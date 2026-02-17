aunn在庫・類似アイテム、シューズカテゴリーへ対応領域を拡大 ～シップス公式オンラインショップにてPOCを開始～

株式会社メイキップ

株式会社メイキップ（東京都新宿区、代表取締役：柄本 真吾、以下「メイキップ」）は、「aunn 在庫・類似アイテム」サービスにおいて、新たにシューズカテゴリーの対応を開始いたしました。また、シップス公式オンラインショップにて、本サービスのPOC（概念実証）を開始いたしました。本取り組みにより、シューズカテゴリーでの欠品によるユーザーの離脱を防ぎ、より快適な購買体験と新たな販売機会の創出を実現します。

■シップス公式オンラインショップにてPOC（概念実証）を開始

シューズカテゴリーは、サイズや素材・色味によるバリエーションの多さから、欠品が発生しやすいカテゴリーのひとつです。サイズ・カラーの一部が売り切れてしまうと、商品ページからの離脱や検索のやり直しにつながりやすく、機会損失が生まれやすい傾向があります。こうした背景を受け、従来、洋服やバッグを適用対象としていた「aunn 在庫・類似アイテム」のサービス範囲を拡大し、新たにシューズカテゴリーを対象範囲といたしました。



シップス公式オンラインショップにおいては、以前より「aunn 在庫・類似アイテム」を導入いただき、顧客体験の向上に努めてこられましたが、この度のシューズカテゴリーへの対応拡大にあたり、その有効性を検証するPOCを開始いたします。

本サービスにより、サイズやカラーが欠品している場面でも、“在庫がある似た商品”をその場で表示できるようにすることで、ユーザーが検討を中断せずに選択を続けられる導線を実現しています。これにより、気に入った商品が買えないことで発生していた離脱を防ぎ、スムーズな購入体験につながります。

■アップデート概要

今回のアップデートでは、商品画像や商品のテキスト情報から、AIを用いて靴の特徴を抽出することで、欠品時に“在庫がある似た商品”を表示することが可能になりました。

ユーザーが希望するサイズやカラーが欠品している場合でも、購入を断念せずに済むようになり、ECサイトでの購入体験の向上に寄与します。

■「aunn 在庫・類似アイテム」について

aunn 在庫・類似アイテムは、欲しいアイテムのサイズやカラーが欠品していた時に、ユーザーの体型に合う在庫がある“似た商品”をパーソナライズ表示するサービスです。

これまで購入を断念していた欠品のシーンにおいて、ユーザーに合った代替案を提示することで、新たな購入機会を生み出します。

■「aunn Personalization」について

「aunn Personalization」は、サイズレコメンドサービス「unisize」に蓄積された膨大な体型データやユーザーの嗜好データをもとに、ユーザー一人ひとりに最適なアイテムやコーディネートをパーソナライズ表示するサービスです。ユーザーは、自ら検索して探し回ることなく、欲しい情報やアイテムに自然と出会うことができ、スムーズで快適なカスタマーエクスペリエンスを実現します。

