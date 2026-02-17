国内最大級のライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」、ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」でキャラクターグッズの販売配信を2月20日に実施

株式会社Cellest

日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す株式会社Cellest（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木宏志、以下当社）は、ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE（ウェイブ）」において、ライブコマース専門事務所「トキバナ」が運営する月商2億円超の国内最大級のライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」の配信を、2026年2月20日（金）12:00より実施することをお知らせいたします。

■ 配信概要

■ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」とは

- 配信日時：2026年2月20日（金）12:00～13:00- 内容：キャラクターグッズの販売- 配信チャンネル：ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」内の「ぞうねこちゃんねる」アカウント

「WABE」は「見て（Watch）、きいて（Ask）、買って（Buy）、たのしい（Enjoy）」をコンセプトとした、ライブコマース専用のECモールアプリです。

販売事業者（配信者）であるメーカー・ブランドやライブコマーサーと消費者（視聴者）を繋ぐ、ライブコマースプラットフォームとなっています。

販売事業者がライブ配信を通じて消費者とリアルタイムにコミュニケーションを取りながら商品の紹介と販売を行うことができるほか、配信外でも商品購入ができるモール機能やSNSのDM機能がついていることも特長です。

また、販売事業者は注文状況や顧客データの管理からデータ分析までを、「WABE」上で完結することができます。

■「ぞうねこちゃんねる」とは

- アプリ名：WABE- 対応OS：iOS / Android- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press- アプリダウンロードURL：https://app.adjust.com/1pew8384

「ぞうねこちゃんねる」は2017年より、国内外のアパレル・コスメ・雑貨・食品など、幅広いジャンルの商品を販売しているライブコマースチャンネルです。

数々のライブコマースイベントで1位を獲得。1配信の最大総視聴者数は97万人を超え、一回の配信で1億円以上を販売、月間売上は2億円を突破するなど、国内トップクラスの販売実績を誇ります。

販売やPRのご依頼も受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。

【「ぞうねこちゃんねる」 TikTokShop】

https://vt.tiktok.com/ZSAMp1Wpk/?page=TikTokShop

（TikTokアプリダウンロード済みのスマートフォンからのみアクセスが可能です）

【「ぞうねこちゃんねる」SNSアカウント】

■「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

- TikTok（@kmkn___） https://www.tiktok.com/@kmkn___- Instagram（＠zouneko_channel） https://www.instagram.com/zouneko_channel/

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社Cellest

住所：大阪府大阪市中央区本町3丁目1－10 PMOEX本町 11階

設立：2019年7月31日

代表者：佐々木宏志

事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業

- コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/- ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/- ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press- アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1pew8384- 代表公式X：https://x.com/hiroza1220- コーポレート公式X：https://x.com/Cellest_co- コーポレート公式note：https://note.com/cellest/- ライブコマース研究所公式note：https://note.com/livecommercelab