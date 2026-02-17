【大規模校の校務DXを支援】KOOM時間割クラウド、私立中高向け「初年度利用料半額」キャンペーンを開始

コトバンク株式会社

教育者の可能性を最大化するEdTechカンパニー、コトバンク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小泉純）は、校務DXプラットフォーム「KOOM（コーム）時間割クラウド（以下、KOOM）」において、一定以上のクラス数・コマ数を持つ私立中学校・高等学校を対象とした「2026年度初年度利用料半額キャンペーン」を実施することをお知らせいたします。

■校務DXサービス「KOOM」とは（https://www.koom-info.cloud/）

「KOOM（コーム）」は、学校現場で最も負担の大きい「時間割作成」をはじめ、「日課管理（授業振替・時数集計）」や「試験監督割り当て」など、教務に関する煩雑な業務をクラウド上で一元管理・自動化する校務DXプラットフォームです。独自の最適化アルゴリズムにより業務時間を劇的に削減し、教職員の働き方改革と教育の質の向上を支援します。

■ 大規模校における「時間割作成」の課題と本キャンペーンの目的

中学校・高校において、クラス数や教員数が多い大規模な運用では、施設予約や教員の勤務希望、教科ごとの制約が複雑に絡み合い、時間割作成の工数が膨大になります。 KOOMはクラス数に関わらず高い精度で時間割を自動作成できるため、規模が大きければ大きいほど、その導入メリット（投資対効果）を強く実感いただけます。本キャンペーンを通じて、複雑なパズル作業に悩む現場の負担軽減を強力に推進します。

■ KOOM導入による効果

■ KOOMの機能的特長

■ キャンペーン概要

- 年間約150時間の業務削減を実現 教員100名規模の学校において、勤務希望の収集からコマ配置、運用までをデジタル化することで、従来の手作業と比較して年間約150時間の業務時間削減を見込みます。- 業務の「属人化」を解消 クラウド上で複数名が同時に作業できるため、「特定のベテラン教員しか時間割が組めない」という属人化リスクを解消。チームでの効率的な運用と、スムーズな業務引き継ぎを可能にします。- 教育の質の向上に寄与 パズル作業に費やしていた膨大な時間を削減することで、教員が生徒と向き合う時間や、授業準備などの本来注力すべき教育活動に時間を充てることが可能になります。- 高度な数理最適化アルゴリズム 「焼きなまし法」や「反復局所探索法」といった高度なアルゴリズムを独自にチューニングして搭載。人間が40時間かけて行っていた複雑なコマ配置をわずか数十分で完了させ、複数の最適化パターンを提示します。- 物理的な配置不能を検知 「どうやってもコマが入らない」場合、システムエラーではなく「条件（制約）の矛盾」として検知します。これにより、人間が条件を緩和・修正すべき箇所が明確になり、手戻りを防ぎます。- 日課管理・授業振替への対応 作成した時間割はそのまま日課管理（運用）フェーズへ移行可能。急な授業変更や振替もドラッグ＆ドロップで対応でき、時数集計の自動修正や教員間へのリアルタイム共有が行われます。

一定のコマ数以上の運用を行う学校法人様を対象に、「Powerプラン」の月額費用を初年度に限り半額で提供いたします。

- 特典内容：- - 2026年度の月額費用が半額（通常 29,800円/月 ＋税 → 14,900円/月 ＋税）- - 2026年3月末まで無料トライアルを提供- - 標準のデータ入力サポート、操作方法のご案内を付帯- 適応条件：- - 総クラス数が50クラス以上であること（※）- - 2026年度（2026年4月～）の年間契約に同意いただけること- - 導入実績として弊社Webサイトでの公開（ロゴ掲載、インタビュー等）にご協力いただけること- 募集期間：- - 2026年3月末までにお申込みいただけること

（※）総クラス数：契約範囲のクラス数の総和。小中高など、学校や学年を組み合わせていただけます。（例：小学校6学年×1学年3クラス＋中学校3学年×1学年4クラス＋高校3学年×1学年7クラス=51クラス）

■ お問い合わせ・詳細

■本キャンペーンのお申し込みや導入に関するご相談は、下記公式サイトより承っております。

KOOMサービスサイト https://www.koom-info.cloud/contact/

コトバンク株式会社について

コトバンク株式会社は、「教育に、最高の道具を」をビジョンとして掲げ、教育を通じて「人々の可能性を最大化する」ことをミッションに、教育者を支援するためのサービス・システム開発などを行うEdTechカンパニーです。

事業内容

- 校務DXサービス「KOOM時間割クラウド」の企画・開発・提供(https://www.koom-info.cloud/)- 音読指導アプリ「リピートーク」の企画・開発・提供(https://www.repeatalk-info.net/)- 国際教育の今とこれからがわかるメディア「国際教育ナビ」の運営(https://kknavi.jp/)

会社概要

会社名：コトバンク株式会社 COTOBANK INC.

- 所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-15-12 301- 代表取締役：小泉 純- 設立年月：2008年8月- 資本金：40,050,000円- URL：https://www.cotobank.net/