天市場が選出する「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025 花・観葉植物 ジャンル賞」を受賞したことをお知らせいたします。

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」は50,000店を超える楽天市場のショップの中から、お客様による投票数、売上、成長率、注文数、お客様対応などを総合的に評価し、各ジャンルにおいてその年のベストショップを選出するものです。

■楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025：

https://event.rakuten.co.jp/soyshop/

■受賞コメント

この度は、栄えある賞をいただき誠にありがとうございます！

私たちが提案してきた『室内園芸』が、多くのお客様の生活に根付いていることを実感し、身の引き締まる思いです。



これまで、花や観葉植物などは屋外で育てられることが多く、市場全体が天候や季節性に大きく左右される傾向にありました。そうした状況下でBRIMは、太陽光の代わりとなる「植物育成ライト」という市場を中心に、天候や居住環境に左右されずに植物を育てられる「室内園芸」という新たなライフスタイルを提案してきました。

今回の受賞は、単なる商品の販売だけでなく、室内園芸という文化の普及、そして市場全体の活性化に寄与できた結果であると自負しております。

今後は設置のハードルをさらに下げた製品作りに注力し、これからも『My Green Lifestyle』をテーマに、室内園芸をより身近にするブランドとして植物のある暮らしに欠かせない光と温もりをお届けしてまいります。

2025年、特に人気のBRIM製品をご紹介

今回の受賞を牽引した、楽天市場で高評価をいただいているプロダクトをご紹介します。

SOL（ソル）

高い演色性とデザイン性を兼ね備えた、BRIMを代表する植物育成ライト。植物が持つ本来の鮮やかな色味を室内でも美しく引き出し、スポットライトのように空間を演出します。

SOL 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/brimtokyo/sol/

FLORA（フローラ）

挟むだけで簡単設置のクリップ式を採用。タイマー機能と調光機能を標準搭載し、植物の成長サイクルに合わせた細やかな光管理が可能に。3本のフレキシブルアームで照射角度も自由自在。

FLORA 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/brimtokyo/flora3-bk/

PANEL A（パネル エー）

薄型・軽量設計ながら、IR（赤外線）やUV（紫外線）を含むフルスペクトルLEDを搭載。ラック等へ設置のしやすさを追求し、多数の植物を管理する方の理想が形になりました。

PANEL A 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/brimtokyo/panel-a-2/

BRIMについて

BRIMは、2022年にスタートした植物育成用品ブランドです。主力製品のLEDライトは、自然光と同等の光を照射することで、室内でも屋外に近い環境を実現。場所や天候を問わず、植物がのびのびと育つ空間づくりをサポートします。「My Green Lifestyle」をコンセプトに、グリーンのある豊かな暮らしを届けてまいります。

「BRIM」公式サイト：https://www.brimtokyo.jp/

【会社概要】

社名：BRIM合同会社

本社所在地：東京都江東区豊洲2丁目1番9号豊洲セイルパークビル 2階

代表：朱 子

設立：2022年4月22日

事業内容：植物用育成ライトをはじめとする自社商品の企画・

【SNS情報】

X：https://twitter.com/brimtokyo

Instagram：https://www.instagram.com/brimtokyo

