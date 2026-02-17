食事管理の習慣化をサポートする新メニュー登場！「100kcalマイサイズ チキンカレー」「100kcalマイサイズ ガパオ」

大塚食品株式会社

大塚食品株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：池内呉郎）は、『マイサイズ』レギュラーシリーズから、「100kcalマイサイズ チキンカレー」「100kcalマイサイズ ガパオ」の2品を、2026年3月2日（月）に全国で発売します。

【開発の背景】

『マイサイズ』は、100kcal・塩分2g以下の設計で、手軽においしく食事管理ができるレトルト食品を中心としたシリーズです。2010年の発売以来、健康的な食生活を続けられるよう、飽きずに楽しめるメニューの拡充を進めてまいりました。

このたび、初めての方にも親しみやすい定番メニューと、シリーズの中でも好評なエスニック料理の新メニューを追加し、豊富なラインアップで食事管理の継続をサポートします。

【製品特長】

・チキンカレー：100kcalでありながら野菜の旨みと粗びきスパイスが効いた、コク深く家庭的な味わいのチキンカレーです。

・ガパオ：タイ料理のガパオを、塩分2g以下に抑えつつ、バジルやナンプラー、唐辛子の旨みと香りで食べ応えのある一品に仕上げました。

『マイサイズ』は今後も、多様な食生活のニーズに応える製品を提案してまいります。

【新製品概要】

■製品特長 ： おいしく続けられるカロリーコントロール。1人前当たり塩分2g以下の適塩設計。豊富なラインアップ。全てレンジで簡単調理。100kcalのソースと150kcalの「マンナンごはん」を合わせると、1食当たり250kcal。

■希望小売価格 ： 各160円（税込173円）

■発売日 ： 2026年3月2日（月）

■販売エリア ： 全国

■販売チャネル ： 量販店、コンビニエンスストア、ドラッグストア、調剤薬局、ECサイト等

■ラインアップ

■製品サイト ： https://www.mysizenews.jp/