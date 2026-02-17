奈良限定「サナエちゃん大好き豚まん」2月9日(月)より販売開始！高市早苗氏サイン入りの特別仕様

株式会社ワールド・ヘリテイジ

株式会社ワールド・ヘリテイジ（奈良市高畑町 代表：東 正教）が運営する奈良市内のホテルおよび観光施設にて、2026年2月9日(月)より、「サナエちゃん大好き豚まん」 の販売を開始いたしました。

本商品は、高市早苗首相が好きな食べ物として挙げる「豚まん」（高市早苗氏公式サイトより）に、高市首相のサインを焼き印として施した限定仕様です。2025年12月より提供している「サナ活ランチ」で最も人気だった“豚まん”を、奈良に宿泊されるお客様にも楽しんでいただけるよう、お土産用として新たに商品化。オリジナルキャラクター 「サナエちゃん」 をデザインしたパッケージで、奈良観光の思い出にふさわしい一品となりました。

■商品説明

「サナエちゃん大好き豚まん」は、ふっくらとした生地とジューシーな餡が特徴の人気豚まんに、高市首相のサインを焼き印として施した奈良限定の商品です。 もともと奈良ロイヤルホテルで販売した「サナ活ランチ」で好評だった豚まんを、宿泊者や観光客にも持ち帰って楽しんでいただけるよう、“お土産用（冷凍）”と“その場で食べられる単品販売”の2種類を展開。

手軽に購入できるほか、オリジナルキャラクター 「サナエちゃん」 の入ったパッケージが目を引き、観光土産としても喜ばれています。

■商品詳細

■販売場所一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61689/table/54_1_a10342d2032fb4a1068c8c400aad88e0.jpg?v=202602180151 ]◆奈良ロイヤルホテル- 【お土産用（2個入・冷凍 880円）】販売場所：1F売店（フロント横）／販売時間：8:00～23:00- 【セット販売（豚まん1個＋フリーソフトドリンク／1,000円）】提供場所：1F レストラン・ラウンジ「扇滝」／提供時間：11:30～16:00（L.O.15:30）／提供方法：イートイン◆奈良ロイヤルホテル・沙山華

【お土産用（2個入・冷凍 880円）】販売場所：沙山華／販売時間：昼11:30～14:00・夜17:30～20:00／定休日：月・火

◆なら和み館- 【お土産用（2個入・冷凍 880円）】販売場所：1F物販コーナー（エントランス）／販売時間：9:30～16:30- 【単品（1個300円）】販売場所：1F「地酒BAR なら」内／販売時間：9:30～16:30／販売方法：テイクアウト・イートイン両方対応◆ホテルアジール・奈良

【お土産用（2個入・冷凍 880円）】販売場所：ロビー／販売時間：8:00～22:00／テイクアウト可（レンジ対応）

◆ホテルアジール・奈良アネックス

【お土産用（2個入・冷凍 880円）】販売場所：ロビー／販売時間：24時間／テイクアウト可（レンジ対応）

株式会社ワールド・ヘリテイジ

株式会社ワールド・ヘリテイジは奈良・大阪で宿泊、観光施設を運営し、地域文化を尊重し地域の観光振興のために事業活動をしてきました。

2025年10月28日時点の東京商工リサーチの調査において、株式会社ワールド・ヘリテイジは奈良県内の宿泊業における売上高No.1を達成いたしました。今後も、奈良の魅力を国内外へ発信し、皆様に愛される宿泊施設づくりに努めてまいります。