コスモヘルスカップ 2026 PGA公式日本プロゴルフグランド／ゴールドシニア選手権大会として開催

コスモヘルス株式会社

コスモヘルス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小塚崇史）は、「コスモヘルスカップ」において、2026年大会より、公益社団法人日本プロゴルフ協会（以下、PGA）公式競技である「日本プロゴルフグランドシニア選手権大会」および「日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会」のメインスポンサーとして開催することをお知らせいたします。

左よりPGA明神正嗣会長、コスモヘルス株式会社小塚崇史代表取締役社長

現在、PGA競技において、日本タイトル戦を争う競技は、以下の大会となっています。

「日本プロゴルフ新人選手権大会」

「日本プロゴルフ選手権大会」

50歳以上の選手を対象とした「日本プロゴルフシニア選手権大会」

60歳以上の選手を対象とした「日本プロゴルフグランド・ゴールドシニア選手権大会」

これらの大会はいずれも、日本のシニアプロゴルフ界を代表する公式競技として、長い歴史を重ねてきました。

なお、日本プロゴルフシニア選手権大会は、円谷フィールズホールディングス株式会社様がメインスポンサーを務め、「日本プロゴルフシニア選手権大会 ULTRAMAN CUP」として開催されています。

コスモヘルスカップは、2020年よりPGAシニアツアーの一戦として開催を続けてきました。

競技の質を大切にしながら、盛り上げ隊を筆頭に会場全体で選手を後押しする演出や取り組みにも力を入れ、ギャラリーと一体となった大会づくりを行ってきました。

選手からも、大会の雰囲気や運営について前向きな声が寄せられるなど、競技面と大会の熱量、その両立を大切にしてきた大会です。

こうした取り組みや実績を踏まえ、PGAとの協議を経て、2026年より大会の位置づけを刷新。

日本タイトルを冠する公式選手権大会として開催する運びとなりました。

2026年大会は、

「コスモヘルスカップ 第54回日本プロゴルフグランドシニア選手権大会2026」

「コスモヘルスカップ 第46回日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会2026」

としてグランドシニア、ゴールドシニアの両カテゴリーにおいて、日本を代表する大会のひとつとして開催されます。

大会は2026年9月1日（火）・2日（水）の2日間、千葉県・南総カントリークラブでの開催を予定しています。

本大会開催にあたっての想いを、代表取締役社長の小塚崇史は次のように述べています。

代表取締役社長 小塚崇史 コメント

現在、日本の人口における65歳以上の割合は29％という世界最高水準に達し、人口の約3人に1人が高齢者という人口構造となっています。

「高齢者が健康で生きるのか、病気で長生きするのか」

この選択が、日本の未来を決める時代に入っています。

コスモヘルスは創業42年目を迎える医療機器メーカーとして、病気のない社会を作ることをビジョンに掲げ、ショールームを通じて、医療機器・運動・食事アドバイスを組み合わせた生活習慣改善サポートを日本全国に広めることで、日本国民の健康寿命延伸を目指しております。

そこで、さらに日本国民の健康寿命延伸に貢献することを目指して、2020年からPGAシニアトーナメントの公式スポンサーに就任しました。

50歳を超えてもなお、選手同士が勝利を目指して競い合い、60代、70代になっても人生の生き甲斐を大事にしているシニアにスポットライトをあてたいという思いで開催を継続してきました。

昨年の第6回大会は、開催地である埼玉県鳩山町と包括連携協定を結び、コスモヘルスと鳩山町の共催として開催。コスモヘルスカップの社会的価値を高められたことを嬉しく思います。

今回PGAより、

「コスモヘルスカップの雰囲気が素晴らしい。参加している社員が一丸となって大会を盛り上げており、非常に一体感のある唯一無二の大会。特に名物の『盛り上げ隊』のエネルギーには圧倒された。このエネルギーを、日本タイトル戦で発揮してくれないか」という打診をいただきました。

日本プロゴルフグランドシニア選手権大会は今年で第54回。

日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会は今年で第46回。

日本チャンピオンを決定する伝統ある大会において、メインスポンサーを務めさせていただけることを大変光栄に思い、あわせて60歳以上・68歳以上の各世代で活躍される選手の皆様を応援したいという強い想いから、お引き受けすることにしました。

主催者であるPGAの皆様との連携を大切に、日本の未来を明るくするという使命を持ち、大会をサポートしてまいります。

「健康と生き甲斐が人生を輝かせる」というコスモヘルスカップのコンセプトを日本タイトル戦でも表現していくことを目指していきます。

皆様、どうぞ応援よろしくお願いします。

【大会概要】

コスモヘルスカップ 第54回日本プロゴルフグランドシニア選手権大会2026

コスモヘルスカップ 第46回日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会2026

賞金総額：20,000,000円

内訳：

・グランドシニア 賞金総額 1,000万円（優勝賞金 200万円）

・ゴールドシニア 賞金総額 1,000万円（優勝賞金 200万円）

日程：2026年9月1日（火）～2日（水）

会場：南総カントリークラブ（千葉県）