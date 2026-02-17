ベトナム航空、ヨーロッパ・アジアの新規路線を同時拡充

ベトナム航空 日本支社

ベトナム航空（日本支社：東京都千代田区、総支配人：ゴー・シー・アイン）は、グローバルネットワーク拡大の一環として、ヨーロッパおよびアジアの新規2路線を開設いたします。2026年6月16日（火）よりハノイ＝アムステルダム線を週3便（火・木・土）、さらに2026年4月2日（木）よりホーチミン＝プーケット線を週5便（月・火・木・土・日）で新規就航します。これにより同社は、欧州方面の長距離路線とリゾート路線の両方を強化し、お客様の旅の選択肢をさらに広げます。

アムステルダム線の開設により、ベトナムから欧州へのアクセス利便性が向上するとともに、両国間の経済・貿易・投資・文化交流をより一層促進します。機材には最新鋭ワイドボディ機エアバスA350を投入し、長距離路線における快適性と輸送効率を両立します。東京羽田からはハノイを経由し、アムステルダム線に接続が可能で、日本を夕方出発、翌午前中にアムステルダムへ到着をするスケジュールとなり、日本発利用者にとっても利便性が高まります。

一方、ヨーロッパ路線の拡充に加え、東南アジア屈指のリゾートアイランドであるプーケット（タイ）へのアクセス強化も進めており、2026年4月2日（木）よりホーチミン＝プーケット線を週5便（月・火・木・土・日、機材：エアバスA321）で新規就航します。現在、日本からプーケットへの直行便はありませんが、今回の就航により、日本からの同日乗り継ぎが可能となり、日本各地から人気リゾートへのアクセスが大幅に向上します。

ベトナム航空は今後も路線拡充と接続利便性の向上を通じ、世界各地を結ぶ多様で快適な移動体験を提供してまいります。

- スケジュール詳細

*運航スケジュール・機材は、予告なく変更される場合がございます。



<ベトナム航空について>

ベトナム航空（スカイチームアライアンスメンバー）は、1993年にベトナム国営航空会社として設立されました。

現在、ベトナム国内22都市、海外38都市を結ぶ計110路線以上を運航しており、ボーイング787-9、ボーイング787-10、エアバスA350-900 XWB、エアバスA320、エアバスA321neoといった、最新鋭の機材を使用しています。日本路線は、東京成田、東京羽田、名古屋、大阪、福岡の5つの空港からハノイおよびホーチミンに運航しており、さらに東京成田および大阪からはダナンへも就航しています。これにより、日越間で最大の輸送能力を誇ります。

最新機材の導入と革新的なデジタル化への取り組みが評価され、航空産業の格付け会社Skytraxによる4スター評価、「AirlineRatings.com」による2024年世界の航空会社トップ20選出、またAPEX（Airline Passenger Experience Association）による2025年の「5スター航空会社」認定を受けています。

ベトナム航空は、持続可能な開発ソリューションにも積極的に取り組んでおり、革新を促進するだけでなく、世界中の航空会社と協力し、2050年までにネットゼロ排出を達成することを目指しています。

2024年には、日本路線の就航30周年を迎え、今後はベトナムの独自の文化的アイデンティティを組み込んだ高品質なサービスを提供する航空会社として、アジアを代表する5スター航空会社としての地位を確立することを目指しています。

- 公式ホームページ：https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home

- MeetsVietnam：https://meetsvietnam.vietnamairlines.com/