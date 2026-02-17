【原価高騰・人材不足に対応】「社長の分身（飲食業向け）」サービスを正式リリース

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、

飲食業に特化した経営支援サービス「社長の分身」の提供を開始いたしました。

本サービスは、売上不安定・人材定着難・原価高騰といった課題を抱える飲食企業に対し、

経営者の判断基準を言語化し、組織で再現できる仕組みへ落とし込む支援を行うものです。

飲食業では、

・値上げの判断

・原価と品質のバランス

・人件費とサービスレベルの最適化

・出店判断や撤退判断

といった重要な経営判断が日常的に発生します。

しかし、多くの企業では判断基準が属人化しており、

売上はあっても利益が残らない、顧客満足を優先すると現場が疲弊するという構造が起きています。

本サービスでは、登録0円で

・飲食業特化の経営分析

・原価・人件費・顧客単価構造の可視化

・利益と満足度を両立させる判断軸の整理

・何度でも無料の経営相談

を受けられる点が大きな特長です。

▶ サービス公式サイト

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/

■ 背景

現在の飲食業界は、原材料費の高騰、人材不足、価格競争の激化により、

「頑張っているのに利益が残らない」構造が慢性化しています。

顧客満足度を高めようとすれば値引きや過剰サービスに陥りやすく、

利益を優先すれば顧客離れやスタッフ離職が進む。

このような二項対立に悩む経営者が増えています。

当社では、これらの課題は施策不足ではなく、

判断基準が整理されていない構造問題であると捉えています。

■サービス特徴

1. 判断基準の言語化

経営者の経験や感覚に依存している意思決定を整理し、組織で共有可能な判断軸へ変換します。

2. 利益構造の再設計

客単価、回転率、原価率、人件費率を統合的に分析し、持続可能な利益モデルへ再構築します。

3. 顧客満足と利益の両立設計

「何でも応える」ではなく、「選ばれ続ける価値」を明確化。

無理なく満足度が維持される構造を整えます。

4. 無料・何度でも相談可能

年商1億円～100億円規模まで対応。

業態・規模を問わず相談が可能です。

■ 導入企業の変化（一例）

・値引き依存から脱却し、客単価が改善

・判断基準が共有され、現場の迷いが減少

・原価管理の精度向上により利益率が安定

・店長判断が増え、社長依存が軽減

・クレーム対応が統一され、顧客信頼が向上

売上を追う経営から、利益と信頼が積み上がる経営へ転換した事例が生まれています。

■なぜ“無料”で提供するのか

当社は、5方良し経営（会社・従業員・顧客・世間・次世代）の考え方を基盤としています。

飲食業は地域経済と雇用を支える重要産業です。

短期数字に追われる経営が続けば、疲弊と廃業が増加します。

まずは判断基準を整えるきっかけを提供すること。

それが業界全体の健全化につながると考え、登録無料での提供を開始しました。

▶ 社長の分身 無料登録（30秒）

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/

■ 関連コンテンツ

・顧客満足度と売上は本当に比例するのか

https://lumission.world/jp/media/marketing/0259/

・利益率を改善する経営設計とは

https://lumission.world/jp/media/kaizen/0213/

・社長依存から脱却する組織の作り方

https://lumission.world/jp/media/human/

・5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

・5方良し経営セミナー

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/

■ 今後の展開

今後は

・飲食業向け5方良し経営セミナーの開催

・業態別判断基準テンプレートの公開

・地域飲食企業との連携プロジェクト

・人材定着支援との統合プログラム

を順次展開予定です。

飲食業界において、売上と満足度が循環する経営モデルを普及させてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact