【パーク ハイアット 京都】シグネチャーレストラン 「八坂」- 春の滋味を重ね季節の息吹を堪能する春限定ディナーと期間限定ランチ

パーク ハイアット 京都（所在地：京都市東山区高台寺桝屋町360、総支配人：マシュー・キャロル）は、4階 シグネチャーレストラン『八坂』 にて、春の恵みを贅沢に用いた、春限定のディナーコース、また期間限定のランチ営業を実施いたします。

眼下に広がる波打つ瓦屋根と、京都を象徴する八坂の塔を大迫力のパノラマ景色でご覧いただきながらお食事をお楽しみいただけるシグネチャーレストラン 『八坂』。鉄板焼きの躍動感を目の前で楽しみながら、シェフの巧みな手さばきと絶妙な火入れによって生み出されるお料理の数々は、フレンチの繊細さを纏った美しい仕立てでご提供しております。シェフとの対話を楽しみながら、鉄板焼きとフレンチが織りなす唯一無二の美食体験をご堪能ください。

この春、料理長 小山 健太郎が手掛けるのは、春の滋味を重ね、旬を味わう全7品のディナーコース。空豆や筍、鳴門鯛といった、春に旬を迎える食材をふんだんに取り入れ、素材そのものの力を引き出しながら、フレンチの繊細な技を重ねた、季節の贅沢を堪能できる内容でお届けいたします。また、通常はディナーのみの営業となる八坂では、桜の季節に限り、毎週日曜にランチ営業をご案内いたします。京都の歴史ある街並みが春の穏やかな光に包まれる、通常ではご覧いただくことのできない明るい街並みを背景に、美味と香りに満ちた贅沢な食体験をご体験ください。

春メニュー詳細

春のディナーコース 『八坂』より、シェフおすすめの4品をご紹介いたします。「筍 菜花 山椒 サバイヨン」を除く他3品は、ランチコースでもご堪能いただけます。

■クリスタルキャビア 空豆 フレッシュチーズ 京丹後産オリーブオイル

春らしくグリーンピースで仕立てたブリニには、濃厚でなめらかなフレッシュチーズと、ほくほくとした食感と柔らかな青い香りが心地よい空豆をあしらいました。仕上げには、寒暖差のある土地で育ったことで実が引き締まり、甘みが凝縮した京丹後産のオリーブオイルをひと筋。華やぐ香りで全体を優しく包み、あわせて添えたクリスタルキャビアが味わいに奥行きをもたらします。それぞれの素材が調和を奏でる春のアミューズが、コースの始まりを彩ります。

■ 筍 菜花 山椒 サバイヨン

春の訪れを告げる食材のひとつ、筍。瑞々しい旬の筍は、バターで表面を香ばしく焼き上げることで、素材本来のやわらかな味わいと豊かな香りを引き出します。そのほのかな甘みに寄り添うのは、味噌の旨味を重ねたサバイヨンソース。和と洋が静かに溶け合い、春の滋味を奥深く際立たせる一品へと昇華させました。ほろ苦い菜の花と山椒の清々しい香りをアクセントに加え、塩味と旨味の層が加わり、筍の持つ繊細な味わいをより一層引き立てるひと皿へと仕立てました。

■鳴門鯛 グリーンアスパラガス 行者ニンニク

春の風物詩のひとつでもある桜鯛。産卵前のもっとも脂がのる春の時期に水揚げされ、その淡い桜色から「桜鯛」と称されています。なかでも、徳島県・鳴門の急流と豊かな餌に育まれた鳴門鯛は、身の締まりと脂の旨みの均衡が見事な逸品です。この鳴門鯛を、藁と黒文字の香りを纏わせながら皮目を香ばしく焼き上げ、素材本来の力強い旨味を引き出しました。付け合わせには、瑞々しい極太のアスパラガスと、香りの余韻を引き立てる行者ニンニク。さらにモリーユ茸を、フランス・ジュラ地方の名醸酒ヴァン・ジョーヌと合わせ、芳醇で奥行きのあるソースを纏わせました。

■ババ 季節の柑橘 バニラ 輪廻ラム

水を使わず、国産小麦と発酵バターのみで練り上げた生地は、バターの深いコクを際立たせ、しっとりと香り豊かに焼き上げました。生地に寄り添うのは、甘み・酸味・ほろ苦さを見極めた3種類のシトラスに、京都・亀岡の蜂蜜、バニラ、八角、シナモンを重ねた特製シロップ。奥行きのある味わいのシロップを、蜂蜜のようなやわらかな香りと滑らかな口当たりをもつ京都・松井酒造のラム「輪廻（りんね）」でフランベし、芳醇な香りを纏わせました。しっとりと仕立てたババに、温かなシロップのすっきりとした甘さが重なり、さらに自家製の冷たいバニラアイスクリームが寄り添うことで、温度と香りのコントラストをお楽しみいただけます。

ご予約詳細

◆春のディナーコース 『八坂』

提供期間：2026年3月1日（日）～2026年5月10日（日）

ご入店時間：1部：17:00 2部：20:00 または 20:30 *2部制でのご案内となります。

場所：4階 『八坂』

料金： ・八坂 （全7品） 33,000円（税込・サービス料15%別）

・クリスタルキャビア

空豆 フレッシュチーズ 京丹後産オリーブオイル

・黒鮑

春キャベツ フルーツトマト アンチョビ

・筍

菜花 山椒 サバイヨン

・鳴門鯛

グリーンアスパラガス 行者ニンニク

・国産黒毛和牛テンダーロイン

または

・近江牛テンダーロインと京中式熟成牛サーロイン（＋4,000円）

自然耕房あおき 季節のお野菜

・京丹後産コシヒカリ

桜エビ チョリソ サフラン

・ババ

季節の柑橘 バニラ 輪廻ラム

店舗URL: https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-kyoto/itmph/dining/yasaka

予約ページURL: https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-park-hyatt-yasaka/reserve?menu_lists[]=6993d25297b4a03ac00bcfac(https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-park-hyatt-yasaka/reserve?menu_lists%5B%5D=6993d25297b4a03ac00bcfac)

◆春のランチコース

提供期間：2026年3月29日（日）、4月5日（日）、12日（日）、19日（日）、26日（日）、5月3日（日）

ご入店時間：12:00

場所：4階 『八坂』

料金： 春のランチコース （全5品）16,500円（税込・サービス料15%別）

・クリスタルキャビア

空豆 シェーブル 京丹後オリーブオイル

・鳴門鯛

アスパラガス 行者ニンニク サバイヨン

・近江牛サーロイン

自然耕房あおき 季節のお野菜

・京丹後コシヒカリ

たけのこ 桜エビ チョリソ

・ババ

季節の柑橘 バニラ 輪廻ラム

店舗URL: https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-kyoto/itmph/dining/yasaka(https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-kyoto/itmph/dining/yasaka)

予約ページURL: https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-park-hyatt-yasaka/reserve?menu_items[]=696ef42c48c279e24435ccdd(https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-park-hyatt-yasaka/reserve?menu_items%5B%5D=696ef42c48c279e24435ccdd)

*メニューは仕入れ状況により、変更となる場合がございます。

八坂料理長

料理長 小山 健太郎

1989年、自然豊かで食材に恵まれた熊本県に生まれた小山は、幼少期から祖母の畑で採れたての野菜を味わい、料理上手な母のもとで食の魅力に惹かれて育つ。2008年に都内のフレンチレストランでキャリアを開始し、2013年に渡仏。ブルゴーニュの三ツ星レストラン『メゾン・ラムロワーズ』をはじめ、5年間にわたり各地で研鑽を積む。帰国後、『フレンチモンスター』のシェフに

就任し、『Gault & Millau 2022』で3トックを獲得。クラシックを尊重しつつも柔軟な創造性を発揮する小山が、京都の豊かな食材を生かし、シアトリカルな鉄板焼きと繊細なフレンチが融合する唯一無二の食体験を生み出す。

